4 de abril: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

La UE avanza sanciones urgentes contra Rusia por las "atrocidades" cometidas en Bucha

La Unión Europea ha condenado las "atrocidades" cometidas contra civiles ucranianos, responsabilizando a Rusia de las matanzas. Además, ha indicado que el bloque responderá con más sanciones de forma urgente. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha declarado su repulsa a la matanza de Bucha, ciudad en la que se han hallado 340 cadáveres tras la retirada de las fuerzas rusas. Borrell ha asegurado que esta masacre "quedará registrada en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo". La declaración en nombre de los Veintisiete ha asegurado que las "inquietantes imágenes", que muestran un enorme número de civiles muertos, son "el verdadero rostro de la brutal guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania y su pueblo".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha trasladado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, su condena por los "horribles asesinatos" descubiertos en Bucha. Ha ofrecido la colaboración de los mecanismos policial y judicial de la UE, Europol y Eurojust, para investigar lo ocurrido. "Las desgarradoras imágenes no pueden y no van a quedar sin respuesta", ha indicado la presidenta. Bajo la premisa de establecer una "coordinación estrecha", Von der Leyen ha subrayado que "los responsables de estos crímenes atroces no deben quedar sin castigo". Por este motivo, la UE ha establecido ya un equipo de investigación para colaborar con Ucrania en la recogida de pruebas de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también se ha pronunciado sobre lo sucedido en Bucha. Ha pedido que el golpe contra la economía rusa esté a la altura de las atrocidades cometidas por las tropas rusas. "Las atrocidades que hemos conocido son horribles, desgraciadas y vergonzosas. Las imágenes de Irpin y Bucha son las mismas que se informan desde otros puntos y muestran el nivel de amenaza al orden mundial", ha declarado.

Zelenski visita Bucha y pide llevar "ante la justicia internacional" las atrocidades cometidas

El presidente Zelenski se ha desplazado este lunes a la localidad de Bucha, a las afueras de la capital, Kiev, tras la masacre en la ciudad. Durante su visita, Zelenski ha acusado a las tropas rusas de cometer "crímenes de guerra y genocidio" y ha supervisado las zonas destruidas y el equipamiento ruso que queda en las inmediaciones. También se ha dirigido a la población local, según informaciones de la agencia de noticias UNIAN. El presidente ucraniano ha pedido "llevar a la justicia internacional" las atrocidades cometidas. Además, Ucrania ha comunicado que este martes llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde el Kremlin han rechazado "categóricamente" todas las acusaciones. Los informes sobre las atrocidades rusas en Bucha son "acusaciones falsas", ha señalado el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, afirmando que las fuerzas ucranianas lanzaron fuego de artillería sobre Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas. "Me gustaría señalar que las tropas rusas abandonaron Bucha el 30 de marzo. Las autoridades ucranianas han permanecido en silencio todos estos días, y ahora han publicado repentinamente imágenes sensacionalistas con el fin de empañar la imagen de Rusia y hacer que ésta se defienda", ha declarado Antonov.

Las autoridades de Mikolaiv alertan de nuevos ataques rusos con bombas de racimo

El alcalde de la ciudad ucraniana de Mikolaiv, Alexander Senkevich, ha denunciado este lunes que las tropas rusas están llevando a cabo nuevos ataques con bombas de racimo sobre la localidad. "Bombas de racimo otra vez. Manténganse alejados de las ventanas. Les contaré toda la información más adelante", ha informado a través de Telegram. También ha comentado que, por el momento, no se publican imágenes para "no ayudar al enemigo".

Según la Fiscalía de Ucrania, esta no es la primera ocasión en la que el Ejército ruso ha empleado bombas de racimo en sus ataques a las ciudades ucranianas pese a que este tipo de munición esté prohibida.

De hecho, a Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, apuntó que las Fuerzas Armadas rusas han utilizado bombas de racimo en zonas pobladas al menos 24 veces, si bien informó del inicio de una investigación para averiguar si Ucrania también ha empleado este tipo de armas.

Ucrania abre de nuevo corredores humanitarios

Las autoridades ucranias han abierto este lunes varios corredores humanitarios para evacuar a civiles de las zonas asediadas y más castigadas por las fuerzas rusas, como Mariupol, al sur del país; y de la región de Lugansk, al este, la autoproclamada república soberana y reconocida por Rusia. Al menos 2.694 personas han sido evacuadas, según ha informado la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereschuk.

Así, Vereschuk ha destacado que de Mariupol, donde quedaban más de 100.000 ciudadanos sin apenas suministros, han salido 469 civiles en vehículos propios que han llegado a la ciudad de Zaporiyia. También ha celebrado que durante la jornada "el convoy de autobuses que el sábado fue retenido por los militares rusos ha podido continuar su trayecto y evacuar a 350 personas procedentes de Mariupol y Berdyansk", añadiendo que "diez autobuses han evacuado de la ciudad de Berdyansk a 408 residentes".

Alemania nacionalizará temporalmente la filial de Gazprom en su país

El Gobierno de Alemania ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la empresa rusa Gazprom hasta, por lo menos, septiembre de este año. Esta decisión, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática, se ha tomado para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país.

En concreto, el Ejecutivo germano ha nombrado a la Agencia Federal de Redes como administrador temporal de Gazprom Germania debido a las relaciones legales "poco claras" y la violación de los requisitos de información al amparo de la Ordenanza de Pagos y Comercio Extranjero. "La nominación de un administrador sirve para proteger la seguridad y el orden públicos y para mantener la seguridad de la oferta. Este paso es obligatorio. La seguridad de oferta está actualmente garantizada", ha subrayado el ministro de Asuntos Económicos de Alemania, Robert Habeck.