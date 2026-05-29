El PSOE aventajaría al PP en once puntos en la encuesta del CIS hecha antes de los casos de Zapatero y Leire Díez

El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2% de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9% de los sufragios, 1,3 puntos más, y Vox en tercer lugar con el 16,2% y una subida de un punto y medio.

La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.

La cuarta formación política sería Sumar, gracias a un 5,7% de respaldo y solo una décima menos que en abril, mientras suben tres décimas ERC y Podemos, hasta el 2,9% los republicanos catalanes y al 2,2% los morados, mientras experimenta un fuerte impulso Se Acabó la Fiesta (SALF), con siete décimas más y el 2,2% de apoyo electoral.

Entre los que más caen destaca EH Bildu, que se deja cuatro décimas hasta situarse en el 1,3 por ciento en estimación de voto, en tanto que el PNV pierde tres y se queda en el 0,8%, mismo porcentaje que obtiene el BNG; CC sacaría un 0,2% y UPN el 0,1% de los sufragios.

Desgaste de Sánchez y mejora de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el político mejor considerado en todos los parámetros, aunque experimenta un ligero desgaste mientras el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mejora su consideración por parte de los ciudadanos, aunque todavía a gran distancia del líder socialista.

Sánchez es el preferido como presidente para el 29,4% (hace un mes lo era para el 31,3) y a Feijóo le prefiere el 13,8% cuando en abril optaba por él el 9,9%; en la tercera posición también mejora el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el apoyo del 9,3% que eleva su anterior 7,4%.

En mayo caen los que confían en Sánchez y hay más entrevistados que confían en Feijóo: al 35,8% el presidente les genera "mucha" o "bastante" confianza, cuando hace un mes era el 36,8%, y en Feijóo confía el 18,7% (antes el 17,3%).

Son también más los que desconfían de Sánchez, al pasar de un 61,9% en el anterior barómetro al 63%; Feijóo sigue generando "poca" o "ninguna" confianza en más encuestados (el 80,3%) aunque baja algo su porcentaje de abril (81,6).

Tampoco hay aprobados en este barómetro en las notas que adjudican los españoles a los líderes políticos; Sánchez gana con 4,59 sobre diez de media, seguido de la vicepresidenta primera y representante de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,74) y con Abascal de nuevo en última posición (2,93).

Preocupación por la vivienda y la inmigración

Las preocupaciones de los ciudadanos son similares en este muestreo a las de hace un mes, pero crece notablemente la vivienda, que sigue en cabeza, al acumular un 48,8% de menciones, 7,5 puntos más que en el barómetro de abril.

En segunda posición se sitúan los problemas económicos, mencionados por el 20,7% de los entrevistados (en abril lo hizo el 29,9%), y en tercer lugar la inmigración se eleva hasta el 18,9%, con 3,1 puntos más en la lista de principales problemas de los españoles.

El 38,1% de los encuestados opina que la situación económica de España es "buena" o "muy buena" pero más de la mitad, el 53,5%, la califica de "mala" o "muy mala".

Sin embargo, al preguntar a los encuestados por su situación económica personal, el 63,6% la califica de "buena" o "muy buena" frente a un 26% que la tilda de "mala" o "muy mala"; mientras que es "regular" para el 9,3%.