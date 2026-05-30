Angélica Liddell o la rabia poética

Imaginemos el Palacio de los Papas en el Festival de Aviñón, año 2024. Sobre el escenario, una mujer lee en voz alta críticas negativas, salpimentadas con insultos directos hacia los críticos presentes en la sala que más tarde le valieron una denuncia. No es un exabrupto improvisado, sino parte de DÄMON. El funeral de Bergman, la obra que inauguró el certamen más prestigioso del mundo, convirtiendo a Angélica Liddell en la primera artista española en alcanzar este hito histórico. Este gesto radical define a la perfección a la creadora que se alzó en 2025 con el Premio Nacional de Teatro, pero ¿qué hace que esta artista sea verdaderamente excepcional?

De la periferia al Centro Dramático

La formación del yo liddelliano es indisociable de su entorno original. Nacida en Figueres (1966) como Angélica González, su infancia estuvo marcada por la disciplina militar paterna, la rigidez religiosa y la cercanía de un hospital psiquiátrico. Este imaginario de soledad y uniformes forjó una indefensión que ella define como el germen de su rabia. El desarraigo motivado por los constantes traslados familiares y una adolescencia marcada por la depresión convirtieron su cuerpo en el primer mapa de su dolor.

La llegada a Madrid para estudiar Dramaturgia solo aumentó su desapego hacia las instituciones. Liddell rechazó frontalmente la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), a la que calificó años después como una reserva de mediocridad y un corralito para trepas. Abandonó la titulación en el último curso y se licenció en Psicología, mientras sobrevivía trabajando en Port Aventura o pasando la gorra en el Retiro. Junto a Gumersindo Puche, fundó en 1993 Atra Bilis Teatro, iniciando un camino de resistencia en las salas alternativas, donde su apuesta por lo escabroso la mantuvo durante una década al margen de los apoyos institucionales.

El salto definitivo al teatro público se produjo en 2007 con el estreno de Perro muerto en tintorería en el Centro Dramático Nacional. Fue un punto de inflexión paradójico: la artista que despreciaba el establishment teatral español, denominándolo en ocasiones Cementerio Dramático Nacional, se convertía en su figura más visible y exportable.

Los pilares de su poética

El teatro de Angélica Liddell es, ante todo, un territorio de riesgo extremo. Su excepcionalidad no reside en la mera provocación, sino en una poética del dolor y en la magnificación de una presencia escénica que se niega a ser una simple narración de historias de segunda mano. En su propuesta, la violencia y el sufrimiento se transmutan en materia dramática, permitiendo que el cuerpo y la palabra se fundan en un dispositivo pulsional único.

Frente al actor gélido de Diderot, que priorizaba la técnica sobre la emoción, la catalana sostiene que solo el dolor real valida el acto teatral. Esta ruptura dinamita incluso el sistema de Stanislavski; si el maestro ruso buscaba una verdad interna protegida por la ficción, la creadora exige una presencia ontológica en la que el personaje se disuelve para que emerja la persona que sufre y sangra de verdad. Su trabajo no consiste en construir una máscara, sino en despojarse de todas ellas hasta alcanzar una vulnerabilidad capaz de reducir cualquier distancia ficcional. Bajo esta luz, la interpretación deja de ser un oficio para convertirse en el rito de sacrificio que soñó Artaud: el actor como un condenado que hace señas desde la hoguera. Vinculada al actor santo de Grotowski, Liddell propone una entrega total mediante el trance y rechaza al actor cortesano cuya máxima aspiración es venderse al público en busca del aplauso. Su objetivo no es que el intérprete salga ileso, sino que, cual muñeca vudú, su cuerpo quede marcado para que el público también abandone la sala con una herida compartida.

Esta apuesta por habitar la experiencia implica que la biografía de la artista no es algo que se deja en el camerino, sino que es el combustible de la obra. La escena es el lugar donde se vive con una intensidad que el mundo cotidiano no permite. La artista catalana grita el tabú que la sociedad tiende a silenciar. El agotamiento físico, el llanto real o la exposición del trauma obligan al espectador a abandonar su cómoda posición de juez estético (“¿lo hace bien o mal?”) para situarse en una posición ética insoslayable: “¿qué hago yo ante el dolor de este ser humano que tengo delante?”.

Esta arquitectura de lo extremo se sostiene sobre cinco pilares fundamentales que definen su poética:

El teatro de la crueldad y del shock. Liddell bebe de fuentes tan diversas como Jerzy Grotowski, Thomas Bernhard y Sarah Kane para utilizar el desasosiego del espectador no como un escándalo gratuito, sino como un medio de conmoción espiritual. Desarrolla ante nosotros un collage formado por la reiteración cíclica de ideas fragmentarias y de palabras escogidas por su corta mecha. Sus obras heredan del movimiento In-Yer-Face esa estética cruda que explota en las narices del público. Al tratar temas como la pederastia, el desamor o la muerte con una brutal honestidad, busca forzar una reflexión racional sobre la realidad que solo puede nacer del impacto sensorial previo. El shock es aquí la única vía de entrada a una conciencia anestesiada por la sobreexposición mediática.

La artista total. La excepcionalidad de Liddell reside también en su capacidad para fusionar las funciones de dramaturga, poeta, directora y actriz. Su propio cuerpo sirve de centro de gravedad de la puesta en escena al actuar como un dispositivo que canaliza el trauma y el odio para transformarlos en belleza; una belleza que ella define como un acto de justicia. Esta entrega absoluta la sitúa cerca de las performances de Marina Abramović, en las que la exposición de la vulnerabilidad física extrema se convierte en el único puente posible hacia una comprensión mutua.

La estética posdramática. Su trabajo supone una ruptura constante con la cuarta pared y la linealidad narrativa. A través de la autoficción, Liddell borra las fronteras entre su biografía y la representación, convirtiendo el teatro en la presentación de lo real. El uso de fluidos biológicos o las autolesiones en escena no son accesorios, sino elementos que validan la sinceridad de lo narrado. Es obvio que el arte dramático pivota sobre un acontecimiento que está sucediendo en el aquí y el ahora del público, pero la creadora catalana va más allá. Planta un stop en el camino, pone el foco de la sospecha sobre el espectador y liquida cualquier posibilidad de refugio en la convención teatral.

El eclecticismo referencial. Liddell posee una capacidad única para hibridar en una misma partitura emocional referencias aparentemente irreconciliables. La Biblia y Schopenhauer, la delicadeza de una imagen y el insulto gritado, conviven con la música barroca de Bach o Schubert y el pop de La Oreja de Van Gogh. Sus obras son una travesía tormentosa por la historia de la cultura, la oficial y la oficiosa, pues, para ella, el referente más exquisito y el más comercial se nutren del mismo dolor universal, y esa democratización del sufrimiento es lo que otorga a su obra una resonancia tan vasta.

El elemento poético. Más allá de la puesta en escena, los textos de Liddell poseen una entidad poética propia y autónoma. Pueden leerse como poemas extensos donde el desgarro de la palabra hace visible lo que la sociedad prefiere ignorar. Su lenguaje no busca la comunicación funcional, sino la revelación estética. Al construir estas piezas, que son también literatura, Liddell otorga una importancia capital a la palabra para abrir esa herida que obliga al lector a confrontar el vacío y la belleza con la misma intensidad. Aunque la catalana comparte mucho con La Fura dels Baus y podría perfectamente ser una de las firmantes de su Manifiesto canalla –por ejemplo, cuando dicen aproximarse “más a la autodefinición de fauna que al modelo del ciudadano” o se identifican con una “organización delictiva dentro del panorama actual del arte”–, Atra Bilis sitúa el eje de su revolución en la soberanía de la palabra poética, vertebrada a través de un flujo de conciencia incesante y no tanto en la resemantización de los espacios y el despliegue tecnológico que son proverbiales en La Fura.

Lo político y lo sagrado

La trayectoria de Liddell muestra una evolución desde la reivindicación social hacia la búsqueda de lo metafísico. El teatro fue arma de protesta política directa en obras como Y los peces salieron a combatir contra los hombres, en la que trataba la tragedia de la inmigración: “¿Cuándo se van a dar cuenta de que no hay champán para todos, señor Puta? / No se preocupe por el negro, señor Puta, / no puede protestar, / los negros están fuera del lenguaje”, y El año de Ricardo, donde analizaba el abuso de poder y la podredumbre política de forma despiadada. En estas piezas, el objetivo era despertar conciencias ante las grietas de la democracia.

Con la trilogía El centro del mundo, su foco se desplaza hacia lo místico. Tras la muerte de dios, Liddell busca nuevas formas de lo sagrado para sostener la vida espiritual, mediante la exploración del miedo a la muerte, la pérdida de la juventud y el sacrificio como acto poético. En esta etapa, sus obras adquieren una mayor tonalidad ritualística, utilizando a menudo la Biblia para criticar la sumisión, pero también para buscar lo trascendental en el nacimiento y la desaparición.

Su postura actual, consolidada en 2024, defiende el concepto del arte inútil heredado de Oscar Wilde, pero va más allá para arremeter contra el artivismo y contra cualquier tipo de teatro que tenga una pretendida utilidad social. Liddell sostiene que el arte no debe pretender mejorar la sociedad. En su lugar, aboga por un arte irresponsable y desvergonzado que simplemente cree belleza mediante la exposición de las bajas pasiones y la destrucción de un mundo abyecto. Como somos mayores de edad y el escenario no es ni una escuela ni una iglesia, la creadora escupe sobre las tesis cívicas o pedagogistas. Para ella, no se va al teatro a aprender a ser mejores ciudadanos, sino a enfrentarse a lo sublime y a lo aterrador. Este doble enfrentamiento nos sitúa, de manera inevitable, en el territorio del unheimlich freudiano. Lo que Liddell pone sobre las tablas no es una alteridad lejana, sino esa inquietante extrañeza de lo que, siendo profundamente familiar –el padre, el deseo, la sangre–, ha sido silenciado o bloqueado por las estructuras de la civilización y el decoro.

Al forzar la mirada sobre lo que el subconsciente se empeña en ocultar, la creadora activa un mecanismo de catarsis que recupera el sentido primigenio de la tragedia griega. No se trata de una purificación moralizante, sino de una purgación visceral de aquellas pasiones que no nos atrevemos a verbalizar y que el sistema social nos impide incluso reconocer. En este espacio de transgresión absoluta, el tabú –pongamos por caso el incesto, tan recurrente en su genealogía escénica– se despoja de los ornamentos con los que Sófocles estetizó el mito de Edipo, y renuncia asimismo a la distancia clínica y al blindaje intelectual con los que Freud intentó domesticar el impulso. Aquí no existe mediación literaria que nos proteja ni refugio académico que nos permita observar desde la barrera: el horror se lanza con una crudeza insoportable a la cara del público, interpelándolo no como un mero analista de una patología ajena, sino como un criminal en potencia o un cómplice necesario que, ya sea por acción o por omisión, habita la misma zona de sombra que la escena pone al desnudo. El espectador de Liddell experimenta una liberación por horror; al ver sus propios miedos y tabúes encarnados en la verdad ontológica de un cuerpo que sufre en escena, se produce el desbloqueo de lo indecible. Es aquí donde la palabra poética desborda los diques del yo consciente para alcanzar esa catarsis colectiva que solo el rito del sacrificio puede otorgar. Así, sus convulsiones en escena están pensadas para ser, no una pacífica banda sonora para el espectáculo de nuestra autocomplacencia, sino todo lo contrario; la butaca del espectador es en realidad una silla eléctrica de alto voltaje para la ciudadanía anestesiada y Liddell acciona la palanca con su mirada pérdida, sus gestos desencajados y esa voz gutural como de ultratumba.

Límites y tensiones

La singularidad del talento de Liddell no oculta ciertas tensiones dialécticas que atraviesan su obra y que plantean interrogantes sobre su recepción actual.

En primer lugar, la apuesta por un teatro del yo absoluto sitúa la biografía privada como horizonte único. Esta autorreferencialidad extrema plantea un dilema ético y estético: cuando el escenario se convierte en un confesionario donde solo rige la ley de la propia herida, el espectador corre el riesgo de perder su condición de interlocutor dialéctico. En la liturgia liddelliana, la comunicación tiende a desplazarse hacia una estructura vertical propia de la religión personal. Muchos espectadores no juzgan ni interpretan, sino que asisten como fieles a un rito en el que la sacerdotisa es oficiante de su martirio. Este solipsismo, aunque potente en su entrega, podría comprometer la universalidad del hecho teatral al dificultar que la obra resuene en realidades ajenas. Es decir, corre el riesgo de que el público se sienta intruso en un exorcismo privado al que ha sido convocado no para participar, sino para adorar la persistencia de una herida que se niega a cicatrizar.

La poética de Liddell se ha cimentado sobre imágenes de una crudeza casi insoportable para muchos. Este impacto sensorial, próximo a la lógica de los lenguajes publicitarios o mediáticos que buscan la reacción nerviosa, provoca el aturdimiento inmediato y, por tanto, dificulta esa huella reflexiva y duradera que define la experiencia estética profunda, de acuerdo con los postulados de Juan Mayorga. En ocasiones, la saturación del grito y el insulto puede velar la sutileza necesaria para que el dolor se filtre en el subconsciente del espectador de manera transformadora. Y esto es un obstáculo en el camino a la construcción de comunidad, de un debate colectivo. Tanto mejor para Liddell, que jamás ha ocultado su animadversión hacia lo comunitario en cualquiera de sus formas y sus propuestas, de hecho, rezuman un individualismo feroz.

Por otra parte, toda estética de la transgresión se enfrenta a la ley de rendimientos decrecientes: el impacto inicial del escándalo tiende a erosionarse mediante la habituación del espectador. El uso recurrente del shock y la crudeza visual corre el peligro de integrarse en una mecánica previsible, convirtiendo lo que nació como subversión en una marca de estilo esperada. En efecto, muchos de sus seguidores, ya inmunizados, acuden a la sala esperando ser escandalizados, preguntándose no por el sentido del horror, sino por la magnitud de la próxima provocación. Y es que la subversión, cuando pasa a ser requisito del espectáculo, pierde capacidad de generar la misma conmoción del principio.

Finalmente, existe una paradoja estructural en la recepción de su obra. Mientras el discurso de Liddell arremete contra los valores burgueses, sus piezas se legitiman principalmente en circuitos de alta cultura y festivales internacionales de difícil acceso para todos los bolsillos. Se genera así una base de iniciados con un capital cultural elevado que encuentra en su radicalidad una forma de distinción. Liddell ha configurado un teatro de culto cuya feligresía posee un nivel de estudios superiores muy por encima de la media de los asistentes al teatro convencional. Esta desconexión levanta un muro de sofisticación que transforma el teatro en un producto de nicho, alejándolo de la realidad social que pretende subvertir y limitando su potencia transformadora a un círculo de espectadores ya convencidos de antemano. En una carta abierta de febrero de 2026, Paco Bezerra hablaba de la capacidad del sistema para capitalizar la disidencia y del riesgo de que la institución utilice la transgresión de Liddell como una coartada de vanguardismo, asimilando su grito poético mientras se mantienen intactas las estructuras que ella misma cuestiona. Es, por tanto, oportuno reflexionar sobre qué se gana y qué se pierde cuando una propuesta escénica cambia de hábitat, cuando un teatro ha pasado de ser grito de resistencia periférica a convertirse en un rito privado para una clase social altamente instruida que sabe que va a ser insultada y que puede permitirse, tanto económica como intelectualmente, participar en su liturgia del desgarro.

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El reconocimiento de Angélica Liddell con el Premio Nacional de Teatro 2025 subraya su capacidad para consolidar un lenguaje de riesgo que ha reconfigurado la percepción del espectador contemporáneo. Es una figura excepcional por contradicción: capaz de recibir honores del mismo sistema que ridiculiza y de convertir su dolor privado en una cuestión pública universal. Más allá de la mera provocación, su verdadero valor reside en proponer el teatro como una experiencia límite que obliga al público a confrontar verdades incómodas sobre la muerte, el deseo y la identidad. Aunque se pueda cuestionar su extremismo, es innegable que su obra pone en crisis la complacencia del espectador medio.

Este animal escénico opta por lo mínimo y lo íntimo, sintonizando plenamente con la sensibilidad contemporánea de la autoexposición. Es fundamental reconocer que su voluntad de ruptura no constituye una novedad técnica o conceptual, pues el teatro dadaísta –y, en general, las vanguardias históricas– ya hicieron de la transgresión, el shock, la crudeza y el épater le bourgeois su principal motor estético. Sin embargo, la importancia de su obra reside precisamente en la vigencia y actualización de estas propuestas. Es vital que sigan existiendo voces que recojan el testigo de la provocación con obras como las de la artista catalana, que, lejos de agotarse en el escándalo, se han consolidado ya como una necesidad. En el asfixiante escenario de nuestro período de entreguerras híbridas, el poderoso lenguaje de Angélica Liddell se erige como un pulmón de libertad indispensable para que la conciencia del presente no termine por claudicar.

*Gaston Gilabert es profesor de Literatura y Teatro en la Universitat de Barcelona y director del aula de investigación teatral Metadrama.