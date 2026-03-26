Sánchez elige a Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como ministro de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo y que el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, será el ministro de Hacienda.

Sánchez ha verbalizado en una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa este cambio en el Ejecutivo, propiciado por la salida de María Jesús Montero para concurrir como número uno del PSOE en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

De esta manera, Sánchez eleva a Cuerpo como su mano derecha. El titular de Economía ha cogido mucha fuerza desde que llegara al Gobierno por la salida de Calviño. A pesar de su carácter tecnócrata, su imagen ha crecido mucho y es el ministro mejor valorado en estos momentos por los ciudadanos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Cuerpo, además, ha ganado mucho protagonismo en los últimos meses por la convulsa situación económica. Su papel ha sido clave ante la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump y, asimismo, está ahora mismo pilotando el paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Precisamente el real decreto fue aprobado este jueves por el Congreso de los Diputados.

"Es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país", ha subrayado Sánchez sobre Cuerpo, que ha destacado que es doctor en Economía y funcionario de carrera. Para añadir: "Un profesional de dilatada experiencia. Está haciendo un trabajo excepcional. Estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente".

Arcadi España asume Hacienda

Para el Ministerio de Hacienda, Sánchez ha decidido tirar de Arcadi España, un referente del socialismo valenciano y mano derecha durante años de Ximo Puig en la Generalitat. Una figura que combina su faceta de partido (es miembro de la Ejecutiva del PSOE) y de la gestión. Fue el encargado de la reforma fiscal llevada a cabo por el Gobierno del Botánico.

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Sánchez ha destacado su "dilatada trayectoria al servicio del Estado", especialmente su papel como conseller de Hacienda. "Es una persona recta, inteligente y comprometida", ha remarcado.

La quinta remodelación

Montero, hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha permanecido en su puesto hasta la convocatoria de los comicios. No obstante, seguirá siendo diputada (hasta que tome posesión de su escaño en Andalucía en junio) y se mantendrá como número dos del PSOE en su puesto como vicesecretaria general (fue ratificada en el último congreso federal en Sevilla).

Esta es la quinta remodelación del Gobierno de Sánchez durante esta legislatura. La primera fue por la salida de Nadia Calviño para ocupar la Presidencia del BEI, lo que supuso elevar a María Jesús Montero a la Vicepresidencia Primera e incorporar a Carlos Cuerpo al departamento de Economía. Posteriormente, sumó a Óscar López por la marcha de José Luis Escrivá al Banco de España. La tercera fue forzada por el salto de Teresa Ribera a la Comisión Europea. lo que supuso que Sara Aagesen asumiera sus competencias. Y la cuarta fue la sustitución de Pilar Alegría, al volver a Aragón, por Elma Saiz en la Portavocía y Milagros Tolón en Educación y Deportes.