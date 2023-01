Garamendi cree que la propuesta de CCOO sobre la revisión salarial "abre un espacio interesante"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, considera que la propuesta de CCOO de ligar la cláusula de revisión salarial al IPC, pero también a la situación económica de las empresas "abre un espacio interesante", según informa Europa Press.

"Es un poco en la onda que siempre hemos dicho. Nosotros no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios. Tiene todo el sentido que puedan subir más en aquellos sitios o en aquellos espacios en los que vayan las cosas mejor y no puedan subir tanto en aquellos sitios o espacios donde puedan subir menos", ha dicho Garamendi a los medios a su salida de un encuentro ente empresarios españoles y mexicanos.

El presidente de la patronal ha asegurado que las mesas de negociación de los convenios siguen abiertas, con los empresarios sentados, y ha añadido que es "interesante" que se hable sobre ellos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propuso el pasado jueves ligar la cláusula de revisión salarial a la marcha económica real de las empresas, además de a la evolución de la inflación.

"Estamos por la labor de que se ligue a la marcha económica real de las empresas y de los sectores. Esto es lo que habitualmente la CEOE quiere hacer. Asumimos el reto, pero cojamos el toro por los cuernos. Dotémonos de un índice para que en las mesas de negociación colectiva, que son más de 1.000, tengamos en cuenta la marcha real de las empresas", planteó Sordo la semana pasada en un encuentro informativo.

CCOO sostiene que la elaboración de ese índice "es relativamente sencilla", porque los datos ya existen, y que solo depende de la "voluntad de hacerlo".

El sindicato aludió al Sistema para la Mejora de la Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienn), que incluya los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social, el servicio estadístico del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos y miembros del Consejo Superior de Estadística. De esta forma, se podrían cruzar datos sobre salarios y beneficios de las empresas.