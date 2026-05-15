Atasco en los TAC del Hospital de Jerez: pacientes denuncian retrasos en las pruebas oncológicas

En noviembre del año pasado, un colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) dejaba más de 5.000 TAC –una prueba médica de diagnóstico por imagen– pendientes de realizar. 500 de ellos eran oncológicos. Lo denunciaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a través de sus representantes en el centro, que pedían más personal para poder responder a la alta afluencia de pacientes. Una de aquellas pacientes era Cristina, una mujer de 60 años a la que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer gástrico comenzó con las consultas de seguimiento de la enfermedad. El problema es que los pacientes siguen denunciando que ese retraso en las pruebas aún persiste.

La afectada cuenta a infoLibre que su primera revisión estaba programada para el 20 de noviembre de 2025, aunque la cita para el TAC, con el que su oncóloga debía valorar su evolución, llegó el 21 de diciembre, es decir, un mes y un día tarde. En su siguiente revisión, programada el 26 de febrero de 2026, lejos de hacerle otra prueba, utilizaron el resultado de la anterior. Su próxima cita con la oncóloga es el 19 de mayo, cuenta, y por el momento, no ha recibido una citación para hacerse el TAC con el que su médico debe valorar la evolución de su salud.

En noviembre del año pasado, el sindicato señalaba que en el hospital funcionaban "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial". En ese momento, los afectados llegaron incluso a organizarse en la Asociación SOS Salud Andalucía para denunciar la situación.

El marido de Cristina, José Luis, cuenta que ante este escenario hablaron con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas necesarias en la sanidad privada y aportarlas al expediente. “Mi mujer pidió cita para hacerse el TAC por la privada porque estamos viendo que va a ocurrirnos lo mismo de nuevo”, apunta. De hecho, han pasado por el centro sanitario para recordarles su cita, aunque sin obtener una respuesta concreta.

No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas

Una de las representantes sindicales de CCOO en el hospital explica a infoLibre que en noviembre, y a raíz de varias quejas que habían ido recibiendo, pidieron explicaciones al centro sobre las listas de espera y solicitaron que se reforzasen las plantillas. “No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas, sino para que se reforzase el personal del centro”, apunta.

Este periódico ha pedido al Hospital de Jerez los datos actualizados sobre la situación de las listas de espera, pero a fecha de publicación de este artículo no ha recibido una respuesta.

Listas de espera y "deterioro" del sistema

Los tiempos de la sanidad pública y la acumulación de pacientes en las listas de espera se suelen utilizar para medir el desempeño de los sistemas sanitarios públicos. En el último dato ofrecido por el Ministerio de Sanidad, relativo a diciembre de 2025, las listas de espera en España acumulaban un dato récord de 853.509 pacientes. En el caso de Andalucía, las protestas en esta área han sido reiteradas y llamativas. Por un lado, los andaluces son los que más esperan, de media, para una operación (173 días) y los cuartos, después de Canarias, Navarra y Aragón, que más tardan en ser atendidos por un especialista (136 días), según datos de Sanidad. Por otro lado, los retrasos en el diagnóstico de más de 2.000 mujeres que desató el escándalo de los cribados del cáncer de mama a finales de 2025 pusieron aún más en cuestión la situación del sistema sanitario andaluz.

La sanidad es el punto débil de Juanma Moreno (PP) y un motor de protestas sociales. El pasado 12 de abril, miles de personas salieron a la calle en las ocho capitales de la comunidad para protestar por el deterioro del sistema sanitario. De hecho, el CIS andaluz lo sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos, por encima del paro.

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En esa sensación de deterioro inciden también los representantes sindicales del Hospital Universitario de Jerez: "Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida [...] Esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falla de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud", exponían en su nota de prensa protestando por las largas listas de espera en los TAC.

En el debate entre los candidatos a la Junta celebrado este lunes, la sanidad acaparó gran parte de las intervenciones. Juanma Moreno defendió la actuación de su ejecutivo al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades" en el tema de los cribados del cáncer de mama. Sobre el deterioro del sistema y las listas de espera y la privatización, el actual presidente y candidato popular se acogió al argumento de que era una cuestión de gestión, argumentando que la Junta recurre a conciertos sanitarios con empresas externas para cubrir necesidades, como lo hacen otras comunidades.

“El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nunca ha funcionado muy bien, pero últimamente se ha deteriorado. Además, en temas oncológicos, donde el tiempo de respuesta es clave. Ha tenido mucha repercusión el asunto de los cribados del cáncer de mama y se han propuesto solucionarlo, pero da la impresión de que han empezado a desvestir un santo para vestir a otro, porque cánceres de otro tipo no están siendo atendidos como deben”, concluye José Luis.