Abonos gratis o con descuento de Renfe: en qué consisten, cómo se solicitan y qué trayectos incluye

A partir de este miércoles, 24 de agosto, pueden solicitarse los abonos con descuento y gratuitos de Renfe aprobados como parte de las medidas anticrisis por los altos precios de la energía. Son varios tipos de abonos y descuentos con diferentes características y usos.

¿QUÉ TIPOS HAY Y EN QUÉ CONSISTEN?

El Abono Recurrente de Cercanías

El primero de estos nuevos abonos es el "abono recurrente" de Cercanías, que puede solicitarse desde el pasado 8 de agosto en la web y en las aplicaciones móviles de Renfe. Desde hoy puede adquirirse a través de la app (con un código QR) y también en las taquillas y máquinas de las estaciones.

Para su solicitud habrá que abonar 10 euros en concepto de fianza, que serán devueltos al comprador siempre y cuando efectúe un mínimo de 16 viajes en Cercanías durante el periodo de validez del abono. Se recomienda pagar la fianza con tarjeta bancaria para agilizar su devolución.

El "abono recurrente" de Cercanías puede ser utlizado en el servicio de Cercanías en el que haya sido adquirido y permite viajes ilimitados con origen y destino en estos núcleos: en Madrid, Málaga, Murcia-Alicante, Valencia y Zaragoza se podrá utilizar el código QR de la app para emplearlo. En los núcleos de Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Cádiz, Asturias, Santander y en los núcleos con servicio de Rodalies en Cataluña, deberá emplearse una tarjeta "+Renfe&Tu" u obtenerse un abono físico a través de las máquinas de autoventa con el QR o en taquilla, dependiendo de las instalaciones de cada servicio. En cualquier caso, en las estaciones de estos núcleos Renfe dispondrá de personal de apoyo.

Abono Recurrente de Media Distancia

En el caso del servicio de Media Distancia, el abono será gratuito bajo el pago de una fianza de 20 euros, que se devolverá siempre y cuando se haga un mínimo de 16 viajes en este servicio y en el trayecto solicitado por el cliente. Puede obtenerse a través de la app de Renfe, máquinas de autoventa, taquillas y web.

Abonos de Avant

Para el servicio de los trenes Avant, se mantienen los abonos actuales, con un descuento del 50% parta los usuarios recurrentes. Quienes tengan un abono anterior a este periodo de descuentos pueden solicitar la devolución por el importe de dicho descuento en viajes realizados en el periodo de vigencia de los descuentos.

Para el abono Avant Tarjeta Plus 30-50 se establecen tres meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. En el caso del Avant Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante se fijan 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde dicha formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10-45, el periodo de validez y utilización será de 45 días desde la fecha de compra.

Abonos de AVE Recurrente

También se puede comprar este nuevo abono para trenes de Alta Velocidad. Se comercializará con un 50% de descuento sobre la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant. Será válido para 10 viajes. Su periodo de utilización será de 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicho trámite.

Su validez es de 10 viajes de ida o vuelta, entre el origen y el destino solicitados, y con 13 trayectos autorizados. Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, León-Palencia, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora son las relaciones para las que se podrá comprar este nuevo billete.

¿CÓMO SE SOLICITAN?

Todos estos abonos pueden solicitarse, y a partir de hoy adquirirse, a través de la app o la web de Renfe, en los servicios de autoventa de las estaciones y en taquilla.

¿HASTA CUANDO ESTARÁN VIGENTES?

Los viajeros recurrentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional que adquieran el nuevo abono gratuito podrán viajar en estos trenes desde el 1 de septiembre y hasta final de año. En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso es un mes más, hasta el 31 de enero de 2023, y también se podrán comprar entre hoy y el 31 de diciembre de 2022.

Además, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está dispuesto a prorrogar los abonos gratuitos más allá del 31 de diciembre si, llegado el momento, se considera útil y necesario.