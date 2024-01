Maletas por carretera y sin fecha para volver a negociar, así ha transcurrido el primer día de huelga en Iberia

Para la empresa, el primero de los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos de los servicios aeroportuarios de handling transcurre con un oleaje suave de incidencias, mientras las organizaciones sindicales ven los primeros signos de un mar revuelto. Iberia afirma que se están cumpliendo los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Transportes, cifra el seguimiento de los paros en el 14,5% a las 13:30 horas, aunque lo ha elevado al 15,62% a las 18:30; y destaca que la puntualidad media supera el 88%. La compañía admite que se han producido problemas puntuales en la carga de las maletas, que no achaca sólo a la huelga sino también a dificultades logísticas, en aeropuertos como el de Bilbao o el de Barcelona-El Prat. Si bien, fuentes sindicales anotan que, en concreto en el último se han contabilizado hasta una docena de vuelos con retrasos o que han salido sin los equipajes en la bodega y también se han producido demoras en otros como el de Bilbao, Palma de Mallorca o Málaga.

Chema Pérez, responsable del Sector Aéreo de UGT reconoce que no tienen la posibilidad de “contar cuánta gente está secundando la huelga” con exactitud, pero creen que el dato de seguimiento del 14% que ha dado la empresa “es oportunista”, ya que “en aeropuertos grandes como el de Barcelona, al mediodía era de entre el 60 y el 70%, que es bastante más; y en otros pequeños como el de Santander o el de Granada, el seguimiento ha sido del 100%”, según la información que manejan ellos. Admite que puede haber puntos donde el porcentaje se acerque al proporcionado por Iberia, pero matiza: “Porque tampoco había vuelos a esa hora, por lo que los datos están un poco maquillados”, lanza.

“Desde primera hora de la mañana -narra- ha habido decenas de vuelos en Barcelona o en Bilbao que han conseguido salir con pasajeros, pero sin equipajes por falta de personal. Y luego, en llegadas, se ha desembarcado al pasaje, dado que hay que hacerlo por seguridad y está incluido en los servicios mínimos; pero no se ha descargado los bultos del avión, con lo que éste ha quedado inutilizado durante unas horas”, sintetiza. Sostiene que, con el transcurso de las horas, “los retrasos han empezado a ser bastante más serios en algunos aeropuertos” y prevén que “esto crezca de manera exponencial a lo largo del día, dado que las demoras “se van arrastrando” como consecuencia del contagio en el resto de la red que alcanzará al aeropuerto de Madrid-Barajas.

Auguran que el día “con más incidencias en vuelos” será el domingo, al ser éste “un fin de semana peculiar”, el de Reyes, antecedido por jornadas en las que “mucha gente ha salido con vacaciones”, por lo que “es probable que el domingo sea el día clave de operación retorno”, asevera Pérez.

Iberia no niega que ha habido equipaje “que no se ha podido cargar en Bilbao”, aunque garantiza que “están viniendo a Madrid por carretera en un camión”, así como en Barcelona, donde las maletas afectadas habrían sido “unas 600”, pero que “también están ya regularizadas y a lo largo de la jornada estarán viajando a sus destinos finales en otros vuelos”, indican desde la empresa. Es decir, no miran con alerta los paros, por ahora.

En ese escenario, UGT continúa reclamando “una solución negociada para el mantenimiento del negocio del handling dentro de Iberia”, lo que se antoja complicado ya que no hay nuevas reuniones en el horizonte. Pérez hurga en ese vacío. “No piensan tener más reuniones. Les hemos dicho reiteradamente que estamos dispuestos a sentarnos en cualquier momento y a cualquier hora y es la empresa la que está diciendo que no se sienta”, critica. Y engarza: “Dudamos incluso de que esa actitud sea legal porque a una empresa de servicio público como ésta se la tiene que preavisar con diez días para convocar una huelga, así lo hicimos, es más, les dimos cinco días extra, pero precisamente eso lo prevé la ley para dar la oportunidad a negociar y lo que están haciendo es no dar ninguna”, dispara.

Desde la compañía también manifiestan estar “abiertos al diálogo”, aunque confirman "las importantes diferencias entre las partes" y que no hay nada agendado las próximas fechas. Tal vez porque saben que, aunque desconvocaran la huelga mañana, los vuelos cancelados seguirían estándolo. En total se han suprimido 444, de los que 270 son de la propia Iberia, 64 de Iberia Express y 110 de Air Nostrum. El listado completo se puede consultar a través de este link alojado en la página web de la entidad.

Para este 5 de enero se habían programado 483 vuelos del grupo Iberia -Iberia, Iberia Express y Air Nostrum-, y a las 18:30 horas habían operado 340, según la entidad. Para Juan Cierco, director corporativo de Iberia, “la nota predominante en esta primera jornada de huelga es la normalidad. La puntualidad del grupo Iberia ha sido excelente a lo largo de toda la jornada y el seguimiento ha sido escaso, del 15,6 por ciento, lo que pone en evidencia el sinsentido de la convocatoria pues todos los puestos de trabajo, así como las condiciones salariales, extrasalariales y beneficios sociales, están garantizados de por vida gracias a la subrogación de los trabajadores avalada por el V Convenio del Sector", ha remarcado.