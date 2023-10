Bajos salarios, trabas al embarazo y masculinización: la voz de mujeres que se sienten aún "intrusas" en el mundo del deporte

"Nuestro jefe de equipo nos trata como si fuésemos niñas. Nosotras tendremos una media edad de 25 años o 24 años [...] y alguna tiene hijos ya. Y es como: 'Tomad, os he rellenado yo esto para que vosotras no tengáis que hacer nada. No os hemos dicho lo que vamos a hacer mañana porque, si no, me vais a venir a protestar. Oye, niñas, venga, tenemos que tal'. No creo que a los chicos les traten así".

Este es uno de los testimonios incluidos por el Ministerio de Igualdad en el informe Desigualdades de las deportistas de alta competición en España y medidas para la igualdad efectiva, impulsado por el Instituto de las Mujeres, presentado este martes. Este estudio recoge una treintena de testimonios anónimos de mujeres deportistas y cargos federativos y tiene como propósito "recoger propuestas para la implementación de medidas de igualdad efectiva de género en el sistema deportivo español".

El informe expone los resultados de las conversaciones con las expertas y los divide en tres grandes bloques: desigualdad como elemento que trasciende el ámbito del deporte, detección de situaciones de desigualdad de género y el papel de las instituciones públicas en las situaciones de desigualdad y discriminación. Como conclusión ofrece 50 medidas contra la discriminación de género en el deporte de alta competición femenino.

A lo largo de este informe, las situaciones de desigualdad denunciadas por las entrevistadas se repiten. El problema sistemático con la maternidad y el embarazo, las diferencias de primas y premios entre deportistas masculinos y femeninas o el difícil acceso de las mujeres a deportes masculinizados son algunas de las críticas de este informe a la situación deportiva en España.

La carrera deportiva frente a la maternidad

"En el momento que llega la maternidad, el sponsor se retira porque dice que ya no estás en el mercado", explica una entrenadora nacional de Esgrima. Un posible embarazo puede truncar la carrera profesional de cualquier mujer deportista. En un momento en el que las mujeres "cada vez alargan más su carrera deportiva", quedar parada durante unos meses en el mejor de los casos puede suponer el fin de toda una vida dedicada al deporte.

Otro de las testimonios, en este caso una exjugadora de hockey, reconoce que las mujeres siempre han tenido "ese hándicap de que, si se te cruzaba la maternidad, la tenías o que postergar o que sacrificarte". El embarazo es utilizado, en ocasiones, como elemento arrojadizo para "ejercer presión sobre las mujeres deportistas profesionales" y que estas se incorporen cuanto antes a su actividad deportiva. Además, es un problema doble para las mujeres que críen solas a su descendiente. "La maternidad no es solo un parir", recoge el informe.

Como solución a este grave problema, el estudio propone algunas medidas como "ayudas específicas durante el embarazo, la recuperación postparto y la crianza", la promoción de "iniciativas para conciliar la maternidad con el entrenamiento y la competición deportiva" o la "eliminación de facto las cláusulas antiembarazo de los contratos".

330 millones de euros de diferencia como prima por ganar el Mundial

Los premios, según el informe, tienen objetivamente "una menor carga de reconocimiento económico y social que los otorgados a los deportistas hombres". Uno de los testimonios destaca que ella, ganadora de tres ligas con el Rayo Vallecano, sigue trabajando todos los días y que "si hubiese sido futbolista profesional u hombre, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa".

Por lo tanto, las deportistas se ven obligadas en muchas ocasiones "a compatibilizar este enorme esfuerzo con un trabajo fuera del ámbito del deporte". En otro de los casos, una jugadora de la selección española de rugby explica que "el rugby en España no se paga" y que, mientras en categorías masculinas sí tienen casas, salarios, dietas o coches, a ellas, como mucho, les "ayudan a buscar trabajo".

Para Ángela Rodríguez, Pam, "la situación salarial de las mujeres es una aberración". La secretaria de Estado contra la Violencia de Género critica que las mujeres cobren cantidades "ridículas", mientras que sus compañeros hombres reciben "cantidades estratosféricas". En la presentación del informe, Pam ha pedido la equiparación de premios y primas entre hombres y mujeres en el ámbito de las competiciones deportivas oficiales.

Falta de estructuras paritarias

El deporte está claramente masculinizado, o así lo recogen las diferentes testimonios del informe del Ministerio de Igualdad. "Cuando estamos hablando de ayudas parece que es que lo normal es que el dinero que entra en una federación sea para los hombres. Y no es así", recoge una asesora jurídica del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En la base del deporte, no existe una gran diferencia entre puestos de mujeres y hombres. Pero según se sube de nivel, el deporte femenino queda "en el último lugar en la estructura oficial". "Es una gran pelea que tenemos también. En el que las direcciones de los clubes y de las federaciones, todavía están muy masculinizadas" afirma una alpinista reconocida. Pam destaca que "a las mujeres se les ha tratado como intrusas en el mundo del deporte" y que no es una opinión que existe desigualdad en el deporte, "es una realidad objetiva".