15 de abril: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Rusia confirma el hundimiento del Moskva mientras era remolcado

El buque insignia de la hlota del Mar Negro, el Moskva, se ha hundido mientras era remolcado tras el incendio a consecuencia de un ataque del Ejército ucraniano, según ha confirmado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante el remolque del crucero al puerto de destino, el barco perdió su estabilidad debido a los daños en el casco recibidos durante el incendio por la detonación de municiones. En condiciones de mar tormentoso, el barco se ha hundido", ha confirmado en un comunicado.

Esta confirmación llega después de que el jueves Rusia y Ucrania mantuvieran versiones contradictorias sobre lo sucedido. Moscú confirmó el incendio, aunque aseguró que se había debido a "un intenso fuego y la posterior detonación de municiones" y que "el principal" cargamento de misiles no había sufrido daños. Kiev, en cambio, reclamó la autoría del ataque, que se habría llevado a cabo por proyectiles de tipo Neptune.

Rusia vuelve a bombardear Kiev y advierte que incrementará los ataques a la capital

Cuando se cumplen 51 días de guerra, Rusia ha vuelto a bombardear Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido este viernes de que "aumentará" la cantidad y el grado de la ofensiva contra la capital en respuesta a un presunto ataque llevado a cabo por la fuerzas ucranianas en la localidad fronteriza de Klimovo, en la región rusa de Briansk. Ucrania ha negado haber perpetrado el ataque que dejó ocho heridos, incluido un menor de casi dos años.

En la región de Járkov, al menos siete personas han muerto y 27 han resultado heridas como resultado de un ataque ruso perpetrado contra autobuses de evacuación de civiles en la localidad de Borova. Según residentes locales citados por la agencia de noticias Ukrinform, los conductores de los autobuses, al ver a los efectivos rusos, se detuvieron para que las personas pudieran salir de los vehículos "con las manos en alto", pero dispararon contra ellos.

Además, Rusia sigue concentrando sus fuerzas en la región de Donetsk, con el objetivo de hacerse con el Donbás. Con respecto a la situación en Mariupol, Ucrania ha asegurado que debido a los intensos combates, Rusia es incapaz de tomar el control por completo de la ciudad costera. Esto se produce sólo un día después de que Moscú afirmara haber liberado gran parte de la ciudad, incluido su principal puerto, hasta entonces manos del escuadrón neonazi Batallón Azov.

Rusia advierte a EEUU y a la OTAN de que dejen de enviar armas a Ucrania

Rusia ha advertido a EEUU y a la OTAN de que paren de enviar más armamento a Ucrania, según publica este viernes The Washington Post. En una nota diplomática, Moscú avisa de "consecuencias impredecibles" si no detienen "la militarización irresponsable de Ucrania".

En el mismo tono, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha acusado a "fuerzas externas" de dirigir una "campaña" para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN y ha calificado de "comprensible" el motivo por el que la Alianza "necesita" que Finlandia y Suecia se adhieran. "El objetivo es continuar desarrollando el potencial militar y la expansión geográfica para crear otro flanco para las amenazas a Rusia", ha explicado al tiempo que ha matizado de las "consecuencias negativas" que tendría ambas adhesiones para "la paz en el norte de Europa y la arquitectura de seguridad del continente".

¿Visitará Biden próximamente Ucrania?

Depende de a quién se le pregunte. El propio presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado ante la prensa que está "listo" para visitar Ucrania en plena invasión rusa, como ya han hecho algunos de sus homólogos, como el de Polonia o los de los países bálticos, o líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

No obstante, desde la Casa Blanca descartan este viaje. La secretaria de Prensa, Jen Psaki, ha matizado que no será el presidente el que vaya en persona: "No, no vamos a enviar al presidente a Ucrania".

Rusia prohíbe el acceso a The Moscow Times y a RFI

La Fiscalía de Rusia ha ordenado el cierre del portal del periódico The Moscow Times y la cadena radiofónica francesa Radio France International (RFI) a petición del Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones, Roskomnadzor, por su cobertura de la invasión rusa de Ucrania.

El portal web de The Moscow Times ha dejado ya de estar operativo para los usuarios del operador Rostelecom, así como de otros operadores regionales de telefonía. No obstante, la redacción del periódico ha comunicado que por el momento "aún no ha recibido ninguna notificación de los organismos estatales" sobre esta cuestión. La francesa RFI también ha dejado de estar disponible en territorio ruso.

Roskomnadzor ha apuntado que la Fiscalía también ha bloqueado más de un docena de medios de comunicación, entre otros, de Letonia, Georgia y Ucrania por estos mismos motivos.