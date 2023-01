Detenido un hombre por matar a una mujer tras mantener relaciones sexuales en Almería

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar (Almería) por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Tanto el arrestado como la víctima no son de nacionalidad española. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que la víctima y el presunto autor no tenían relación sentimental.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, a través de un mensaje en su perfil de Twitter ha confirmado que el hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) en relación con otra mujer.

🔊 Un hombre en Almería ha estrangulado a una mujer tras haber mantenido relaciones sexuales. El hombre tenía antecedentes en el seguimiento Integral en los casos de violencia de Género ( viogen) en relación con otra mujer😔 — María del Mar Esparza Conesa (@MEsparzaConesa) 8 de enero de 2023

Fuentes cercanas a la investigación apuntan, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.