"Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir": infoLibre da voz a la cultura frente a la censura ultra

En la sala María Zambrano, en el madrileño Círculo de Bellas Artes, no cabía ni un alma. Más de un centenar de personas, sumadas a las que no pudieron atravesar la puerta por razones de aforo, contestaron la tarde del viernes a la llamada de infoLibre. El objetivo: responder a la censura de la ultraderecha. Fue precisamente el día del Orgullo LGTBI, el pasado 28 de junio, cuando saltaron las alarmas. Vox acababa de vetar la representación de la obra Orlando, escrita por Virginia Woolf en 1928. Por motivos ideológicos, claro. Y movidos por la firme convicción de no mirar para otro lado, infoLibre ha recuperado las palabras escritas hace casi un siglo por la autora británica a través de la voz de un buen puñado de destacados representantes del mundo de la cultura.

Daniel Basteiro, director de infoLibre, fue el encargado de abrir el acto. "Vamos a dejar algunas cosas claras. Impedir en 2023, en Madrid, la representación de una obra de teatro basada en Orlando, la novela de Virginia Woolf, porque, y cito literalmente las explicaciones que relata la compañía, 'no es conveniente que un hombre se convierta en una mujer', sólo tiene un nombre: se llama censura".

Y es la respuesta a esa censura la que quisieron visibilizar este viernes infoLibre y el Círculo de Bellas Artes: "Aquí estamos nosotras y nosotros, profesionales del teatro, la música, la literatura, el periodismo o sencillamente y por encima de todo, ciudadanas y ciudadanos libres de este país, para poner pie en pared", arguyó Basteiro, no sin reconocer su absoluto asombro ante lo anómalo del contexto actual: "Confieso que nunca pensé que me subiría a un escenario en la España de 2023 para presentar un acto en el que vamos a leer fragmentos de una obra publicada en otro país en 1928 y que ha sido vetada en una de las ciudades de nuestro país".

Lo que está ocurriendo, agregó ante los micrófonos, ha dejado de ser un riesgo: es ya una "realidad de goteo incesante, producto de una estrategia que nace de ideologías reaccionarias y que se apresuran a tomar al asalto los departamentos de cultura, una cultura que se quiere reducir poco menos que a la defensa de los toros y de obras con autorización previa".

Basteiro dedicó palabras de agradecimiento a la compañía Defondo, la encargada en un inicio de poner sobre las tablas Orlando. También a las personas que hicieron rebosar la sala del céntrico edificio; a quienes prestaron su voz para la lectura y a todos aquellos que habrían querido asistir, nombres como el de la cantautora Rozalén, las actrices Charo López, Aitana Sánchez Gijón, Carmelo Gómez, Alberto San Juan, Irene Escolar, Javier Pereira, Pedro Casablanc, Israel Elejalde, Andrés Lima y Belén Ponce de León; así como los dramaturgos Juan Mayorga, Pedro Messiez, Miguel del Arco, Lucía Miranda, Helena Pimienta y Carolina África. "Como veis, no estamos solos sino muy bien acompañados", concluyó el director del periódico.

"Orlando se había transformado en una mujer"

"Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo. Pero, en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad". Las palabras resonaron en boca del periodista de infoLibre Antonio Ruiz Valdivia, uno de los artífices de la iniciativa, al caer la tarde y ante la mirada atenta de un centenar de personas.

Woolf plasmó a finales de los años veinte del siglo pasado un transgresor viaje entre los sexos y los roles de género asociados, la identidad y la orientación sexual a través del personaje que da nombre a la novela. El presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, fue el encargado de inaugurar la lectura, en medio de un escrupuloso silencio únicamente resquebrajado por el sutil repiqueteo de algunos abanicos. Le siguió el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y a él la voz de la actriz Ruth Gabriel.

Prestaron sus voces también artistas como el actor Juan Diego Botto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el director de cine Montxo Armendáriz, el actor Juan Vinuesa y las actrices Francesca Piñón, Lucía Álvarez, Nieve de Medina; la escritora Aroa Moreno, la periodista Marta García y el juez Baltasar Garzón. E igualmente las páginas que salieron del puño de Virginia Woolf, fueron recuperadas por voces de la redacción de este periódico: desde su director, pasando por la directora general, Marta Gesto; la subdirectora, Marta Jaenes, y las periodistas Marta Monforte y Sabela Rodríguez Álvarez. A la lectura se sumó, por último, la generosidad de algunos socios y socias que, blandiendo orgullosos su propio ejemplar, leyeron algunos de los fragmentos de la obra.

La veintena de participantes expresaron de manera simbólica su rotunda condena ante la ofensiva que ha escenificado la extrema derecha desde su entrada en las instituciones tras el 28M. La novela de la escritora feminista, en su versión teatralizada, fue vetada por el madrileño Ayuntamiento de Valdemorillo. Fue la primera de todo un reguero de reacciones por parte de la ultraderecha contra todo tipo de expresiones culturales que son leídas como una transgresión a sus ideales reaccionarios. "Que nadie se equivoque. Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir", lanzó desde el escenario Morris Durán, portavoz de la Organización por la Libertad Artística (OLA).

"Los distintos atentados culturales procedentes del sector más reaccionario, y que plagan nuestro país, confirman que los casos de censura artística que estamos padeciendo en los últimos tiempos no son anecdóticos o aislados. Estas acciones pretenden reprimir la expresión de la diversidad, así como impedir que soñemos con otras realidades que están por construirse. Ante la violencia contra una cultura plural, la tibia respuesta de las instituciones nos deja sin protección. Desde ahora, tomamos la palabra. La lucha es urgente", clamó, en lo que fue además un alegato a favor del arte y la cultura. "No existe una herramienta de cambio más poderosa que la cultura".

Y es por ese motivo, prosiguió la productora Puy Oria, que "cuando el fascismo entra por la puerta, lo primero que sale por la ventana es la libertad de expresión" y de la mano "la capacidad crítica". La cultura, añadió tras los aplausos, "es un derecho humano fundamental que, en su creación, expresión y acceso, no debería someterse a ningún tipo de censura, ya sea política o económica". Contra lo que calificó sin titubeos como una "mordaza", no cabe otra respuesta que "atravesar los límites del miedo, el silencio y la soledad". No hay lugar, en un contexto de avance ultra, para la tibieza: "Las personas que amamos la cultura no nos quedaremos mirando mientras se nos pisotea", completó el actor Juan Margallo.

En esta coyuntura, la organización OLA surge como un movimiento espontáneo, un "impulso compartido por un grupo de profesionales" que busca plantar cara al "mangoneo, los abusos de poder y las injerencias políticas". "No estamos solas. No estamos desamparadas. No estamos calladas", remató el actuar al filo de las 20 horas, con la estruendosa ovación de quienes a lo largo de una hora no dejaron de visibilizar su condena unánime a la ofensiva de la ultraderecha.