17 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Kiev da por perdida la ciudad de Mariúpol tras el desalojo de la acería de Azovstal

Ucrania ha abandonado la lucha en la acería de Azovstal, símbolo de la resistencia ucraniana en la guerra con Rusia, tras dar por finalizada la batalla en Mariúpol. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha afirmado este martes que los soldados que resistieron a las fuerzas militares rusas han cumplido su misión tras la evacuación de más de 200 soldados. "El Comando Militar Supremo ordenó a los comandantes de las unidades estacionadas en Azovstal que salvaran la vida del personal que permanece allí", ha asegurado el alto mando militar en un comunicado a través de Facebook. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado la evacuación de 264 militares de Azovstal. En este contexto, Zelenski ha recalcado que "Ucrania necesita héroes ucranianos vivos". "Es nuestro principal objetivo", ha agregado. Así, he explicado que continúan las labores "para traer a los chicos a casa, un trabajo que necesita delicadeza y tiempo".

Rusia, por su parte, ha indicado que los soldados ucranianos se rindieron y ahora son prisioneros de guerra. Ha cifrado en torno a 265 los soldados ucranianos evacuados, incluidos 51 gravemente heridos que, tras "deponer las armas y rendirse", ahora son "prisioneros" de guerra, según el Ministerio de Defensa. El Kremlin ha garantizado un trato de acuerdo con las "leyes internacionales" a los combatientes ucranianos que se rindieron en Azovstal, tras un prolongado asedio. El presidente ruso, Vladimir Putin, "ha garantizado que recibirán un trato acorde con las leyes internacionales", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Suecia y Finlandia presentarán este miércoles ante la OTAN sus solicitudes de ingreso

Suecia y Finlandia han anunciado que llevarán este miércoles a la OTAN sus respectivas solicitudes de ingreso, con el objetivo de iniciar un proceso que previsiblemente se acelerará y que, de cumplirse, convertiría a los dos países nórdicos en los miembros número 31 y 32 de la Alianza Atlántica. Los dos países han encadenado varios pasos burocráticos en estos últimos días y, según ha indicado la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, este miércoles entregarán la solicitud de forma conjunta. "Es una señal de que estamos unidos para el futuro", ha dicho en una rueda de prensa junto al presidente finlandés, Sauli Niinisto.

Andersson ha subrayado la "larga historia común" de los dos países, incidiendo en que la seguridad de ambos también está ligada. En este sentido, ha alabado la coordinación frente a la "guerra ilegal" lanzada por Rusia sobre Ucrania, según la televisión pública. Por su parte, el presidente finlandés ha reconocido que el contexto actual difiere al que había antes del 24 de febrero, fecha del inicio de la invasión, y ha señalado que, con Suecia y Finlandia dentro de la OTAN, la región no sólo será un ejemplo en materia de democracia y bienestar, sino también en seguridad.

Rusia da por rotas las negociaciones de paz con Ucrania

El Gobierno de Rusia ha reconocido que en estos momentos no hay ningún tipo de negociación con las autoridades de Ucrania para rebajar las tensiones bélicas, según Moscú por la falta de compromiso de Kiev con un diálogo que no ha dado apenas resultados prácticos. El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha confirmado que "las conversaciones no siguen". "De hecho, Ucrania ha salido de este proceso", ha dicho, en declaraciones a la prensa durante un foro recogido por la agencia de noticias TASS.

Moscú ha acusado directamente a Kiev de no responder a sus propuestas y el propio Putin aseguró en una reciente conversación con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, que las autoridades ucranianas "no tienen ningún interés" en lograr la paz. Los reproches son mutuos, puesto que también el Gobierno de Ucrania se ha pronunciado en términos similares contra el de Rusia. De hecho, Zelenski ha propuesto en varias ocasiones sin éxito un cara a cara con Putin. En esta ocasión, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha confirmado que si bien "las negociaciones políticas continuarán", por el momento "en pausa" y ha culpado de ello a Rusia, país al que acusa de no haber asumido ya el "rol sumamente negativo" que ha adquirido, informa Ukrinform.

Alemania envía a Ucrania cerca de 2.500 lanzagranadas durante las últimas dos semanas

Las autoridades de Alemania han enviado a Ucrania un total de 2.450 lanzagranadas 'Matador' durante las últimas dos semanas en plena guerra con Rusia, así como 1.600 minas DM22 y unas 3.000 DM31. Según informaciones de la revista Der Spiegel, estas lanzagranadas han sido ordenadas directamente desde Ucrania al fabricante alemán, mientras que las minas han sido entregadas por el propio Bundeswehr, el Ejército de Alemania.

El país ha hecho entrega, además, de vehículos armados, armas antitanques y grandes cantidades de munición y artefactos explosivos, así como detonadores, desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Sin embargo, el país no podrá suministrar hasta julio los siete sistemas de artillería 'Panzerhaubitze 2000' aunque las fuerzas ucranianas ya han sido entrenadas para su uso. El portavoz alemán del Ministerio de Defensa, David Helmbold, confirmó la semana pasada el envío de los mismos y recalcó que, aún así, Alemania no participa en la guerra.

La Fiscalía del TPI envía a 42 expertos a Ucrania para examinar posibles crímenes de guerra

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha desplegado en Ucrania a un equipo de 42 expertos que examina ya sobre el terreno posibles pruebas de que se hayan cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar iniciada en febrero por Rusia. Este equipo, del que forman parte forenses, colabora con las autoridades ucranianas con el objetivo de "acelerar" las pesquisas y recabar pruebas, por ejemplo con testimonios de supervivientes de algunos de los ataques perpetrados en los últimos tres meses.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha explicado en un comunicado que se trata de un despliegue sin precedentes, con el que su oficina trabaja ya en un hipotético procesamiento contra presuntos responsables de crímenes internacionales, si bien estos trabajos aún están en una fase inicial. Khan ha agradecido la implicación de varios países y ha dicho que la ayuda brindada por Países Bajos o por la propia Ucrania representan un "modelo" a seguir a la hora de que los compromisos se transformen en "acciones concretas". Hasta el momento, 21 países han ofrecido expertos propios como apoyo, mientras que 20 han planteado ayudas económicas.