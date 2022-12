Este mes de diciembre ya va camino de convertirse en el más negro en materia de violencia machista desde que hay registros. Por el momento hay diez asesinatos confirmados, a los que podrían sumarse otros dos que actualmente se encuentran en investigación. De ser así, se superaría el fatídico dato del último mes del año 2008, cuando 11 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. "Enfrentamos semanas de fuerte aumento de la violencia machista contra las mujeres", lamentaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, este jueves en Twitter. Su departamento, al igual que el de Interior, ya ha dado la voz de alerta ante una situación frente a la que, según afirmó Fernando Grande-Marlaska, hay que "extremar" las actuaciones.

Hace exactamente una semana, en la víspera de Nochebuena, los departamentos de Montero, de Marlaska y el de Justicia de Pilar Llop anunciaron que el repunte de asesinatos machistas —en ese momento eran siete los crímenes confirmados— merecía de una respuesta conjunta de todas las instituciones. Tan solo cinco días después, los tres ministerios se reunieron con las comunidades autónomas.

El comité de crisis, que como dijo la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, pretendía "hacer autocrítica" y comprobar por qué "no se ha llegado a tiempo" para salvar la vida a estas mujeres, finalizó con la tarea de mejorar la coordinación interinstitucional y aumentar la formación para cada uno de los actores que participa en la lucha contra la violencia de género, unas medidas que Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, ve acertadas. "Las organizaciones feministas, desde que comenzaron los registros, denunciamos algunas de las cosas que fallan habitualmente: hay que mejorar la coordinación institucional y fortalecer la relación entre la parte social y judicial. Todavía tenemos miles de ejemplos de respuestas inadecuadas de la justicia en relación a las medidas de protección", lamenta.

En este sentido, y según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, casi la mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año habían presentado una denuncia contra su agresor, un dato muy superior al de años anteriores: en 2020 —año de la pandemia en el que fueron asesinadas 48 mujeres—, solo ocho de las 49 asesinadas había denunciado a su maltratador; en 2021 —cuando 49 hombres asesinaron a sus parejas o exparejas— lo hicieron 10. De las mujeres asesinadas este mes de diciembre, seis habían presentado denuncia.

Por otro lado, según los datos facilitados este mismo jueves por Interior, actualmente el sistema VioGen tiene registradas 17 mujeres en situación de riesgo extremo con protección permanente y otras 700 con seguimiento personal continuado. En total, el sistema tiene activos 70.000 casos de mujeres, de los cuales 30.000 tienen activo algún nivel de riesgo. Cinco de las nueve asesinadas este mes se encontraban en el sistema VioGen.

El ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente, además de en estas medidas, que califica de "urgentes", pone el foco en la necesidad de la detección temprana de las situaciones de maltrato. "La clave está en las fases más iniciales, y ahí el ámbito sanitario puede jugar un gran papel. Según la OMS, las mujeres que sufren violencia machista acuden a la sanidad un 20% que las que no", indica, al tiempo que pone de relieve también la educación.

Los datos en este sentido, recalca, son preocupantes. El último Barómetro del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), publicado en 2021, reveló que uno de cada cinco varones (20%) de entre 15 y 29 años entiende que la violencia machista es un invento ideológico. En 2019 el porcentaje era del 11,9%. Además, el el III Macroestudio de Violencia de Género Tolerancia Cero, realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias puso de relieve que el 20% de los jóvenes de entre 18 y 21 años no considera violencia el golpear a su pareja durante una discusión, insultarla o controlar su teléfono móvil. "Hay que mandar mensajes desde las instituciones que consigan acabar con las justificaciones de los jóvenes que asumen las conductas machistas clásicas", señala Lorente.

En las últimas horas, desde las instituciones se ha hecho hincapié también en la necesidad de que la sociedad en su conjunto colabore para poner fin a este tipo de violencia. Ángela Rodríguez pidió este miércoles durante la rueda de prensa posterior al comité de crisis que nadie "menosprecie cualquier indicio" de violencia que pueda ver en su entorno durante los próximos días. E instó a llamar al 016 en "cualquier situación, aunque parezca poco grave" o incluso al 112 en casos de violencia. "Las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad estamos las 24 horas del día los 7 días de la semana a disposición de las víctimas", recordó.

"Ante cualquier indicio o signo de violencia, todos y todas podemos hacer algo. Debemos redoblar esfuerzos desde el conjunto de la sociedad para evitar más asesinatos y más violencia", añadió Montero en su perfil de Twitter.

Enfrentamos semanas de fuerte aumento de la violencia machista contra las mujeres.



— Irene Montero (@IreneMontero) 29 de diciembre de 2022

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó que "este mes de diciembre estamos sufriendo un terrible repunte de casos de violencia de género", ante lo que también quiso advertir que "acabar con la violencia machista nos involucra a todos". "Es imprescindible actuar unidos, como sociedad, para detener esta lacra", añadió, también a través de Twitter.

Este mes de diciembre estamos sufriendo un terrible repunte de casos de #ViolenciaDeGénero.



Acabar con la violencia machista nos involucra a todos. Es imprescindible actuar unidos, como sociedad, para detener esta lacra.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 29 de diciembre de 2022

En la misma línea también se pronunció este mismo jueves el ministro del Interior, que dijo tener una "profunda frustración" ante los crímenes sucedidos en los últimos días. "Cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia machista y convertirse en responsable de la seguridad de las mujeres. Ante el más mínimo indicio, todos estamos obligados a ponerlo en conocimiento a través de los medios que existen", señaló, lamentando además los "discursos negacionistas" de la violencia machista, "un intento de vuelta al pasado más oscuro".

Precisamente Lorente también pone de relieve ese tipo de discursos provenientes de la ultraderecha que, sin duda, tienen parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. "Hacer creer a los hombres que las mujeres denuncian falsamente y que lo hacen porque tienen ventajas para quedarse con la custodia de los hijos, por ejemplo, es muy peligroso", señala.

Marlaska, además, calificó el repunte de diciembre de "inusual", rechazando que exista un patrón temporal. "En la violencia machista no hay un componente de temporalidad claro, se producen dientes de sierra", señaló. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en cambio, aseguró que en "periodos vacacionales" aumenta el riesgo de sufrir violencia de género. Es lo que también dicen los expertos. "Sabemos que los momentos de mayor convivencia son momentos de mayor riesgo, aunque tampoco es una fórmula matemática", dice Soleto.

Según los datos que maneja Lorente, durante los meses de diciembre y enero hay una media de 4,7 homicidios, una cifra que aumenta hasta los 5,5 durante julio y agosto. "No quiere decir que sea sistemático", señala él también, "pero sí que aumenta el riesgo". ¿Por qué?

"Cuando hay un periodo vacacional, las rutinas que rompen con la violencia dejan de existir. Al irse a trabajar, por ejemplo, la violencia se detiene. En los periodos de verano y navidades se acumula y se convierte en más grave", lamenta Lorente. Pero no solo es por eso. Como recuerda el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, uno de los objetivos principales de los maltratadores consiste en aislar a su víctima, alejarla de su familia y amigos, los círculos que precisamente ganan protagonismo durante los meses de diciembre y enero. "Los agresores ven todo lo relacionado con la familia de la mujer como una intromisión en su espacio y un ataque a su autoridad. Eso les vuelve más agresivos y violentos porque comprueban que no han sido eficaces en uno de sus objetivos", dice.

Por otro lado, en los casos de parejas que no conviven, Lorente señala que los periodos vacacionales, al romper las rutinas, dificultan el control que los maltratadores ejercen sobre sus parejas —o sus exparejas—, a las que además ven relacionarse con otras personas. "Tanto perder el control sobre ella como verla en contexto de ocio con otras personas aumenta la agresividad", lamenta.

Y señala un tercer elemento: "Un maltratador ve reforzada su decisión de matar cuando comprueba que otro hombre ha asesinado". "Un maltratador que ya ha pensado en asesinar a su pareja o expareja se ve identificado cuando ve que otra persona lo ha hecho. Cuanto más casos hay, más aumenta el riesgo", dice, y advierte del peligro de considerar esto como un "efecto contagio". "La violencia no sale de la nada", recuerda.

Este jueves, la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid-Asamblea Barrios y Pueblos del 8M convocó una manifestación frente al Ministerio de Justicia para clamar contra los últimos crímenes machistas bajo el lema El Estado es cómplice, las feministas respondemos. Con consignas como "No estamos todas, faltan las asesinadas" o "No son arrebatos, son asesinatos", las convocantes pidieron medidas de urgencia para frenar la situación y una educación afectivo sexual de calidad. Con los datos de diciembre, 2022 acabaría con 48 mujeres asesinadas, 1.181 desde 2003.

— infoLibre (@_infoLibre) December 29, 2022

