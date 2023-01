‘The last of us’: una aventura sencilla, unas relaciones complicadas

Los tres episodios emitidos en HBO Max de The last of us ya permiten captar el tipo de serie de la que se trata. Una producción de lujo con alma que está sorprendiendo y gustando tanto a la mayoría de los fans del videojuego original que adapta como al público nuevo.

El reparto ha conseguido una no muy frecuente unanimidad a su favor. Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie cumplen con atractivo con sus interpretaciones. Ambos provienen de la producción emblemática de HBO, Juego de tronos. Él se ha convertido además en el actor mejor pagado en la televisión actual.

Apocalipsis zombi

Juntos protagonizan la aventura que se lanzó en 2013 como videojuego con enorme éxito. Sus personajes se encuentran veinte años después de que una brutal pandemia causada por un hongo terminase con el mundo que conocemos.

Los infectados se convierten en una especie de zombis conectados entre sí y son pocos los supervivientes. Joel es uno de ellos y descubre que Ellie es inmune a la infección y por tanto puede albergar la cura para la humanidad.

El creador del juego participa en su adaptación televisiva

La historia original fue escrita por Neil Druckmann, quien participa también en la serie, primera adaptación de un videojuego por parte de HBO. Este israelí nacionalizado estadounidense, de 44 años, ha desarrollado una brillante carrera en juegos y cómics.

Tras una infancia llena de violencia en un asentamiento judío en Cisjordania, de la que se evadía con juegos de ordenador y ficción, su familia se mudó a Estados Unidos. Allí estudió matemáticas, criminología, informática y tecnología del entretenimiento.

Verdad, amor, tristeza

Cuando, años más tarde, se propuso desarrollar un juego desde cero, Druckmann buscaba una narrativa verosímil con una carga de tristeza. Para ello se centró en una relación padre-hija.

Esta le proporcionaba una perspectiva interesante, el amor unido a la supervivencia. Las cosas maravillosas que pueden derivar de ahí y también las cosas horribles que puede provocar. Su propia paternidad le hizo entender la profundidad y fuerza de ese tipo de amor.

Prefirió complicar la situación a través de las relaciones entre los personajes que del propio itinerario del juego. En declaraciones al Washington Post Gaming, explica por ejemplo que cuando los personajes luchan contra los “cazadores”, el conflicto reside en que se hace patente que solo son otras personas tratando de sobrevivir.

Uno de los atractivos del guion fue que su coprotagonista fuese un personaje femenino sin sexualizar, algo no habitual en el mundo de los juegos digitales. Con estos ingredientes logró una crítica excelente para aquel producto creado para la PlayStation, que ha vendido más de 37 millones de copias.

Antes de esta serie, hubo un intento de adaptación como película en 2014. El director de Spider-Man, Sam Raimi, iba a ser el productor, pero tras un trabajo de guion y el compromiso de algunos actores el proyecto se frustró.

El creador de ‘Chernobyl’ lidera la serie

En esta ocasión, el encargado de llevar a cabo la adaptación ha sido Craig Mazin, el creador de la aclamada miniserie Chernobyl. Antes de ella Mazin escribió numerosos éxitos en un territorio muy distinto, el de las comedias gamberras, como Scary Movie 3 y 4 y las secuelas de Resacón en las Vegas.

Mazin explica en Dragoncast su alivio por la recepción de la serie dado lo absorbente de su preparación. El guionista también agradece enorme generosidad y flexibilidad de Druckmann para apartarse en esta nueva versión de su historia del material original que había creado en algunos pasajes.

A pesar de ello, la recepción por parte de los fans siempre es complicada por su involucración. Sabiéndolo de antemano, al promocionar la serie comenzaron haciéndolo con la espalda de los personajes, para que se identificara la ropa, las mochilas, los peinados, antes del cambio de actores. Las sorpresas, poco a poco.

Ambientación fiel al juego

La ambientación ha conseguido ser reconocible para los seguidores del juego y por ejemplo para muchos bostonianos en la recreación apocalíptica de su ciudad. “He aprendido que no hay detalle suficientemente pequeño”, afirma respecto a este trabajo de puesta en escena Mazin. Por supuesto, eso no excluye las inevitables críticas en redes sobre algunos aspectos.

Mazin vuelve a la dirección, donde no ha tenido una carrera estable ni grandes satisfacciones. El nivel de esta superproducción le ha permitido trabajar esta vez a gusto, en gran parte gracias a la directora de fotografía Ksenia Sereda, a la agradece formar con él un buen equipo creativo.

El autor de la estupenda música se mantiene en ambos soportes. El argentino residente en Los Ángeles Gustavo Santaolalla compone la banda sonora. Atesora dos premios Óscar, uno por Brokeback Mountain y otro por Babel, solo dos hitos de su espectacular carrera.

El eje del juego se mantiene en la serie, la relación padre-hija que surge entre los protagonistas. En el resto, Mazin se toma la libertad de interpretar qué se considera lo esencial y por donde se pueden introducir variaciones.

Una serie no es un videojuego plagado de escondites, pero Mazin se declara aficionado a los puzles y confiesa que quiere crear uno que no sea ni sencillo ni imposible. “Uno de los objetivos como escritor es crear un balance entre la claridad y el misterio” resume.

Violencia y humanidad

En una entrevista con Jesús Agudo, de eCartelera, explica además que la experiencia de juego se centra en las partes violentas, en las que intervienen los jugadores. Aunque en la serie se mantienen y son importantes, se expande todo lo que hay entre ellas, la humanidad. El guionista y director hace hincapié en el humor. “Si dejamos de ser graciosos, todo habrá acabado”.

Y también resalta, como el juego, las relaciones. En una circunstancia como la que propone la serie, ¿cómo te adaptarías, en soledad o buscando compañía? Como una posible respuesta a esta pregunta, el último episodio que hemos podido ver, el tercero, desarrolla una espectacular historia de amor.

Una inesperada historia de amor

Alterando los destinos de dos secundarios del juego se profundiza en la íntima y única relación entre Bill y Frank. A lo largo de más de una hora de duración, el episodio se toma su tiempo para conmovernos con una pareja que va a ser muy difícil de olvidar.

Los años vuelan en esta historia encapsulada protagonizada por dos actores conocidos para los seguidores de las series. Nick Offerman apareció en la miniserie sobre Pamela Anderson o en la ciencia ficción Devs.

Murray Bartlett dio vida al cáustico gerente del hotel en la primera temporada de The White Lotus y ahora mismo podemos verle como coreógrafo de strippers masculinos en la también recomendable Bienvenidos a Chippendales, en Disney+.

Juntos viven un romance no se sabe si homosexual o apocalíptico ni importa, un romance verdadero que comienza y termina en una única entrega. Sirve para señalar lo que Neil Druckmann y Craig Mazin quieren hacer con este proyecto, una serie que mira tanto hacia dentro de los personajes como hacia las aventuras que se ven obligados a vivir.