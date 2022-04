La marcha de los rusos de los alrededores de Kiev deja al descubierto un reguero de cadáveres

Ucrania denuncia un "genocidio" en la región de Kiev tras la retirada de las tropas rusas

Las fuerzas ucranianas se han encontrado un reguero de cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev. La fiscal general ucraniana, Irina Venediktova, ha notificado un total de 410 cadáveres.

El peor escenario lo han hallado en la ciudad de Buch, al noroeste de la capital. Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, ha denunciado la tortura y el asesinato de civiles en esta zona mientras se encontraba ocupada: "Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza".

Kiev ha solicitado que la Corte Penal Internacional investigue posibles crímenes de guerra rusos en Bucha y ha pedido que el G7 imponga "nuevas sanciones devastadoras" contra Rusia. Asimismo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado de "genocidio" esta masacre: "La eliminación de una nación entera y su pueblo. Somos ciudadanos de Ucrania. Tenemos más de cien nacionalidades. Esto va de la destrucción y exterminación de todas estas nacionalidades".

No obstante, Rusia niega las acusaciones. El Ministerio de Defensa ha desmentido este domingo que su ejército haya cometido crímenes de guerra mientras duró la ocupación de la región.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado que Bruselas impondrá nuevas sanciones a Rusia por estas "atrocidades". Para ello, han anunciado el inicio de la "recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en los tribunales internacionales".

Asimismo, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, también ha acusado a las fuerzas rusas de cometer actos de brutalidad durante la invasión y ha expresado su conmoción por las imágenes de los civiles muertos en Bucha, que ha descrito como "un puñetazo en el estómago".

Human Rights documenta crímenes de guerra en Ucrania

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha anunciado este domingo que ha documentado crímenes de guerra por parte de las tropas de Rusia en las regiones ocupadas de Jarkov, Chernígov y Kiev. Entre los casos se han evidenciado una violación, dos casos de ejecución sumaria y violencia ilícita además de amenazas a civiles. También se ha denunciado la implicación de los soldados rusos en robos de bienes civiles, ropa, comida o leña.

El director para Europa y Asia Central de la ONG, Hugh Williamson, ha asegurado que estos casos "equivalen a una crueldad y una violencia deliberadas e indescriptibles contra los civiles ucranianos".

Con respecto a la situación en Bucha, HRW ha comunicado la necesidad de realizar una "exhumación profesional" de las víctimas que permita facilitar la investigación de crímenes de guerra en la ciudad. "Las familias y autoridades quieren volver a enterrarlos rápidamente, algo comprensible, pero podría destruir pruebas", ha afirmado el asesor especial de HRW Fred Abrahams.

Ucrania recupera territorios mientras Rusia ataca Odesa

Mientras Rusia abandona el norte para centrarse en la región del Donbás, las autoridades ucranianas han comunicado el impacto de varios misiles rusos en la ciudad de Odesa, en el sur del país, los cuales han afectado a una refinería. "El enemigo llevó a cabo un ataque con misiles. Uno de los objetivos era un depósito de combustible", ha afirmado el Ayuntamiento de la ciudad en su canal de Telegram.

Asimismo, el ejército ucraniano continúa notificando avances. Este domingo, han asegurado poseer el control total de la frontera con Bielorrusia, los alrededores de la central nuclear de Chernóbil y la ciudad de Irpin.

Rusia acepta evacuar civiles de Mariupol

El jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional ruso, el coronel general Mijail Mizintsev, ha confirmado que su país acepta evacuar a "los ciudadanos extranjeros que son rehenes de los nacionalistas en Mariupol". Esto responde a la petición del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Este domingo se ha previsto la salida de siete autobuses de Cruz Roja para evacuar a unos 500 civiles de Mariupol. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva intentando conseguir el permiso necesario para acercarse a la ciudad durante todo este fin de semana.

Por otra, en su balance diario, Naciones Unidas ha confirmado que los refugiados ucranianos ya se cifran en más de 4,1 millones, mientras que ha notificado más de 1.400 civiles muertos y más 2.000 heridos desde el comienzo de la invasión.

Zelenski y Putin, cada vez más cerca de una negociación presencial

El jefe de la delegación negociadora ucraniana, David Arakhamia, ha asegurado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Putin podrían reunirse "pronto" presencialmente. Esto se debe a que los avances en los borradores de las negociaciones podrían propiciar esta conversación en persona entre los dos mandatarios.

Por su parte, Erdogan ha insistido a ambos líderes en su predisposición para organizar una reunión entre ellos en un futuro.