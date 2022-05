18 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Bruselas insta a los países UE a prepararse para un corte del gas ruso y a reducir el consumo de electricidad

La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los países de la UE que se preparen para un corte completo del suministro de gas de Rusia, un escenario en el que ha propuesto limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, a la par que ha instado a reducir la demanda de electricidad como parte de sus recomendaciones a corto plazo. "La Comisión invita a los Estados miembros a acelerar la adopción de medidas de preparación ante un posible corte del suministro de gas ruso", ha señalado el Ejecutivo comunitario en el documento de medidas a corto y largo plazo para una intervención del mercado eléctrico. Además, Bruselas detalla en su estudio que una "reducción de la demanda de electricidad podría tener un efecto claro en la reducción de precios", por lo que recomienda a los Estados miembro "incentivar reducción de la demanda".

Un posible corte de suministro de gas podría requerir que se redujera la demanda de este combustible, incluso en aquellos Estados miembros "menos afectados directamente" de cara a asegurar el suministro y el funcionamiento de "sectores esenciales" en aquellos países de la UE más afectados, ha expuesto el Ejecutivo comunitario. En este escenario de disrupción de aprovisionamiento de gas por parte de Rusia, Bruselas ha recomendado a los Estados miembros establecer un límite máximo para el precio del gas en los mercados europeos de cara al sector eléctrico, una medida similar a la que han pedido aplicar España y Portugal considerando su condición de isla energética.

Rusia expulsa a más de 90 diplomáticos de Italia, España y Francia

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles la expulsión de 34 diplomáticos franceses en respuesta a la decisión "provocativa e injustificada" por parte de París de declarar persona non grata a 41 rusos en respuesta a la invasión de Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso ha recalcado que "se ha ordenado que abandonen el territorio de Rusia en el plazo de dos semanas desde la fecha de la notificación al embajador (francés en Rusia, Pierre Levy)". Del mismo modo, Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos de la Embajada española en Moscú y del Consulado General en San Petersburgo en reciprocidad por la medida en el mismo sentido adoptada por España el pasado 5 de abril. El departamento que dirige Sergei Lavrov ha dado siete días a los diplomáticos afectados por la medida para abandonar Rusia. El Gobierno español, por su parte, ha rechazado la decisión de Rusia al entender que en su caso no se justifica la reciprocidad puesto que no han infringido la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas.

En la jornada de este miércoles, Rusia ha continuado expulsando a diplomáticos, sumando a la lista a 24 italianos. "Sí, así es", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, tras ser preguntada sobre las informaciones sobre la expulsión de estos diplomáticos italianos, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Horas antes, el embajador italiano en Moscú, Giorgio Starace, había sido convocado a la sede del Ministerio de Exteriores ruso, al igual que los embajadores de Francia y España, Pierre Levy y Marcos Gómez, respectivamente. En total, el Gobierno ruso ha anunciado la expulsión de 91 diplomáticos, y no se descarta que continúe en los próximos días.

Suecia y Finlandia descartan que su entrada en la OTAN provoque una respuesta "grave" de Rusia

Los embajadores de Suecia y Finlandia en España, Teppo Tauriainen y Sari Rautio, respectivamente, han coincidido en señalar que su posible entrada en la OTAN no provocará una respuesta "grave" de Rusia, puesto que ambos países "han sido parte de Occidente durante muchos años" y ya han colaborado anteriormente con la Alianza. Así lo han asegurado este lunes durante una sesión informativa celebrada en la Embajada de Suecia en Madrid, desde donde han descartado una agresión militar por parte de Rusia y han apostado por el tipo de maniobras y amenazas híbridas que hasta el momento se han venido dando.

"Es posible que hagan algunas cosas para marcar", ha dicho el embajador Tauriainen, quien ha puesto de ejemplo el cambio de actitud que ha tenido el presidente ruso, Vladimir Putin, pasando de la beligerancia a comentarios reciente "no muy fuertes", para respaldar que no se producirán males mayores.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania alertan que Rusia continúa su ofensiva en Járkov, Mariúpol, Donetsk y Lugansk

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alertado a primera hora de este miércoles de que las tropas rusas continúan su ofensiva en diferentes localidades del país, como en Járkov, Mariúpol y las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. Asimismo, han explicado que, en la dirección de Járkov, las tropas rusas se centran en mantener sus posiciones e impedir el avance de las tropas ucranianas, mientras que, en las direcciones de Bajmut y Severodonetsk, Rusia ha concentrado hasta quince helicópteros, en la región de Lugansk, para apoyar la ofensiva. En este sentido, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha denunciado que las tropas rusas continúan su ofensiva en dirección a Liman, y han lanzado una ofensiva "para establecer el control total sobre el asentamiento de Drobysheve y bloquear Liman desde el norte". Del mismo modo, en las direcciones de Novopavlovsk y Zaporiyia, las tropas rusas refuerzan grupos para realizar una ofensiva en la dirección de Polohy y Orijov, al tiempo que la situación en Besarabia, en la región de Transnistria de Moldavia, sigue siendo tensa y no ha cambiado "significativamente".

Por otro lado, los buques de la Flota del Mar Negro en los mares Negro y de Azov "siguen realizando tareas de aislamiento de la zona de hostilidades, reconocimiento y apoyo de fuego en la dirección costera". Así pues, en la dirección de Slovyansk, "el enemigo ruso está atacando el pueblo de Dovhenke", ha alertado el Ejército ucraniano. Asimismo, wn las direcciones de Volyn, Polissia y Severski, las tropas de Bielorrusia refuerzan la frontera con Ucrania.

El primer militar ruso acusado de crímenes de guerra en Ucrania admite los cargos contra él

El primer soldado ruso acusado de crímenes de guerra en Ucrania, Vadim Shishimarin, ha admitido este miércoles ante un tribunal de Kiev su culpabilidad en la muerte de un civil desarmado en la región de Sumi (noreste). Según la investigación de la Fiscalía ucraniana, el acusado en su huída de las Fuerzas Armadas de ese país disparó junto a otros tres militares rusos contra un vehículo civil, que posteriormente incautaron y con el que llegaron hasta el pueblo de Chupajivka, no sin antes disparar contra un hombre desarmado.

En este caso, la víctima mortal se trata de Alexander Shelipov, de 62 años. El acusado, de 21 años, habría disparado a esta persona el pasado 28 de febrero cuando viajaba con su bicicleta al borde de una carretera de la aldea de Chupakhivka, detalla la agencia Ukrinform. Shishimarin ha señalado que también está listo para declarar, algo que está previsto suceda este jueves 19 de mayo, cuando se llevarán a cabo los interrogatorios del acusado y el de testigos y otras víctimas.