Alves insiste en que hubo consentimiento pero los forenses constatan que la víctima "no estaba simulando"

El futbolista Dani Alves ha negado este miércoles ante el tribunal que lo juzga que agrediera sexualmente a una joven en la discoteca Sutton y ha defendido que tuvieron sexo consentido: "No soy ese tipo de hombre, no soy violento". Los forenses, sin embargo, han constatado que la víctima "no estaba simulando" cuando denunció la agresión.

Alves ha declarado en la Audiencia de Barcelona durante el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, por lo que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de cárcel y la denunciante 12, según ha informado Europa Press.

Alves, que ha optado por contestar solo preguntas de su abogada, ha incidido en que esa noche había bebido mucho, lo cual le impidió conducir, en consonancia con la tesis que su defensa ha desarrollado durante el juicio intentando conseguir una atenuante que rebaje una eventual condena. Dos psicólogas, no obstante, han afirmado que el acusado "sabía lo que hacía" en todo momento, a pesar de la ingesta de alcohol.

"Había atracción sexual"

Alves ha explicado que allí estuvieron hablando y bailando, y ha negado que notara que la denunciante y sus amigas estuvieran incómodas como declararon ellas mismas en el juicio.

"Empezamos a bailar un poco más pegados, la denunciante y yo, y estuvimos allí bailando durante un rato. Empezó a tocar mi espalda, había una atracción sexual allí y empecé a hablar con ella para irnos al baño, y ella me dijo que sí", ha declarado.

Al ser preguntado por si ella le dijo en algún momento que quería salir del baño y él se lo impidió, como dijo la víctima durante su declaración, él ha contestado que "para nada, no estaba obligada a estar allí". "En ningún momento me dijo nada, simplemente estábamos disfrutando los dos allí y ya está, nada más", ha explicado el futbolista, y ha relatado que, al salir del baño, él volvió a la mesa VIP y al cabo de unos minutos ella también salió.

Dice que se enteró por la prensa

Alves ha dicho que se enteró de que estaba acusado de agresión sexual "al día siguiente por la prensa", y ha añadido textualmente que se le vino el mundo encima.

También ha declarado que supo las penas de prisión a las que se enfrentaba por los medios de comunicación, momento en el que se ha echado a llorar mientras declaraba.

Las cinco versiones de Dani Alves o cómo cuestionar a una víctima de violencia sexual Ver más

Cuando le acusaron estaba "prácticamente arruinado" porque le habían bloqueado las cuentas y habían roto todos los contratos, ha dicho.

Declaración de los forenses

Por su parte, una psiquiatra forense que realizó la exploración psicológica de la víctima de la agresión sexual ha explicado que la exploración psicológica de la joven muestra que no estaba exagerando y "no estaba simulando", además de que se golpeó en la rodilla.

Los profesionales que atendieron a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona han asegurado que sentía miedo, "cierta tensión y lloraba", aunque observaron que el relato que explicaba era coherente y explicaba las cosas tal como recordaba que las había vivido, y no les dijo que el agresor era una persona famosa.