España cerró 2025 con déficit del 2,39% del PIB, el más bajo desde la crisis financiera

España cerró 2025 con un déficit público de 40.330 millones de euros, un 2,39 % del PIB (incluido el impacto de la dana), con lo que cumple con el objetivo comprometido con Bruselas (2,5% del PIB) y marca el nivel más bajo desde el estallido de la crisis financiera.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el déficit público se redujo en 2025 en 10.937 millones de euros, un 21,3%, con respecto a 2024. Esto supone un descenso de 0,83 puntos con respecto al dato global de 2024 (3,22% del PIB).

Si se descuenta el impacto de la dana (3.550 millones), el déficit público habría cerrado en 36.780 millones, un 2,18% del PIB, 0,68 puntos menos que el dato de 2024 que incluía el gasto asociado a la catástrofe.

La ejecución presupuestaria ha sufrido fuertes oscilaciones en las últimas dos décadas, al pasar de los superávits del 'boom' inmobiliario (2005, 2006 y 2007) a los abultados déficits de la crisis financiera (superó el 11% del PIB en 2009 y 2011) y la pandemia (9,9% del PIB en 2020), con correcciones posteriores que, hasta ahora, no habían ido más allá del déficit del 2,6% del PIB anotado en 2018.

"Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable", ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en un comunicado.

325.356 millones en ingresos tributarios, un 10,4% más

El Ministerio de Hacienda ha explicado que esta corrección del déficit ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que aumentó un 10,4% en 2025, hasta los 325.356 millones de euros.

Según Hacienda, la mayor recaudación está relacionada con el crecimiento de la economía y las cifras récord de empleo, ya que la inflación explica solo 1,3 puntos de ese crecimiento.

La recaudación por IRPF ascendió a 142.466 millones, un 10,1% más, gracias al "dinamismo laboral"; la de IVA a 99.532 millones, un 9,9% más, por el impulso del consumo; y la del impuesto de sociedades a 42.266 millones, un 8,1% más, por los "altos beneficios obtenidos por las empresas".

El nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaudó 339 millones de euros.

La administración central reduce un 24,7% su déficit

En 2025, la administración central acumuló un déficit de 33.168 millones, un 29,26% menos y un 1,97% del PIB, a pesar del impacto de la dana.

Las comunidades autónomas, en cambio, duplicaron su déficit hasta los 6.650 millones (0,39% del PIB) debido a que la liquidación del ejercicio 2023, realizada en 2025, fue menos positiva que la del año anterior.

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Ocho comunidades autónomas cerraron 2025 con superávit, encabezadas por Navarra (2,04% de su PIB) y Asturias (0,51%); mientras que los déficits más abultados se concentraron en Murcia (1,56%) y Comunitat Valenciana (1,54%).

La Seguridad Social registró un déficit de 5.580 millones (un 32,1% menos y un 0,33 % del PIB), una reducción que fue posible gracias a la buena evolución de las cotizaciones sociales.

Las corporaciones locales, en cambio, lograron un superávit de 5.068 millones (0,3% del PIB), un 28,4% inferior al de 2024.