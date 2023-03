Los poetas son estrellas del pop y la poesía es tendencia en TikTok: "Es otra manera de acercarse a los lectores"

La vieja imagen romántica e idealizada del poeta atormentado, desordenado y bohemio ya no casa con el signo de los tiempos. No se refería exactamente a esto Bob Dylan cuando cantaba aquello de los tiempos están cambiando, pero tampoco esperaba el de Minnesota ganar el Nobel de Literatura medio siglo después, así que aprendamos su lección y adaptémonos a este mundo cambiante teniendo presentes a los que llegaron antes, claro, mientras a la vez dejamos espacio a los que llegaron después para colocarse rápidamente delante.

Mucho tienen que ver las redes sociales con este cierto reordenamiento transgeneracional, que genera a su vez un sugerente rebrote de la poesía a través de los más insospechados canales. Porque los versos no necesitan estar escritos negro sobre blanco en papel para cobrar vida y, una vez superados los viejos muros de Facebook, los hilos de Twitter o las imágenes de Instagram, hay que dejarse llevar por la curiosidad y seguir caminando el camino que se hace al andar hasta la siguiente parada de nuestro caminar. Que contra todo pronóstico puede ser, como de hecho es, TikTok.

Una plataforma que este 21 de marzo celebra el Día Mundial de la Poesía y donde, hace justo un año, Miguel Gane congregó a 100.000 espectadores durante la presentación en directo de su último poemario, Ojos de sol. Un recital online multitudinario de poesía, con público potencial de todo el planeta, que niega la mayor de que estemos ante un género minoritario, que no vende, que no interesa, que casi diríase que pertenece a otro tiempo más reflexivo y pausado. Porque las nuevas generaciones, ya se sabe, no ponen atención en nada y se cansan de todo transcurridos tres segundos. O quizás no sea así exactamente.

"Suena raro poesía en TikTok, igual que hoy en día suena raro decir poesía para una generación de público mayoritario, digamos, entre los 18 y los 35 años", concede a infoLibre Miguel Gane, nacido en Leresti (Rumania) en 1993 aunque residente en España desde los 9 años, quien argumenta: "Pero TikTok es una manera como otras tantas de acercarse a los lectores, es una nueva ventana que autores como yo usamos para estar al día, igual que hay otros medios de comunicación. Las redes sociales son también para que los lectores se asomen a nosotros y decidan si les interesa nuestro contenido y, más allá de eso, si les interesan los poemas que publicamos para luego ir a una librería y comprarse un libro. Pueden descubrirnos a nosotros y también a otros autores del género".

Rumbo al millón de seguidores sumando todas las redes sociales, Gane, con varios poemarios y una novela publicados en papel, se adapta a cada formato y por eso ha pasado de hacer frente a la cámara lo que antes hacía por escrito. "Como la poesía siempre ha sido un género muy minoritario, y lo sigue siendo, ahora lo interesante es que se abran muchas puertas. Y yo creo que TikTok u otras redes sociales son habitaciones interesantísimas que explorar", defiende, poniendo en valor el logro de "meter el género literario en el día a día de la gente" que, por ejemplo, según relata, utiliza sus vídeos para relajarse después de un día de trabajo.

Vídeos que, siguiendo el contexto de TikTok, son breves y directos al grano: "La poesía que a mí me gusta es concreta y concisa, la que no da muchas vueltas. El consumo rápido está muy bien para algunas cosas, siempre que tengas conciencia de lo que es y a lo que te estás exponiendo. Yo soy una persona que adora también la lentitud de las cosas, por lo que eso no implica que no me vaya a una librería de mi barrio y me tire varias horas ojeando a ver lo que encuentro. Pero sí es cierto que las nuevas formas de consumir y las nuevas plataformas como TikTok están basadas en la rapidez y en la inmediatez".

Para el poeta es esta otra vía que suma y no resta. No en vano, su primer libro, Con tal de verte volar (2016), ha alcanzado 18 ediciones y ha sido publicado en México, Colombia y España. Tras Ahora que ya bailas (2018), su tercer poemario, La piel en los labios, fue el libro de poesía más vendido de España en el año 2020. "TikTok es el complemento perfecto de la literatura en general y de la poesía en particular", asegura a infoLibre la responsable de Comunicación de TikTok España, Luisa Ramos, al tiempo que argumenta que la plataforma representa un "cambio de paradigma" que permite a los autores trascender fronteras y crear una comunidad propia.

Y prosigue: "TikTok invita al descubrimiento y al redescubrimiento. Un autor desconocido puede volverse tendencia, y un clásico puede revivir una segunda vida, conectando con los usuarios. Además, TikTok supone una revolución para el mundo editorial de cualquier género y época. En la plataforma, los usuarios pueden interpretar la literatura y la poesía y hacerla suya, pueden enriquecer el contenido de otros creadores a través de las herramientas de co-creación. En este sentido, permite hacer llegar la cultura, en un formato actual a diferentes generaciones".

Ramos defiende especialmente esto último, el valor de ver a diferentes generaciones conectando "a través de aquello que les apasiona". "Si entramos en TikTok encontraremos vídeos de usuarios de una amplísima variedad de edades que recrean historias, crean tráilers sobre un libro, usan las canciones del momento para recomendar nuevos títulos, se suman a retos para contar, de una manera diferente, las historias que narran sus libros preferidos reflexionan sobre personajes, tramas, etc. En definitiva, la poesía no entiende de generaciones en TikTok", destaca.

Gane ve incluso como un "reto" acercarse a la gente mayor a través de la vía que sea, pero quizás especialmente a través de TikTok, una plataforma a la que cada vez se apunta gente de más edad desde los 13 años que hay que tener para poder abrir una cuenta. "Mi lectora más mayor tiene 82 años. Es una mujer maravillosa que me seguía en Facebook y lo compartió con su nieta. El proceso fue casi al revés", cuenta a modo de ejemplo, poniendo en valor el progresivamente cada vez más amplio espectro de lectores que va consiguiendo por todos los canales.

Se transforma así esa figura del poeta que comentábamos al principio, más relacionada con la bohemia, con aquellas "gabardinas amplias", bromea Gane, comparándose con ello y definiéndose como un "tipo normal en camiseta leyendo ante una cámara lo que acaba de escribir hace una semana, compartiéndolo con sus seguidores". "Eso trae mucha cercanía para ambos lados de la cámara, lo cual propicia que se puedan interesar por la poesía, muchas veces sin pretensión, solo porque ha encontrado una manera de canalizar algunos sentimientos que tienen", reflexiona.

Porque lo importante, en última instancia, es encontrar referentes en cualquier parte, incluso sin saber que los estás buscando. Estela Figueroa, Raúl Zurita, Loreto Sesma, Cristina Peri Rossi, Ida Vitale, Alejandra Pizarnik, Karmelo Iribarren, Elvira Sastre o Vanessa Neorrabioso son algunos de los variopintos referentes propios que cita el propio Gane, quien a su manera es una estrella del pop del siglo XXI no ya por sus centenares de miles de seguidores virtuales, sino por los recitales llenos a ambos lados del Atlántico, como el reciente en la Sala Galileo Galilei de Madrid o los próximos en el Teatro Romea de Barcelona o en Ciudad de México.

"Estrellas del pop o de la poesía", concede divertido, admitiendo que, sea como fuere, él no tiene "ningún inconveniente en hacer que este género sea mayoritario y funcione entre mucha gente". "Si todo esto provoca que la poesía esté de moda, bienvenido sea. Ojalá que lo siga estando muchos años", apunta. Y añade: "Son noticias positivas porque lo interesante es decirle a la gente 'oye, también mola ir a un recital de poesía igual que mola ir al teatro, a un concierto o a un espectáculo musical'. Pues también es interesante ir a un recital de poesía, porque no es tampoco como se lo imagina la gente, sino más bien en un show donde todos lo pasamos muy bien".

Ramos insiste en que TikTok es un lugar donde los creadores "inspiran y crean una conversación única alrededor de diversos temas, incluidos los culturales, como es en este caso concreto el de la literatura". Y para rematar, pone en valor el hashtag #BookTok, capaz de unir a todas las generaciones alrededor de sus libros favoritos en una especie de "club de lectura digital global" que representa una muestra más del alcance cultural que puede llegar a tener esta plataforma y que puede conseguir conectar a muchas personas diferentes sin importar donde se encuentren.