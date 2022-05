19 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Rusia asegura que su reacción militar a la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN será "proporcional"

La presidenta del Consejo de la Federación (la Cámara Alta del Parlamento ruso), Valentina Matviyenko, ha señalado este jueves que la reacción militar de Rusia ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será "proporcional" y "adecuada". "En primer lugar, en términos militares, la reacción de Rusia será proporcional y adecuada a la presencia de la OTAN en los territorios de estos dos estados, a qué tipo de armas se desplegarán", ha dicho en una entrevista con el periódico ruso Izvestia, sin especificar qué tipo de medidas militares llevará a cabo Moscú.

Matviyenko ha explicado que la entrada de estos países en la Alianza Atlática "afectará negativamente" al estado político de Europa y no le agregará "estabilidad", ya que Suecia y Finlandia son países que han demostrado "neutralidad" histórica, un consenso compartido por todos los países europeos. Asimismo, según la citada agencia, ha argumentado que esta decisión "no es soberana" y que se ha tomado "bajo la presión de Occidente", principalmente de Estados Unidos y los países que conforman la OTAN.

El veto de Turquía trastoca los planes para una adhesión 'exprés' de Finlandia y Suecia

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado este jueves que Turquía dirá "no" al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, recriminando de nuevo la supuesta connivencia de los dos países nórdicos con "organizaciones terroristas" como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG). "No podemos aceptar la presencia de organizaciones terroristas en una organización de seguridad de este tipo", ha afirmado Erdogan, durante un encuentro organizado por la cadena TRT en el que ha repetido los recelos que ya lleva expresando días.

El mandatario turco ha descartado cambios por ahora y se mantiene en el "no". "Continuaremos de esta manera", ha señalado, en relación al veto que mantiene parada la posible apertura de las conversaciones de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Este miércoles el Consejo Atlántico, órgano de decisión de la OTAN, mantuvo un primer debate en el que no avaló automáticamente abrir negociaciones al no lograr el consenso necesario. La entrada de nuevos miembros depende del aval de los 30 Estados miembro, Turquía incluida.

Mueren cuatro personas en una serie de ataques de las fuerzas rusas contra Severodonetsk, en el este de Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto a causa de una serie de ataques llevados a cabo durante las últimas horas por las fuerzas rusas contra Severodonetsk, en el este de Ucrania, según han denunciado las autoridades regionales. La Administración Militar Regional ha indicado en su cuenta en Telegram que los ataques han dejado una destrucción "significativa" y ha agregado que "la región está sin electricidad". "Los rusos han usado aviación de forma activa", ha dicho.

Así, ha manifestado que "en algunos lugares, debido a los intensos ataques con artillería, los miembros de los equipos de rescate no pudieron acceder a la zona durante dos horas". "Al menos ocho casas han sufrido daños, algunas de ellas se han incendiado", ha detallado. Las autoridades han indicado que los cuerpos de dos mujeres han sido hallados durante la inspección de uno de los apartamentos alcanzados, mientras que un hombre y una mujer han muerto en ataques llevados a cabo por las fuerzas rusas en esa misma calle.

La Fiscalía ucraniana pide cadena perpetua para el soldado ruso acusado de crímenes de guerra

La Fiscalía ucraniana ha solicitado este jueves cadena perpetua para Vadim Shishimarin, el primer militar ruso acusado de crímenes de guerra, ante el tribunal de Kiev en el que está teniendo lugar el proceso desde el pasado 13 de mayo. "Pido a la corte que declare culpable a Shishimarin del delito y lo condene a cadena perpetua", ha señalado el fiscal ante el Tribunal del Distrito de Solomianski de Kiev.

Solomianski está acusado del asesinato de un civil desarmado, Alexander Shelipov, de 62 años, en la región de Sumi. Según la investigación, en su huída de las fuerzas ucranianas, disparó junto a otros tres soldados rusos un vehículo civil, que incautaron y con el que llegaron hasta el pueblo de Chupajivka. El acusado, de 21 años, habría disparado a Shelipov el pasado 28 de febrero cuando viajaba con su bicicleta al borde de una carretera de esta aldea. Hechos de los que se ha declaró culpable este miércoles 18 de mayo.

La Cruz Roja pide acceso a los prisioneros de guerra de Azovstal, que Rusia cifra ya en 1.740

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene registrados ya a "cientos" de prisioneros de guerra salidos de la acería de Azovstal, en Mariúpol, y ha pedido acceso a estas personas, para poder entrevistarlas sin testigos de ninguna de las partes. Según Moscú, ya son más de 1.700 los militares arrestados. En concreto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha elevado este jueves a 1.730 los efectivos que se han entregado en estas instalaciones, símbolo de la resistencia local frente al asedio ruso y donde permanecieron refugiados durante semanas cientos de civiles. En las últimas 24 horas, Moscú ha capturado a más de 770 militares, según el recuento recogido por las agencias oficiales.

Las autoridades ucranianas no han confirmado estos datos y, por ahora, mantienen su interés de hacer un futuro canje de prisioneros con los militares que sean capturados tras abandonar la acería. La Cruz Roja comenzó el martes a registrar a estos prisioneros, "incluidos los heridos", por petición de las dos partes, y por ahora no tiene datos exactos. Tampoco participa en el transporte de estas personas a los lugares donde están siendo recluidos en el este de Ucrania.