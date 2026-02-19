La vivienda acaba 2025 con una subida del 13% y marca récord histórico con 2.230 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1% hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995, según informa EFE.

Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.

Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6% en tasa intertrimestral.

Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

La vivienda de hasta cinco años supera los 2.600 euros/m2

La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara, 2.600,7 euros/m2, tras subir un 12,8%. Este importe es el más elevado que puede consultarse para esta modalidad, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento el valor tasado de la vivienda de hasta cinco años encadena 15 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2, concretamente, desde el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, la vivienda de más de cinco años se encareció un 13,1% hasta 2.219 euros/m2. Es el cuarto trimestre consecutivo que supera los 2.000 euros/m2, anotándose también el dato más elevado desde 2010.

En el caso de la protegida, su precio aumentó un 2,7% hasta los 1.201,1 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005.

Por otro lado, el precio de la vivienda libre se revalorizó un 3,6% en el cuarto trimestre del año 2025 frente al trimestre anterior. Por tipo de vivienda, el valor tasado de aquella de hasta cinco años de antigüedad registró una subida del 3,4% intertrimestral.

Por su parte, aquella de más de cinco años vio incrementar su importe un 3,6%. Atendiendo a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,5%.

Madrid y Baleares rozan los 4.000 euros/m2

En el cuarto trimestre del año las subidas fueron generalizadas en todas las comunidades.

La Comunidad de Madrid registró el importe más elevado (3.902,3 euros/m2), máximos históricos, tras encarecerse un 15,8%. Tras ella se situó Baleares (3.809,9), que junto con Madrid fueron las únicas comunidades que superaron los 3.000 euros/m2. A continuación figuraron País Vasco (2.967 euros) y Cataluña (2.641 euros).

Los mayores incrementos en el cuarto trimestre se dieron en Cantabria (16,7%); Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana (15,8%); Baleares (14,9%) o Aragón (13,6%). En Cataluña, uno de los grandes mercados, la subida fue del 10,6%. Extremadura fue la única comunidad en la que el valor tasado de la vivienda fue inferior a los 1.000 euros/m2 (933 euros).