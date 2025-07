La CNMV añade a su lista negra más de veinte chiringuitos financieros nuevos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este lunes una lista con 21 entidades de inversión que operan sin autorización del regulador. Son lo que se suele denominar como chiringuitos financieros y el principal riesgo para los usuarios que se tropiezan con ellos suele estar en que, bajo la promesa de altas rentabilidades, pueden terminar perdiendo todo el dinero entregado.

La imagen de sus páginas web es casi siempre la misma: imágenes de fondo de grandes centros financieros, promesas de altísimos rendimientos y tres sencillos pasos para darse de alta. Y de hecho, uno de los consejos que da el regulador para tratar de evitar el fraude es “desconfiar de la imagen de sofisticación que dan algunas de estas webs”, señalan.

La lista la encabeza AI Chain Traider, una firma que dice operar con inteligencia artificial y ofrece “negociar criptodivisas sin problemas”. Con referencias a España en su dominio, aparece la web de la firma Ibérica Plus y Capital Group Spain y también se advierte de dos aplicaciones móviles que se promocionan en grupos a través de WhatsApp: BRNSA y Cip Invest. Además de sistemas de gestión fáciles, muchas de ellas hacen referencia a los activos digitales y a la inteligencia artificial como reclamo.

En la lista que elabora el regulador aparecen, en muchos casos, diferentes direcciones de internet para una misma entidad. Por ejemplo, Super AI INC, cuenta con cuatro dominios y Market Makers con dos.

Distinguir un chiringuito a primera vista no es fácil, pero la CNMV da algunos consejos en sus manuales. Primero, verificar con un regulador autorizado la entidad y desconfiar si recibe llamadas o correos inesperados, apremios para enviar más dinero, intentos de crear afinidad personal o si se requieren bonificaciones de entrada. Aunque parezca evidente, el cebo de una rentabilidad sin riesgo también suele ser un gran reclamo y muchas veces lleva a productos financieros que ni siquiera existen.

'Criptopreferentes', la nueva estafa en el mercado digital con promesas de dinero fácil Ver más

Otra de las advertencias de la CNMV tiene que ver con las redes sociales y las recomendaciones que hacen los influencers. En febrero el regulador anunció que estos podrían ser sancionados con hasta 500.000 euros de multa si sus recomendaciones, sus informaciones o sus fuentes son falsas. Además, señalaba que, aunque no sean entidades autorizadas, estos comentaristas debían revelar sus conflictos de interés y el beneficio propio que les reportan los consejos que lanzan. Una medida que no afecta, por el momento, a las criptomonedas, por estar fuera del mercado regulado.

La lista completa de la CNMV cuenta con más de tres centenares de páginas, aunque uno de los nombres de este repositorio que más repercusión ha tenido en España es Madeira Invest Club (MIC). El chiringuito financiero que publicitó el eurodiputado ultra Luis Alvise Pérez y que desvió alrededor de 1,7 millones de euros de sus billeteras antes de cerrar y abandonar a sus inversores, de acuerdo con un informe de la UCO.

La actualización completa de chiringuitos

Los 21 chiringuitos de los que advierte el regulador son los siguientes: Ai Chain Trader, Infurablock, Serenity Synergy, Infinity Bitwave, Deravest, Algosone, White Mint Financial Company S.R.O, Superai Superai, Trading Investment Co. Ltd, Super Ai Inc, Market Makers, Market Makers Management Ltd, Financial Open Advisors, Platinum Stock Trade, Ibericaplus, Igeniusfx, Trive-247, Gnexus4, Brnsa, Cip Invest y Monovex.