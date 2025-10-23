La Policía Nacional detiene a un hombre por, presuntamente, encubrir al asesino de Martha

La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente encubrir al hombre de 30 años acusado de asesinar a puñaladas a su expareja, Martha, una joven de 21 años, el pasado lunes en un domicilio del distrito madrileño delante de su bebé de 15 meses.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras la detención del presunto autor en la localidad de Torrejón de Ardoz horas después de cometer el crimen, agentes del Grupo V de Homicidios del Jefatura Superior de Policía de Madrid sospecharon de que el arrestado había mantenido conversaciones telefónicas con otra persona.

Los agentes han detenido esta mañana a este hombre como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Martha, de 21 años y madre de una bebé de 15 meses, fue presuntamente asesinada por su expareja en un domicilio del distrito de Villaverde donde tenía alquilada una habitación en la que residía con la pequeña.

Estaba inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo, mientras que el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

La joven había recibido atención a través de los recursos de VioGén en Castilla-La Mancha, ya que residió en Guadalajara y Valdepeñas (Ciudad Real), comunidad de la que no era natural y que voluntariamente decidió abandonar hace unos meses para instalarse en este domicilio.

En él irrumpió su presunto asesino en torno a las 15:00 horas de este lunes y le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte. Después huyó del lugar, si bien en la madrugada del martes fue arrestado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El titular del tribunal de instancia número tres de Torrejón de Ardoz ha ordenado prisión comunicada y sin fianza para el detenido y presunto homicida.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el arrestado se ha acogido a su derecho a no prestar declaración y ha sido conducido al recinto Penitenciario de Madrid II (Alcalá Meco) al término de la vistilla.

Aunque en un principio se le investiga por la supuesta comisión de un delito de homicidio con el agravante de parentesco y violencia de género, esta calificación podría modificarse según avancen las diligencias de investigación de la instrucción judicial.

Martha es la víctima mortal número 32 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.