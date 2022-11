Cultura de la violación. El término, empleado y normalizado por la militancia feminista desde los años setenta, no tiene sitio en la sede de la soberanía popular. Así quedó patente este miércoles en el Congreso. La ministra de Igualdad, Irene Montero, puso sobre la mesa diversas campañas confeccionadas por el Partido Popular en algunas comunidades como ejemplo de malas prácticas en lo que respecta a la sensibilización contra la violencia machista: "Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas". La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, reprendió a la ministra: "La expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios". La cultura de la violación no cabe como término aceptable en el debate político, a pesar de que continúa arraigada en otros muchos ámbitos: desde los alaridos machistas del Elías Ahuja, hasta los comentarios de Pablo Motos en su programa El Hormiguero.

