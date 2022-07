Así subirán desde agosto cuatro millones de hipotecas por la decisión del BCE

El Banco Central Europeo ha subido este jueves los tipos de interés a 0,50%, el doble de lo esperado por el mercado, con el fin de tratar de contener los galopantes datos de inflación. Las personas hipotecadas a tipo variable que hayan renovado su cuota en las últimas semanas ya lo saben: el presupuesto familiar se está estrechando. Esto se recrudecerá a partir de agosto, cuando se consolide el dato del euríbor de julio. La principal asociación de consumidores de productos financieros, Asufin, da por sentado que el pico podría superar un gasto extra de más de 1.000 euros anuales, basándose en una hipoteca media.

El euríbor lleva desde primavera descontando un escenario de subida de tipos de interés en la Zona Euro y ha experimentado una gran escalada en el mes de junio: 0,85 puntos, desde los 0,29 puntos. Es la mayor subida mensual de la historia, desde que se creó el índice en 1999. “Ya llevamos más de un mes de subidas, el euríbor a 12 meses ya está en positivo, el mercado ya ha descontado las primeras subidas de tipos”, explica Santos González, portavoz de la Asociación Hipotecaria Española, una organización integrada por bancos y otras entidades financieras.

El portavoz de las entidades financieras considera que ya está descontada la mayor parte de la subida, por lo que a corto plazo, la situación no se agravará: “La hipótesis más razonable es que podríamos estar en torno a un euríbor de entorno al 1% a final de año”. La Asociación Hipotecaria Española, que ya preveía este dato antes del inesperado anuncio del Banco Central Europeo este jueves, mantiene su apuesta en el 1%, en base a la incertidumbre que hay más allá de septiembre: "No me gustaría estar especulando con subidas más altas. Igual es un poquito conservador, igual tenemos que rectificar, pero la economía es errática".

La Asociación de Usuarios Financieros, Asufin sí da por sentado que el euríbor alcanzará el 1,5% en diciembre, algo de lo que ya alertaban incluso antes del anuncio de la subida de tipos, este jueves. Esta asociación ha hecho un cálculo sobre este escenario. Partiendo de una hipoteca de 100.000€, a 25 años, y entendiendo que pagaba una cuota de 355€ en diciembre de 2021, esta podría irse a 449€ en diciembre de 2022, en caso de alcanzar el euríbor ese 1,5%. Eso supondría un aumento de gasto anual de 1.127 euros más. Asufin estima que en diciembre de 2023, el euríbor podría alcanzar el 1,9%, lo que supondría una cuota de 469€, es decir, 114€ más cada mes, 1.372€ al año.

No existen datos oficiales sobre cuántas hipotecas hay vivas en este momento. La Asociación Hipotecaria Española calcula en su último informe anual que en España hay alrededor de 5,5 millones de hipotecas, el 75% a tipo variable, por lo que este aumento afectaría a alrededor de 4 millones de hogares. La hipoteca a tipo variable era casi una tradición financiera en España. Una vez que el euríbor, a principios de 2016, atravesó el umbral del cero para caer en negativo, los nuevos hipotecados empezaron a preferir tipos de interés fijos. No fue un cambio automático. En enero de 2009, las hipotecas de tipo variable eran la opción indiscutible, elegida por el 96% de los hipotecados. En enero de 2016, la cifra ya cayó al 89%. Un año después, al 63%. El último dato conocido, de abril de 2022, es del 22%. La mayoría de los usuarios han entendido que era una buena época para aprovecharse de tipos bajos de interés y perpetuar los intereses de sus préstamos dentro de una fórmula fija, para evitar los vientos en contra que, efectivamente, ya están llegando.

Vienen dificultades para las familias, pero de momento sin riesgo sistémico

“Esto va a afectar a un porcentaje de la población. Hay varios millones de personas con hipotecas variables en España, y en ese grupo tan grande seguro que hay un porcentaje de la población a la que le va a afectar, pero no tendrá un carácter de problema”, advierte Santos González. “En cualquier caso esto no va a suponer ningún riesgo para la estabilidad del mercado hipotecario o la solvencia del sistema financiero. Las entidades están preparadísimas en solvencia, como en provisiones, para que cualquier mínimo impacto de morosidad sea perfectamente asumible”.

La portavoz de los usuarios financieros Asufin, Verónica Rodríguez, lanza un mensaje de precaución: “Esto va a impactar sin lugar a dudas en las familias medias. Si se suma otro tipo de préstamos o una situación más o menos delicada… como una familia que ya tenga un presupuesto de por sí justo… pues sí, va a impactar”. No obstante, coincide con la asociación empresarial en que no existe de el riesgo de morosidad que había en la crisis financiera: “La morosidad está más controlada que en la anterior crisis. Si nos encontramos con un escenario en el que se deteriore todo mucho, pues probablemente se incremente la mora”.

En este sentido, Asufin ha lanzado un mensaje a aquellas personas que negociaron la hipoteca en plena burbuja financiera, con un diferencial de entre el 2% y el 3%, para que renegocien las condiciones con sus entidades bancarias. “Las hipotecas de estos usuarios de banca tienen ya amortizada buena parte del capital que se suscribió en los años 2010 hasta 2014 y pueden encontrar mejores opciones en estos momentos: un tipo fijo y hasta variables en el entorno del 1% o inferior”, expresa la asociación, en un comunicado lanzado tras el anuncio este jueves de la subida de tipos de interés.