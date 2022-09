El euríbor rompe todas las previsiones y encarece las hipotecas de cuatro millones de hogares

El euríbor diario ha tocado este viernes el 2%, tras semanas de escalada continua, algo que no estaba ni en los pronósticos más pesimistas del principio del verano. La previsión de que el Banco Central Europeo iba a subir este jueves 0,75 puntos los tipos de interés ha hecho elevarse rápidamente la cotización del euríbor, índice al que están indexado la mayoría de hipotecas a tipo variable. Este ha experimentado una subida vertical desde diciembre, cuando se encontraba en el -0,5%, de manera especialmente intensa en las últimas semanas, hasta alcanzar este viernes el 2,01%, una tasa desconocida desde diciembre de 2011.

“Tiene la lógica de la evolución de los tipos de interés. Tras la subida de tipos de interés del BCE este jueves tiene sentido que el euríbor se eleve en un corto espacio de tiempo”, explica Santos González, portavoz de la Asociación Hipotecaria Española, una organización que está compuesta por bancos y otras entidades financieras. González considera que la intensidad del aumento en pocos días se debe al “desconcierto” del Banco Central Europeo con las altas tasas de inflación que se están registrando en la eurozona: “El 0,75 nos lo hemos comido en el euríbor en tres días. El BCE ya ha anunciado dos reuniones más antes de que termine el año. Hasta aquí, todo es normal en términos económicos, esperemos que la evolución de los tipos de interés se vaya desacelerando”, señala el portavoz.

¿Cuánto va a subir la cuota de la hipoteca?

Verónica Rodríguez, portavoz de Asufin, principal representante de los usuarios que disponen de productos financieros, resalta en conversación con infoLibre el encarecimiento que supone esta subida del euríbor a las mencionadas cuotas: “Todo está muy motivado por la inestabilidad que estamos viviendo. Es evidente que mientras que no se consiga poner coto a la inflación o buscar una solución a la guerra, este cóctel lleva al Banco Central Europeo a subir los tipos”, explica.

Esta asociación se encarga de la ahora complicada tarea de prever la evolución del euríbor a medio plazo, para que las personas que dispongan de hipotecas a tipo variable puedan calcular la evolución de sus cuotas, en caso de que, por ejemplo, decidan renegociar condiciones con sus entidades. En julio, Asufin hizo una previsión que calificaba de “conservadora”: un euríbor del 1,5% en diciembre. La Asociación Hipotecaria Española, portavoz de los bancos, hacía una previsión aún más conservadora: un 1% en diciembre. La realidad se ha llevado estas previsiones por delante: en septiembre ya ha alcanzado el 2%, y no parece que vaya a descender.

La nueva previsión de Asufin estima un euríbor del 2,2% en diciembre. Según esta previsión, partiendo de una hipoteca media (100.000 euros a 25 años) que tiene una cuota de 355 euros en diciembre de 2020, en diciembre aumentaría a 485. Es decir, un aumento del gasto en el presupuesto del hogar de 130 euros al mes, 1.560 euros anuales. La asociación estima que el euríbor podría llegar al 3% en diciembre de 2023, lo que encarecería la mencionada cuota 173 euros, es decir, de 355 a 528 euros. Esto quiere decir que las familias hipotecadas a tipo variable verían incrementarse el gasto familiar en más de 2.000 euros al año, concretamente, 2.078.

Asufin además advierte: estas estimaciones pueden cambiar en cualquier momento, y no parece que a mejor: “Siguen siendo estimaciones conservadoras. Máxime cuando la subida del euríbor está siendo vertiginosa. Los bancos lo están trasladando directamente a las cuotas. Es evidente que a mayor euríbor, mayor cuota. Pero también afecta a toda la oferta de hipotecas fijas. Todo el catálogo que ofrecen las entidades financieras ahora mismo descuenta el euríbor”, explica.

En ese sentido, la empresa de asesoramiento financiero Gibobs ha publicado un análisis, con datos del mes de agosto, donde analizan toda la oferta hipotecaria a tipo fijo de las principales entidades financieras presentes en España. El informe constata que las hipotecas fijas se encuentran en un interés promedio del 3,26%, frente a una media en enero del 2,12%. Desde este viernes, encontrar una hipoteca a tipo fijo por debajo del 2% es oficialmente tarea imposible, ya que, como mínimo, el euríbor está por encima de ese nivel.

Poco atrevimiento a pronosticar el euríbor en diciembre

La Asociación Hipotecaria Española, que preveía un euríbor del 1% en diciembre, hoy no se atreve a hacer más predicciones: “Yo creo que es jugar a la ruleta. Si no sabemos lo que va a hacer el Banco Central Europeo, cómo vamos a saber lo que van a hacer los mercados, que dependen de los tipos de interés”, explica su portavoz, Santos González. “Si el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos más de lo previsto, pues volverán a subir las hipotecas. Si acertamos, es de casualidad, tendríamos que jugar a ser el BCE”, lamenta el portavoz.

Rodríguez, portavoz de Asufin, comparte el diagnóstico de González: “Cuanta mayor incertidumbre hay, más tira para arriba el euríbor. El mercado está anticipando todo, no solo las subidas de tipos de interés, sino los mensajes que manda el Banco Central Europeo”, explica. Con esto se refiere al contundente mensaje que envió el organismo europeo este jueves, en el que defiende que se esperan nuevas subidas de tipos de interés en las próximas reuniones. Cualquier cosa para contener la inflación. El euríbor puede estar descontando las próximas subidas, por lo que cabe la posibilidad de que se estabilice, si no hay sorpresas por parte del BCE. “Mantenemos una previsión del 2,2% a cierre del año. Por supuesto, esto fluctúa mucho y está abierto a modificaciones. Es muy difícil hacer previsiones”, dice Verónica Rodríguez. Si este pronóstico se cumple, aquellas personas que renueven la cuota de su hipoteca variable en diciembre, verían crecer su cuota unos 130 euros al mes, en estimaciones de esta asociación.

Tengo una hipoteca a tipo variable, ¿qué hago?

Ante la duda de los ya hipotecados a tipo variable, la primera respuesta es evidente: depende de la situación particular de cada caso. Verónica Rodríguez, de Asufin, destaca especialmente el tiempo que se lleve en la hipoteca: “Los que estén en la recta final de su hipoteca quizás no compense plantearse renegociar sus condiciones para pasarse a un tipo fijo, sobre todo si tienen un diferencial reducido añadido a su cuota variable, del 0,4% o 0,5%. Si queda poco para amortizar, lo mejor es aguantar hasta el final. La mayor parte de los intereses de una hipoteca se pagan al principio”, explica la portavoz de la organización de consumidores.

“Hay que tener en cuenta que las subidas no se producen para todos de golpe. Se hace una vez al año, cada uno tendrá que ver cuándo le toca renovar la cuota y luego hacer sus propios cálculos”, indica Santos González. “Los hogares no dejan de funcionar como pequeñas empresas. Este gasto en concreto va a subir y las familias tendrán que recomponer sus políticas de gasto, aunque es cierto que la inflación no lo va a poner fácil, con los alimentos y la energía encareciéndose. Yo no creo que no sea momento de andar pensando en cambiar a tipos fijos o cancelar las hipotecas. En este último caso, si la cuota supone una subida de 150 euros, no tiene sentido pagar 30.000 euros para ahorrarse 150 al mes”, añade el portavoz de la Asociación Hipotecaria Española.

Sobre si el apresurado incremento del euríbor pone en riesgo de alguna manera la estabilidad del sistema hipotecario o la solvencia de las entidades financieras, el portavoz de los bancos se muestra tajante: “Rotundamente, no”. Santos González considera que una subida del euríbor no tiene impacto en la fiabilidad del sistema financiero: “Habrá casos de morosidad que las entidades tendrán que gestionar. Pero no afectará al sistema en general. Rotundamente, no, sin ningún matiz”, expresa.

Una vez que las cuotas de las hipotecas vayan actualizándose, habrá familias para las que el gasto supere sus posibilidades. Sobre estos casos de morosidad, la portavoz de Asufin manda un mensaje a las entidades: “Confiamos en su responsabilidad para encontrar soluciones coyunturales, como aplazamientos temporales”. Verónica Rodríguez coincide con Santos González en que esta subida no afectará a la estabilidad del sistema: “No estamos en un momento de burbuja hipotecaria, como ocurrió hace unos años. No obstante, tenemos que estar vigilantes”, advierte.

