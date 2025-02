Podemos dice que apartó a Monedero tras varios testimonios de violencia sexual

Juan Carlos Monedero fue señalado por distintas mujeres debido a presuntamente haber protagonizado episodios reiterados de violencia sexual, tal y como ha desvelado este jueves elDiario.es. El que fuera fundador de Podemos fue acusado hace dos años vía correo electrónico de "incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas", una serie de conductas que además eran "vox populi" en los círculos de la formación, según denunció una mujer a través de un correo electrónico remitido a la Secretaría de Feminismos de Podemos en septiembre de 2023, tal y como ha confirmado infoLibre.

Dos días después de la denuncia interna, Monedero anunció su dimisión de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único cargo ligado al partido que mantenía. Podemos, según ha recogido elDiario.es, alega que la marcha del exfundador de dicha fundación se produjo en realidad meses antes, en mayo, pero no se hizo pública hasta entonces debido a las convocatorias electorales de aquel año. Monedero ha declarado que desconocía las acusaciones y señala que ha seguido participando en actos del partido después de su dimisión.

Fuentes de Podemos han explicado a EFE que la Secretaría de Feminismos recibió en esas fechas un correo electrónico con un testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación interna. El partido trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía "confidencial y segura" para aportar testimonios concretos de los hechos, pero estas mismas fuentes de Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer. La denunciante, en cambio, reseña a elDiario.es que jamás recibió una respuesta a su denuncia.

Los comportamientos descritos por la denunciante incluyen "agarrar por detrás rodeando con los brazos, realizar tocamientos en cintura y trasero, comentarios inapropiados sobre mujeres muy jóvenes", siempre con "chicas que acaba de conocer o con las que no tiene confianza", en ocasiones en "estado de embriaguez".

El mismo diario expone que en esa misma fecha una segunda mujer trasladó otro testimonio sobre violencia sexual a varios miembros de la dirección, pero no por escrito. En todo caso, el citado periódico recoge testimonios de "varias mujeres que confirman haber vivido situaciones incómodas con Juan Carlos Monedero", como "contactos invasivos y no deseados" o "tocamientos incómodos".

Monedero denuncia una "persecución" aunque reconoce que tiene que aprender de feminismo

Tras estas informaciones, Juan Carlos Monedero ha denunciado a través de sus redes sociales una "persecución" aunque ha reconocido que aún tiene que aprender sobre feminismo y sobre "empatía relacional". "Ya sabemos desde Julian Assange que hay acusaciones que son eficaces. Porque desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable. Pero eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto", dice.

Monedero señala que "por fortuna, los delitos están delimitados por la ley" y, en este sentido, subraya que "cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible". "Algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos, porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública. Yo no tengo una opinión política y otra privada. Por eso no tengo nada que esconder", afirma.

El cofundador de Podemos asegura que cree en el solo sí es sí y en la necesidad de que haya un consentimiento expreso y límites "muy claros" en las relaciones, pero reconoce que aún tiene "mucho que aprender" sobre feminismo y advierte de que "la empatía relacional es una asignatura siempre pendiente".

Por otro lado, comenta que Podemos lleva más de una década, desde su fundación, con "una policía política poniendo la lupa, con teléfonos pinchados y cientos de periodistas investigando, y nunca han encontrado nada". "Qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga. Y justo cuando Podemos está subiendo en las encuestas, que no sé si tendrá que ver, pero me temo que sí. No me parece adecuado", concluye.