19 de abril: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Rusia anuncia la expulsión de diplomáticos de Países Bajos, Bélgica y Austria

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la expulsión de diplomáticos de Países Bajos, Bélgica y Austria. El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en su página web que un total de 15 diplomáticos neerlandeses han sido declarados 'persona non grata' debido a la expulsión de 18 diplomáticos rusos de Ámsterdam. Así, ha recalcado que se trata de una respuesta a las "acciones inamistosas" de las autoridades de Países Bajos y ha agregado que los afectados tienen que abandonar el territorio ruso en un plazo máximo de dos semanas.

En cuanto a los austríacos, el Ministerio de Exteriores ruso ha declarado a cuatro empleados de la legación de Austria en Moscú como 'persona non grata', por lo que tendrán que abandonar el territorio el 24 de abril como fecha límite. Por otra parte, también ha convocado al embajador de Luxemburgo para protestar por la "decisión injustificada" de expulsar a un diplomático ruso. De esta forma, ha manifestado que es una decisión" sin motivos" y "hostil" que "tendrá un impacto negativo" en las relaciones bilaterales, al tiempo que ha adelantado que se reserva el derecho a responder.

Las milicias de Donetsk lanzan una ofensiva contra una fábrica de acero en Mariupol y Moscú lanza un nuevo ultimátum

Las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk han anunciado este martes el inicio de una ofensiva contra una acería en Mariupol, tras lo que Rusia ha dado este martes un nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en la ciudad para que depongan las armas a cambio de salvar así su vida. "Teniendo en cuenta la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta metalúrgica de Azovstal, además de guiarse por principios puramente humanos, las Fuerzas Armadas rusas ofrecen una vez más a los militantes de batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros detener las hostilidades y deponer las armas a partir de las 12:00 (09.00 GMT)", ha señalado el Ministerio de Defensa.

El portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basurin, ha indicado que "los grupos de asalto seleccionados para asaltar este lugar han empezado su trabajo" y ha destacado que "Rusia está ayudando mucho en esto con aviación y artillería", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. "En el futuro próximo, estos pseudodefensores del pueblo ucraniano se rendirán y la población (de la ciudad) podrá respirar aliviada", ha manifestado Basurin, después de que el Ministerio de Defensa ruso afirmara el lunes que las fuerzas ucranianas se encuentran cercadas en la planta metalúrgica de Azovstal.

Por otra parte, el Gobierno de Rusia ha anunciado la apertura de tres corredores humanitarios para evacuar la acería horas después del inicio de una ofensiva por parte de las milicias. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en su página web que la decisión ha sido adoptada "ante la situación catastrófica" en la acería y "siguiendo principios puramente humanitarios". Así, ha destacado que los corredores humanitarios buscan "la retirada de militares ucranianos y milicianos de formaciones nacionalistas que entregaron sus armas de forma voluntaria".

Zelenski confirma el inicio de ofensiva rusa en el Dombás

El presidente ruso, Volodimir Zelenski, ha confirmado el inicio de la ofensiva rusa sobre la región del Dombás, en el este de Ucrania, después de la reciente retirada de las fuerzas rusas del norte de Ucrania. "Las fuerzas rusas han iniciado la batalla por el Dombás, para la que llevan tanto tiempo preparándose. Una considerable cantidad de las fuerzas rusas están concentradas en esa ofensiva", ha afirmado Zelenski, según recoge la prensa. "No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirnos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", ha añadido.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha confirmado que "la siguiente fase" de la campaña militar rusa ya ha comenzado, centrada en la "liberación completa" de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. "La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando", ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión India Today.

Sánchez viajará en los próximos días a Kiev

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará en los próximos días a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Zelenski, según han confirmado fuentes gubernamentales. Por el momento, no han trascendido más detalles del encuentro entre ambos mandatarios por motivos de seguridad, pero sí han deslizado que el líder del Ejecutivo también se reunirá con el primer ministro ucraniano.

El viaje a Kiev de Pedro Sánchez para reunirse con su homólogo ucraniano Zelenski contará con el apoyo sobre el terreno de un equipo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional dentro de un dispositivo que se diseña en privado por cuestiones de seguridad, según han informado fuentes policiales.

Ucrania y Rusia llevan a cabo un nuevo intercambio de prisioneros y la cifra de refugiados roza ya los cinco millones

Ucrania y Rusia han llevado a cabo este martes un nuevo intercambio de prisioneros, el quinto desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, según ha informado la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk. A través de Telegram, ha detallado que, en total, han regresado a Ucrania 76 personas. Se trata de 60 militares, diez oficiales incluidos, y 16 civiles. El último intercambio de prisioneros tuvo lugar hace cinco días, cuando 22 militares y ocho civiles regresaron a suelo ucraniano. Se produjo por orden del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que hace unos días también propuso a las autoridades rusas intercambiar al líder del partido ucraniano prorruso Plataforma Opositora por la Vida, Viktor Medvedchuk, por niños prisioneros de guerra en cautiverio ruso.

Por otra parte, casi cinco millones de personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania desde el comienzo de la guerra, según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que vienen a confirmar las peores previsiones que se plantearon en los primeros compases del conflicto. Sólo a Polonia han llegado ya más de 2,8 millones de refugiados, si bien en los últimos días las autoridades locales han registrado una inversión puntual en el flujo migratorio, con más retornos a Ucrania que salidas, que podría deberse a visitas temporales de ucranianos a su país de origen.