El detenido por matar en Madrid a su exnovia delante de su bebé tenía una orden de alejamiento

El hombre de 30 años detenido este miércoles por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 años en un domicilio del distrito de Villaverde de Madrid delante de su bebé de 15 meses tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen con riesgo "bajo", según informa EFE.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

En torno a las 15.00 horas del lunes, el hombre irrumpió en el domicilio y asestó varias puñaladas a la joven hasta causarle la muerte.

Las fuentes consultadas apuntan que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia machista, VióGen, con riesgo "bajo".

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

Una niña de 12 años descubrió el cadáver

En torno a las tres de la tarde los servicios de emergencia recibieron un aviso de la arrendataria de la vivienda después de que una niña de 12 años que reside en este domicilio y que no guarda vínculos familiares con la joven asesinada, encontrase su cuerpo con varias heridas de arma blanca y junto a su bebé de 15 meses.

Por el momento se desconoce si el menor es hijo del presunto agresor al que horas después agentes de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional detuvieron en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este nuevo crimen machista y ha apelado a la "unidad de acción" de todos los demócratas. "No hay lugar a más titubeos, a más relativismos, a más negacionismos", ha defendido.