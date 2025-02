María José López, acusación en el juicio a Rubiales: "Medir el llanto de una víctima es de otro siglo"

María José López es abogada especialista en Derecho Deportivo y directora de la asesoría jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Desde el pasado 3 de febrero, acude puntualmente a las puertas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), se sienta entre sus colegas y toma rigurosamente nota de lo que tienen que decir quienes desfilan frente a los micrófonos. Sus apuntes están colmados de perspectiva de género, expresada en cuestiones centrales como el consentimiento explícito y el Convenio de Estambul contra las violencias machistas. López ejerce la acusación popular en el juicio contra Luis Rubiales por un presunto delito de agresión sexual y coacciones, también por este último delito contra Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.

Cree firmemente que el beso no consentido contra Jennifer Hermoso supuso un antes y un después en el mundo del fútbol, pero defiende además que haber llegado a los tribunales demuestra que no se trata sólo de un hecho reprobable, sino de un delito que merece castigo. La entrevista con infoLibre la marca la prudencia, a la espera de que el juez emita su veredicto, poco después de que el caso haya quedado visto para sentencia este viernes.

¿Por qué era importante que un sindicato como el suyo estuviera personado en el juicio?

Tenía una razón de ser y es apoyar a una compañera. Los sindicatos no sólo están para firmar convenios colectivos, están también para proteger, participar y dar testimonio de situaciones que pueden ser abusivas con respecto a una compañera. Era fundamental estar. También hay algo importante, y es que la sociedad civil tiene que estar presente en procedimientos como estos que tienen un calado social.

¿Cree que el hecho de que se haya judicializado lo sucedido hace ahora dos años puede servir para que no vuelvan a tolerarse ciertas conductas?

Más allá de hablar sobre una futura sentencia, que en eso tenemos que ser absolutamente cautos, sí que se ha puesto sobre la mesa que hay comportamientos que no sólo tienen un reproche social, sino también un reproche penal. Esto es importante. Una cosa es lo que nosotros podemos decir en situaciones cotidianas de nuestra vida, otra cosa es lo que dice la legislación. Y aquí se trataba de ver lo que dice el Código Penal: esas conductas no solamente son reprochables socialmente, sino también penalmente. Esto también es consecuencia de la propia evolución de la sociedad, no debemos de olvidarlo porque es clave. Una ley no solamente es un conjunto de artículos, la ley obedece a criterios de carácter social.

Jennifer Hermoso no mantenía una relación laboral con Luis Rubiales, pero entre ambos sí existía una relación de poder que la propia jugadora ha insistido en dejar clara. ¿Qué papel juega esta relación jerárquica?

Según la legislación deportiva no hay relación laboral entre una un jugador o jugadora de la selección y la Federación. Pero eso no quiere decir que no exista una subordinación y una jerarquización. Si hay algo que está claro es que las estructuras de las federaciones son estructuras muy jerarquizadas y el presidente tiene un poder bastante absolutista: nombra junta directiva, nombra a los distintos comités, es el máximo responsable de los seleccionadores, de los entrenadores y de los cuerpos técnicos. Sí que hay, sin duda alguna, una situación de subordinación evidente y la propia jugadora así lo manifestó también.

El protocolo que no se aplicó incluía besos a la fuerza. ¿Cómo se explica que el protocolo no se activara y que las jugadoras ni siquiera lo conocieran?

Antes de que la Ley del deporte se aprobara en diciembre de 2022, algunas personas, como el caso de mi sindicato, peleamos para incluir un artículo que tuviera que ver con la igualdad, porque en el deporte hay grandes discriminaciones de hecho y de derecho. La presencia de las mujeres es mínima y sus derechos en algunos casos están restringidos o limitados. El artículo cuarto de esa ley dice expresamente que las ligas profesionales y las federaciones tienen que tener un protocolo contra el acoso, por tanto que nadie se escude ahora en que dentro de los clubes no hay relación laboral o que son clubes aficionados: la Federación está obligada a tener un protocolo contra el acoso y una comisión de igualdad.

Ese protocolo nace porque en este país hemos tenido precedentes bastante duros y graves en el deporte de agresiones que han permanecido en la opacidad de estas estructuras antaño y luego se han ido descubriendo, pero han prescrito. Este tema no se nos podía escapar. El protocolo contra el acoso de la Federación era reciente, se aprueba en junio del 2023 por medio de la junta directiva y es bastante claro: incluye comportamientos y conductas que conllevan consecuencias sancionatorias. Que una cosa tan importante, tan novedosa y de una federación tan potente como la de fútbol fuera desconocida para tantos, es un poco extraño, a no ser que oculte algún tipo de intencionalidad.

¿Sería necesario incorporar una figura externa capaz de velar por el cumplimiento de este protocolo?

Totalmente. Si dejamos que el protocolo contra el acoso o los planes de igualdad enfocados al ámbito federativo sean liderados por personas de la Federación, que al mismo tiempo obedecen órdenes directas de los máximos dirigentes, entonces no hay capacidad de que esos protocolos funcionen. Hemos visto claramente que hay una sumisión importante dentro del mundo del deporte hacia estas posiciones de poder. Hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación de los futbolistas es muy concreto: o te dedicas al fútbol o no tienes otra actividad profesional. Y ahí se ha visto que esa estructura jerarquizada pesa mucho. Pero además tienen que haber personas formadas: quien esté al frente de esos protocolos debe ser alguien que entienda, que conozca, que sea especialista en la materia.

¿Por qué cree que se aplicó un protocolo de amaños y apuestas ilegales?

Lo llamativo es que eso se aplicara y la investigación durase tres días. Me imagino que eso tiene una intencionalidad clara en torno a un resultado que supuestamente era predecible, pero no puedo ir a más.

El juicio ha abordado la implicación de otros miembros de la Federación y cómo se generó un movimiento articulado para blindar a Rubiales. ¿Han sido suficientes los intentos de renovar la estructura de la Federación? ¿Es posible hacer de la Federación una institución digna para las jugadoras?

Siguen siendo instituciones muy cerradas, muy poco transparentes y que deben abrirse más a los movimientos sociales. La sociedad ha ido avanzando mucho más que estas estructuras deportivas, esquivas y poco democráticas. Yo creo que la incorporación de la mujer en el deporte es lo que ha abierto ese debate. Estoy convencida que sin el liderazgo de las mujeres, todavía no se hubieran producido estos debates y esta concienciación sobre la necesidad de introducir elementos correctores de protección. Pero todavía necesitamos cambios. No tenemos un desarrollo reglamentario de la Ley del deporte de 2022. Hay que supervisar que el protocolo contra el acoso se está implementando en todas las federaciones, ver quiénes son los responsables de esos protocolos, quién está a cargo de las comisiones de igualdad... ¿Son especialistas de igualdad los que están llevando esas comisiones en las federaciones, o son la mujer, el amigo o el pariente del máximo mandatario? Todo eso está aún pendiente.

Luis Rubiales no fue sancionado en España, sino que fue la FIFA. ¿No ha estado España a la altura?

No, parece mentira que tuviera que actuar la FIFA a través de un expediente sancionador. Yo creo que España, con el protocolo contra el acoso, con un protocolo que el propio Consejo Superior de Deportes tiene, podía perfectamente haber abierto una línea de investigación, de información reservada. Una vez abierta la vía penal, la vía administrativa no tiene que decaer necesariamente, podían ser compatibles. Pero no se efectuó.

La fiscal habló de revictimización de la denunciante, un extremo que la defensa de Rubiales negó, aludiendo a que las preguntas eran necesarias para blindar la presunción de inocencia del acusado. ¿Qué opina?

Apoyo totalmente la postura de la fiscal, que ha hecho un trabajo magnífico y en su ejercicio de aplicación de la ley tiene toda la razón del mundo. Nos parece de un lenguaje ya de siglos pasados tener que medir el grado de llanto que tiene una mujer para saber si está afectada o no por una agresión sexual... está fuera de lugar y yo creo que socialmente se entiende así.

Hermoso expresó durante su declaración ante el juez la soledad y el abandono que sintió. ¿Cree que todo este procedimiento puede servir para que una víctima nunca se vuelva a sentir sola?

Sí, pero es triste que toda una campeona del mundo, una persona que ha trabajando desde pequeña y ha conseguido un hito tan importante para su país, tenga esa sensación. Es absolutamente tristísimo. Al menos, en ese sentido, se ha abierto un procedimiento judicial que de alguna manera busca protegerla. Creo que sí servirá, ha habido bastante pedagogía sobre cómo funcionan estas estructuras. Espero que haya calado y hayamos aprendido sobre cómo no se deben hacer las cosas.