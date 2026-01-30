La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4%, por la energía

El índice de precios de consumo (IPC) ha arrancado el año en el 2,4% interanual, cinco décimas menos que la tasa de diciembre, debido fundamentalmente al comportamiento de la electricidad y los carburantes, según informa EFE.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la evolución de enero ha influido la electricidad, que ha moderado su subida, y el descenso de los precios de los carburantes.

La tasa de inflación de enero es la más moderada desde mediados del año pasado (2,3% de junio de 2025).

Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

Según el INE, esta tasa no se situaba por encima del IPC general desde mayo de 2025.

El Ministerio de Economía ha valorado que la inflación "sigue moderándose en línea con el objetivo del BCE de que se mantenga estable cerca del 2% y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

"Los precios se desaceleran a inicios del 2026", han destacado en declaraciones remitidas a los medios.

En tasa mensual, los precios de consumo registran en enero un descenso del 0,4% respecto al mes de diciembre, según este indicador adelantado del IPC.

En cuanto a los precios armonizados (IPCA), el mes de enero la tasa de variación anual estimada del IPCA baja cinco décimas al 2,5%, mientras que la subyacente es del 2,8% y la mensual –0,7%.

El INE ha recordado que los datos de este IPC son los primeros en la nueva base 2025 en la que se pasa de 12 a 13 grandes grupos, se revisa la cesta de la compra, se actualizan ponderaciones y se incluyen novedades metodológicas.

Por ejemplo, han entrado productos como aguacates, arándanos, refrescos de té, cerveza con limón y radiografías y han salido otros en desuso como la corbata y el pañuelo.

El INE publicará el próximo 13 de febrero el dato definitivo de inflación de enero así como el detalle de evolución de todos los grupos.