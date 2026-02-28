Más de 148 estudiantes muertos en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán, según Teherán

El número de niñas y niños muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 148, mientras que otras 95 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades, según recoge EFE.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar, indica IRNA.

Estos nuevos datos se suman a los que ofreció hace unas horas HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recopilado información de fuentes sobre el terreno que indicaban que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado habían muerto al menos 133 personas y otras y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

Israel no reconoce este ataque

El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani informó este domingo de que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán, un ataque que se saldó con 148 muertos según la agencia oficial iraní.

"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera. Shoshani añadió que Israel está actuando "con extrema precisión" en Irán y puso en duda las informaciones sobre el ataque.

"Es un régimen terrorista que ha bloqueado internet durante semanas para masacrar a su propio pueblo, y ahora todo el mundo los cita como hechos", dijo al respecto. E insistió en que, "hasta ahora", no tiene conocimiento "de ninguna operación de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en esa zona".