Tres crímenes machistas este domingo en Cádiz, Cuenca y Almería en un arranque negro de 2023

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en sus redes sociales que está "recabando datos" de los asesinatos por "presunta" violencia de género de una la mujer de 46 años de Cádiz y de otra de 24 años de Ciudad Real. De confirmarse ambos casos, se tratarían de las primeras víctimas del 2023 por violencia machista, según recoge Europa Press.

Además, en Roquetas de Mar (Almería) otro hombre ha sido detenido tras haber confesado el asesinato por estrangulamiento de una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella. En este crimen, la violencia de género "no es la principal hipótesis".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado este domingo por "revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación" hasta evitar todos los asesinatos machistas tras conocerse los dos casos. "En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos", ha escrito la ministra en una publicación en su perfil de Twitter.

De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ascendería a dos en 2023 (tres si se llegase a contabilizar el caso de Almería) y a 1.184 desde 2003. En el caso de Cádiz y Cuenca, ambos están en investigación y serían los primeros de este año tras un 2022 que terminó con casi medio centenar de mujeres asesinadas por violencia de género, más que 2021, tras un mes de diciembre negro, en el que se registraron 11 asesinatos, la cifra mensual más alta desde que hay registros y que iguala a la registrada en diciembre de 2008, que ostentaba en solitario este triste récord hasta la fecha.

En más del 40% de los casos contabilizados en 2022 existía denuncia previa contra el presunto agresor, algo que ha preocupado a las organizaciones feministas que piden una mejor valoración del riesgo de la víctima y una mayor formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces.

Crimen en Cádiz

En el caso de Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María a un hombre de 40 años de edad como presunto responsable de la muerte de una mujer de 46 años de edad cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de una vivienda en Valdelagrana con heridas de bala.

El presunto autor ha sido localizado y detenido sobre las 4:00 horas de este domingo tras la alerta de un ciudadano al escuchar disparos en un domicilio particular. El detenido portaba un revólver y estaba bajo los efectos de alcohol u otras sustancias tóxicas manifestando que "había matado a su amor", según han señalado los agentes.

Sobre las 7:00 horas la Policía ha entrado en un piso ubicado en la Urbanización Bahía Sherry donde se encontraba en su interior el cuerpo sin vida de la mujer, la cual presentaba heridas como consecuencia de haber recibido algún disparo. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia y de las diligencias tendentes a descubrir las circunstancias de este homicidio.

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha informado que la Policía Nacional ha detenido a un segundo hombre por su presunta relación con este asesinato como testigo presencial del crimen.

Asimismo, ha detallado que el autor material tiene antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior y el caso permanece en VioGén como caso inactivo. No obstante, el subdelegado del Gobierno ha señalado que la víctima no tenía interpuestas denuncias, por lo que no constaba en el sistema.

Crimen en Ciudad Real

Con respecto al caso de Ciudad Real, el marido de la joven de 24 años que esta madrugada ha sido asesinada tras ser agredida con una arma blanca en la localidad de Piedrabuena ha sido detenido por su presunta relación con los hechos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que no han precisado si la agresión ha tenido lugar en la calle o en un domicilio. Dichas fuentes tan solo han apuntado que se ha decretado secreto sobre las actuaciones y que aún no se puede hablar de violencia de género, pues hay abiertas otras líneas de investigación.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha indicado que la joven no había solicitado ayuda a los servicios sociales ni al Centro de la Mujer de la zona por violencia de género. En declaraciones a Europa Press, el regidor también ha indicado que el hombre tienen una niña de tres años.

Crimen en Almería

En Almería, la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar por matar a una mujer estrangulándola tras haber mantenido relaciones sexuales. Tanto el arrestado como la víctima no son de nacionalidad española. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que la víctima y el presunto autor no tenían relación sentimental.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, a través de un mensaje en su perfil de Twitter ha confirmado que el hombre tenía antecedentes en VioGén en relación con otra mujer.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan, no obstante, que "no es la principal hipótesis" la violencia de género, sino "otro tipo de circunstancias", ya que "se está investigando si la víctima se dedicaba a la prostitución" y si esto pudiera tener relación o no con el trágico suceso.

