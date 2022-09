Subida histórica de los tipos de interés: el BCE los eleva 0,75 puntos de golpe, hasta 1,25%

El Banco Central Europeo ha acometido la mayor subida de tipos de una tacada en su historia: 0,75 puntos, hasta el 1,25%. No estaba claro si el organismo se inclinaría por ser prudente y decantarse por un aumento de 0,50 puntos, o elevar los tipos de manera más abrupta. En las últimas semanas, la balanza se inclinaba por la última opción, tras la publicación de los últimos datos de inflación en la eurozona. Así lo defendían, entre otros, Morgan Stanley, Bank of America o Goldman Sachs. Finalmente, las quinielas han acertado: el BCE acelera el enfriamiento de la economía, y advierte que no se quedará aquí: “El Consejo de Gobierno espera incrementar los tipos de interés en las próximas reuniones para moderar la demanda y proteger frente al riesgo de un aumento persistente de las perspectivas de inflación”, expresa el organismo en un comunicado..

El principal dato que justifica la decisión es el 9,1% de inflación en agosto. “La fuerte subida de los precios de la energía y de los alimentos, las presiones de demanda en algunos sectores debido a la reapertura de la economía, y los cuellos de botella en la oferta continúan impulsando la inflación”, indica el comunicado. Los expertos del Banco Central Europeo esperan una inflación media del 8,1% en 2022, del 5,5% en 2023 y del 2,3% en 2024. El organismo prevé una “desaceleración sustancial” del crecimiento de la zona euro y espera un “estancamiento” de la economía en los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023. Los expertos del organismo han revisado las perspectivas de crecimiento de la economía de la zona euro, a la baja, del 3,1 % en 2022, del 0,9 % en 2023 y del 1,9 % en 2024.

Ante la previsión de que el Banco Central Europeo iba a apretar aún más las condiciones de financiación para tratar de abordar una inflación que sigue desbocada, el euríbor, al que están indexadas la gran mayoría de hipotecas variables en España, no ha dejado de escalar. Este martes, último dato disponible, ha alcanzado el 1,92%, un dato que excede cualquier previsión.

Como recogió infoLibre a finales de julio, la Asociación Hipotecaria Española, que reúne a las entidades financieras, esperaba un euríbor del 1% en diciembre. Por otro lado, la Asociación de Usuarios Financieros, que representa a los consumidores, estimaba que el euríbor alcanzaría el 1,5% en diciembre. Una previsión que sí calificaban de “conservadora”. El disparado aumento encarecerá las cuotas de los cuatro millones de hogares españoles que tienen una hipoteca variable.