Los precios de la cesta de la compra navideña escalan un 10% en un mes y se doblan en ocho años

“A mis clientes de siempre se lo tengo dicho: hay que comprar para congelar porque la verdad es que todos los años los precios suben en Navidad”. Habla Antonio M., pescadero de un mercado sevillano. Y cuenta más: “Nosotros trabajamos mucho la gamba blanca de Huelva, por ejemplo, y no pasa nada por comprarla un poco antes, se descongela y está buena igual”, recomienda. “Además, este año los precios han estado para arriba en muchos alimentos los últimos meses, y no me refiero sólo al pescado, también productos básicos como el aceite, las patatas o el arroz”, añade.

La cesta de la compra, en efecto, no es ajena al entorno inflacionista que afronta no sólo España, Europa en su conjunto. Son puntos conexos. Por ello para planificar los menús navideños de estos días, conviene seguir las recomendaciones de entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Desde 2015, hace ocho años, repiten un ejercicio: registran los precios de los productos típicamente navideños un mes antes del periodo festivo, vuelven a hacerlo pasado el 10 de diciembre y luego justo antes de Navidad para ver su evolución. Ya en el primer contacto observaron que “los máximos históricos del pasado año se mantenían” y en el segundo trabajo de campo reflejaron un incremento de más del 4,3% en apenas 15 días, de acuerdo a la información de su página web. La última recogida de datos de esta semana ha revelado un alza del 10% en los precios.

Respecto a 2022, los costes no se han elevado demasiado, pero si se expande la comparativa a este observatorio navideño de precios en su totalidad, se aprecia que la cesta de la compra navideña es ahora “cerca de un 50% más cara que en 2015”.

La OCU selecciona 16 productos muy típicos de esta época y otros que podrían sustituirlos. Este año han rastreado los precios en supermercados, hipermercados, grandes almacenes y mercados municipales de diez ciudades del país: Madrid, Barcelona, Bilbao, Albacete, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Primero los anotaron en noviembre, luego después del puente de diciembre y finalmente en vísperas de Nochebuena. En las dos semanas que transcurrieron desde la primera toma a la segunda, los precios crecieron, de media, un 4,3%. Pero la escalada se aceleró y ahora estos productos están un 10% más caros de media que el pasado mes y cuestan casi un 5% más que hace apenas 10 días.

La mayor ascensión se produjo en pescados y mariscos. Especialmente llamativo es el caso de los percebes, que han disparado su coste un 69% hasta situarse en algo más de 97 euros el kilo, seguidos de las almejas, con un 37% y 39,28 euros; o la merluza, un 30% más cara que hace apenas un mes y a 17 euros. Otros productos, sin embargo, como la lombarda, la piña y los langostinos han ido ajustando su precio a la baja en el periodo prenavideño, para alivio de los bolsillos de los consumidores. Y algunos muy demandados, como el jamón ibérico ha permanecido, con oscilaciones estas semanas, alrededor de los 56 euros el kilo.

En conjunto, comprar los productos de la cesta festiva implicará un desembolso medio de un 1,2% más que en 2022 por estas fechas. El repaso de datos muestra, asimismo, que hay cinco productos que este año son más económicos que el pasado: los langostinos, las angulas, el jamón, la lubina y las ostras.

Los dulces no escapan a la crecida

Otra organización de consumidores, Facua, ha llevado a cabo un seguimiento sobre la evolución de 282 precios de dulces navideños en seis supermercados e hipermercados del país. En concreto se han analizado 19 marcas de turrones, 27 de bombones y 11 de polvorones y mantecados a la venta en Mercadona, Dia, Alcampo, Hipercor, Carrefour y Eroski.

Las conclusiones en su caso pasan por que Mercadona, Dia y Eroski mantienen en diciembre el precio de sus dulces navideños con respecto al que tenían en octubre e incluso han rebajado algunos de ellos. Si bien, la asociación ha descubierto ocho subidas en artículos de Hipercor entre los 68 recogidos en este estudio (el 12%). En Alcampo se han encarecido 14 productos de los 43 incluidos en este ejercicio (el 33%). El cotejo de Facua evidencia también que en Carrefour el precio de más de la mitad de los productos analizados ha trepado a medida que se acercaban las fiestas. Se han revalorizado 34 de los 65 precios incluidos en la muestra, mientras que 24 no se han movido y siete han bajado.

La mayor subida detectada por esta organización se ha asociado al turrón de chocolate crujiente marca Trapa de 150 gramos en Carrefour. En octubre su precio era de 0,99 euros, en noviembre 1,07 y en diciembre 1,31. Por lo tanto, se ha encarecido un 32% en apenas dos meses. De su lado, la Caja Roja de Nestlé de 800 gramos en Alcampo ha pasado de 15,82 euros en octubre a 19,98 en diciembre, un 26,3 más%.

Activar el espíritu navideño puede resultar más o menos fácil dependiendo de la renta disponible para hacerlo. Y ésta no es igual en los hogares del conjunto del territorio nacional. La última y reciente actualización de datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman esas diferencias. Los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron mayor renta disponible por habitante, un total de 20.865 euros, con información relativa a 2021. Esta cifra fue un 26,6% superior a la media nacional. Por detrás se situaron Comunidad de Madrid, a la que se enlazan 20.357 euros per cápita, y la Comunidad Foral de Navarra, con 18.625.

En el lado contrario de la tabla, las cuantías más bajas correspondieron a la ciudad autónoma de Melilla, 13.151 euros por habitante, y a las comunidades autónomas de Extremadura, donde los hogares dispusieron de 13.378, y Andalucía, con 13.508 euros. La renta bruta media por habitante de España fue de 16.480 euros en 2021 y sólo ocho territorios de 19, las 17 comunidades más las dos ciudades autónomas, la superaron. En Navidades, y en el resto del año, hay diferencias que pueden ser feroces.

En proceso de desinflación

Con todo, 2023 se derramará en 2024 tras un proceso de desinflación. De hecho, la tasa de variación anual del Índice de precios de consumo (IPC) del mes de noviembre se situó en el 3,2%, tres décimas por debajo de la registrada en octubre, ayudada por el descenso del coste de los carburantes, de los paquetes turísticos y en general de los alimentos, de acuerdo a información del INE. Aunque algunos, como las legumbres y hortalizas eran más caros que en noviembre de 2022.

El Gobierno tiene que decidir en los próximos días qué hace con el decreto que se ha bautizado como escudo social y que ha servido, entre otras cuestiones, para batallar contra la inflación. Caduca a finales de este año y su prórroga movilizó 3.800 millones en el segundo semestre. Fue el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el encargado de avanzar que, de cara al próximo ejercicio, se prolongarán las ayudas al transporte para los jóvenes y desempleados y el coto al IVA para los alimentos hasta junio. La supresión de este último del 4% se aplicará a los productos de primera necesidad como pan harina, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres… La rebaja del 10% al 5% será para el aceite y la pasta. Habrá dos excepciones en la renovación de la norma: la carne y el pescado. Y hasta ahí.

Fuentes del Gobierno de coalición indican que mientras el flanco de Sumar apuesta por estirar el decreto "en todo su potencial", el ala del PSOE se muestra "más prudente", consciente de que "hay que cumplir" con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. En ese sentido, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado caer que “Europa pide retirar estímulos extraordinarios”. Si bien, el Consejo de Ministros aprobó un límite de gasto no financiero, el denominado techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, en la cifra récord de 199.120 millones, con lo que hay margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas impulsadas para combatir el acrecentamiento de los precios. Tal vez sea Sánchez quien dé la noticia otra vez.