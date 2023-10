"¿Qué es la violencia machista?" Y se hace el silencio en clase: charlas contra el negacionismo

La primera pregunta era obligada: “¿Alguno sabe qué es la violencia de género?”, y el silencio sepulcral que le ha seguido es sorprendente o, al menos, preocupante. Este miércoles se ha inaugurado oficialmente el curso 2023-2024 del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. El colegio elegido para hacerlo ha sido el IES Laguna de Joatzel de Getafe, la temática, violencia de género.

Los alumnos de cuarto de la ESO de este centro han podido asistir a una charla impartida por la Policía Nacional en la que se les han planteado preguntas cómo “cuántos tipos de violencia existen”, “qué personas pueden sufrir violencia de género” o “cuál es su diferencia respecto a la violencia doméstica”.

Al acto ha acudido la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, Ángel Canales, director de la Alta Inspección de Educación y Ester Pulido Martín, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y delegada Provincial de Participación Ciudadana de Madrid.

Hernández ha querido resaltar ante los alumnos la importancia de esta iniciativa para ayudar a “identificar una realidad que pasa en la calle y que, en ocasiones, es desapercibida o se normaliza”. La alcaldesa ha recordado los datos publicados esta semana por la Fundación ANAR, que apunta a un aumento del 87% en los casos de violencia de género entre adolescentes, siendo el tipo de violencia que más ha aumentado junto con la violencia de género en el hogar. “Con que sólo hubiera un caso sería importante. Con esta charla buscamos que tengáis las herramientas que os sirvan para identificar situaciones que os pueden afectar a vosotros o para ayudar a otras personas y queremos que Getafe sea una ciudad de convivencia que dé oportunidades a todos y todas”.

A continuación el delegado del Gobierno ha puesto el foco en la importancia de la prevención. “La violencia de género afecta al conjunto de nuestra sociedad. Solamente en Getafe hay 270 mujeres en riesgo, 4.500 en la Comunidad de Madrid y no podemos olvidar que, en lo que va de año, se han producido 50 feminicidios, superando la cifra del año a falta de que este termine. Los asesinatos son el extremo, hay muchas fases y señales antes porque la violencia tiene muchas caras”.

Martín, antes de concluir su intervención, se ha referido directamente a los chicos de la sala, a los que ha instado a ser “valientes” y no “reír las gracias” a los amigos y compañeros cuando caen en “comportamientos machistas” o “erróneos”: “Es una responsabilidad muy importante para identificar esa violencia que a veces ejercemos sin darnos cuenta”. Por último, les ha animado a “todos y todas” a contar con la policía “como un aliado”, junto con la familia y los centros escolares.

Una herramienta de prevención para un colectivo “tan vulnerable” como son los niños y adolescentes

Dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Inés Rodríguez y María José Cabrera, han sido las encargadas de impartir esta charla en una de las salas del centro. “Trabajamos a través de la prevención, la concienciación y la sensibilización, con especial atención a los colectivos vulnerables, entre ellos niños y jóvenes. En este caso esta es nuestra herramienta para llegar a vosotros y evitar que acabéis siendo víctimas o, en caso de serlo, saber cómo actuar”, han comenzado explicando.

Ante la primera pregunta, sobre qué es la violencia de género, los chicos se han quedado en blanco. Poco a poco y a dedo, uno se ha atrevido a decir: “Un acto de violencia hacia otra persona”. Ya entre varios han sido capaces de armar una definición aceptable: “Una violencia que se ejerce del hombre a la mujer, sea pareja o expareja”. Y en adelante, han aprendido su diferencia con la violencia doméstica y los tipos de maltrato. “¿Cuál creéis que es más grave el maltrato físico o psicológico?”, les preguntaba una de las agentes. Y ahí sí lo tenían claro. Un par de ellos se animaban a levantar el brazo y apuntar a la violencia psicológica.

Los alumnos han podido ver un vídeo de un caso real de violencia de género, en el que se apreciaba su evolución física y emocional. “La primera señal de que la chica está mal es cuando deja de sonreír, se le nota en la mirada”, apunta una de los chicas. “El maltrato físico va dejando señales hasta llegar a la violencia. Si veo a una compañera más seria o más triste de lo normal, esa puede ser una señal de alarma. Antes de un asesinato hay muchas señales y lo primordial es prevenir”, explica una de las agentes.

“Las heridas mentales son más difíciles de identificar, porque no se ven pero dejan huella, por eso es muy importante saber que no es normal que alguien nos controle, amenace o insulte, especialmente si es nuestra pareja”, continúa. A lo largo de la exposición han querido hacer hincapié en los peligros de las redes sociales y los mecanismos que puede utilizar un maltratador a través de ella: “Para vosotros puede que algunas de estas cosas sean normales, pero no es normal que nuestra pareja nos pida saber dónde estamos en todo momento, o con quién, o qué nos pida que le pasemos nuestra geolocalización. Lo normal es tener libertad”, decía Rodríguez.

“Les cuesta hablar de estos temas, hoy no han hecho preguntas, les ha costado responder qué es la violencia de género, incluso, y no les hemos visto comentar mucho a la salida. Yo he sido tutora suya varios años y he tenido que hablar de machismo con ellos, porque hay más de lo que parece. Alguno incluso te pregunta ‘¿Cuándo celebramos el día del hombre?”, explica Cristina Tentor, una de las docentes que les ha acompañado.

“Yo creo que es falta de conocimiento. Con la charla han dicho ‘ostras, esto está pasando’. Venimos de una sociedad completamente patriarcal y que entiendan y aprendan todo es muy necesario”, explicaba Alba Gálbez, profesora de Educación Física. Ambas coinciden en la importancia de educarlos en otras temáticas como en el buen uso de las redes sociales, a las que pasan enganchados “horas”, sobre salud mental y manejo de la ansiedad o de ampliar el conocimiento en educación sexual y dar esas charlas en cursos más bajos “porque todo va cada vez más rápido”.

Más de 342.000 jóvenes han acudido a una de estas charlas

Este llamado Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos en la Comunidad de Madrid busca informar a los niños y adolescentes sobre los principales problemas de seguridad a los que pueden enfrentarse en su día a día y darles herramientas para prevenirnos o actuar frente a ellos.

La coordinación del proyecto se lleva a cabo desde la Delegación de Gobierno, a través del área de Alta Inspección de Educación, siendo los propios agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes imparten las charlas en los colegios e institutos. Además, cuentan con la colaboración de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y la de la Policía Municipal de Madrid en las charlas de prevención del acoso escolar y del consumo de drogas y alcohol en el ámbito de Madrid ciudad.

“Seguimos en contacto con los agentes en todo momento por si fuera necesario aclarar algo que queda pendiente. Tratamos los temas en las tutorías y profundizamos en este contenido todo lo que podemos”, explica el director del instituto Miguel Ángel Amores, que añade: “Los chicos son conscientes gracias a estas charlas de que pueden estar viviendo alguna situación complicada y me consta que ha servido para detectar algún caso en años anteriores”. Además, explica Amores, que les gustaría solicitar algunas de las nuevas temáticas, especialmente las centradas en ciberseguridad y ciberacoso, ya que se trata de un centro que trabaja con las nuevas tecnologías.

Otra de las temáticas que ha ampliado este año el Plan Director, es la de la violencia contra los propios docentes y los centros escolares. "Cada vez se respeta menos al docente. El problema es que se dirijen a nosotros como a cualquiera de sus amigos y si entre ellos se tratan mal, pues a nosotros también nos lo hacen", comenta Tentor. Aún así, las charlas más demandas en el año anterior volvieron a ser las relacionadas con delitos de odio, bandas juveniles, prevención del acoso y consumo de drogas y alcohol.

En el último curso 2022-2023 se superaron todos los récords, con 13.708 charlas impartidas, un 11% de las que se realizaron en el último curso previo a la pandemia, un 30% más que el curso anterior y más de las 2.000 previstas inicialmente. Se han visitado más de 1254 centros de todas las etapas educativas y unos 342.700 jóvenes de 140 localidades (casi el total de municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con centros escolares de primaria y secundaria) han podido acudir a alguna de ellas.

Más del 90% de los centros encuestados consideran que estas charlas han ayudado a prevenir conflictos en el centro escolar ( una de las charlas que se imparten es sobre violencia contra la comunidad educativa y los centros educativos), y que han contribuido a mejorar la convivencia. Un 93% de estos centros creen que gracias al Plan Director sus alumnos confían más en los cuerpos policiales. Estos resultados se han traducido en unas 813 solicitudes de centros interesados en sumarse o continuar con el Plan, tan sólo desde septiembre al 15 de octubre de este año, cifras equiparables al 65% de todas las peticiones que se realizaron en el curso 2022-2023.