Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, según recoge EFE.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es "necesario" establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, "directa o indirectamente", vendan o suministren crudo a Cuba.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras estas sanciones

El presidente de Estados Unidos afirmó que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles. "Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

El presidente fue preguntado sobre si está intentando "ahogar" a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es "muy dura", pero aseguró que el país caribeño es "una nación fallida".

"Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.

Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la medida

El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EEUU de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión".

Bruce Springsteen lanza una canción protesta contra el ICE tras las muertes en Mineápolis Ver más

"Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EEUU contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente Donald Trump, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, según Rodríguez, "someter a condiciones de vida extremas" a toda la población en la isla.

"EEUU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio", argumenta.