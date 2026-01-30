Cuerpo asegura que el Gobierno trabaja para aprobar la "totalidad" del decreto ómnibus

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar la "totalidad" del real decreto ley ómnibus derogado el pasado martes por el Congreso, que incluía desde la revalorización de las pensiones hasta la suspensión de los desahucios, según recoge EFE.

En una entrevista en TVE, el ministro ha defendido que el real decreto constituía un "paquete de refuerzo del Estado del bienestar" y que sería un "error" trocearlo como exigen PP y Junts, que se muestran dispuestos a apoyar la subida de las pensiones pero no otras de las medidas incluidas en el texto.

"Hay que intentar aprobar el máximo de medidas de este real decreto ley porque son buenas para la economía española y para los ciudadanos", ha subrayado.

Cuerpo también ha confiado en que se apruebe "lo antes posible" la subida del salario mínimo para 2026 acordada el jueves con los sindicatos, una "muy buena noticia" tanto para los trabajadores como para la economía, que se ha visto beneficiada por las anteriores subidas.

En ese sentido, el ministro se ha mostrado "satisfecho" con las "noticias estadísticas" de esta semana, que han revelado que la tasa de paro ha bajado del 10% y, este mismo viernes, que la economía española creció un 2,8% en 2025, lo que permite que 2026 arranque con un crecimiento del 1,1% gracias al efecto arrastre.

Este año comienza además con una desaceleración en los precios -la inflación se situó en enero en el 2,4%-, lo que "se traduce en una mejora del poder adquisitivo" de los ciudadanos, ha subrayado el ministro, que ha apuntado que la regularización de inmigrantes va a suponer "un elemento positivo en materia económica" por su impacto en la afiliación.