4 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Bruselas propone vetar petróleo ruso con excepciones para Hungría y Eslovaquia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien ha planteado también un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro. El embargo afectará tanto al petróleo transportado por vía marítima como por oleoductos, sea crudo o refinado, aunque el sistema ha diseñado Bruselas pretende que el fin de las importaciones de crudo sea "progresiva". El objetivo es que los Estados miembro logren un acuerdo entre este jueves y viernes. "Seamos claros, no será fácil", ha dicho Von der Leyen, al asumir las complicaciones de aplicar unas sanciones que, en cualquier caso, no serán inmediatas.

El plan europeo debe tener la aprobación de los Estados miembro, y Hungría y Eslovaquia, dos de los países a los que más afectaría esta medida por su fuerte dependencia, se han pronunciado. El Gobierno húngaro ya ha dado a entender que, tal como está redactado a día de hoy, no lo apoyará. "Siendo responsables, no podemos apoyar esta versión del paquete de sanciones de Bruselas", ha reconocido el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, en un vídeo publicado en Facebook. Szijjarto ha señalado que el plan europeo "destruiría" la seguridad energética de Hungría, ya que recibe más del 60 por ciento de su petróleo desde Rusia. Por su parte, el Gobierno de Eslovaquia, que aunque ha dado su apoyo al nuevo paquete de sanciones, ha pedido un periodo de transición más amplio. El ministro de Economía, Richard Sulik, ha pedido que no se compare las peticiones eslovacas con las húngaras y ha negado que quieran una exención indefinida, pero sí ha señalado que la fase de transición debe durar tres años, según declaraciones ante los medios recogidas por el diario 'Pravda'.

El Kremlin amenaza a la OTAN: cualquier transporte con armas será destruido

Cualquier medio de transporte de la OTAN con armas y municiones destinadas al Ejército de Ucrania que llegue a ese país será destruido, según ha advertido este miércoles el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. "EEUU y sus aliados de la OTAN continúan atiborrando de armas a Ucrania. Quiero destacar que cualquier transporte de la Alianza Atlántica que llegue al país con armas o medios para las Fuerzas Armadas ucranianas, será visto por nosotros como un objetivo legítimo", ha señalado durante una reunión, según Interfax.

El titular de Defensa ruso ha afirmado que "las Fuerzas Armadas de Rusia continúan la operación militar especial" y "en estos momentos, junto a las milicias de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk amplían el control de los territorios" de ambas regiones. Shoigú ha indicado que los militares rusos "toman medidas para garantizar la seguridad de la población". "Se abren diariamente corredores humanitarios y se declaran altos el fuego para garantizar la evacuación segura de los civiles de las zonas de combate", ha explicado. El ministro también ha asegurado que "en los territorios liberados de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y Ucrania se restablece la vida normal. Incluyendo Mariúpol, el mayor nudo industrial y de transporte del mar de Azov. Está bajo control del Ejército ruso".

Moscú intensifica su ataque en el este y el sur de Ucrania

Las Fuerzas Armadas ucranianas han asegurado que Rusia ha disparado aproximadamente 18 misiles contra la infraestructura de las regiones de Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Leópolis, Vinnitsia, Kiev y Zakarpattia. Además, se han registrado otros ataques en las provincias de Odesa y Donetsk. "En la noche del 3 de mayo, hubo alarmas aéreas en toda Ucrania. Los bombarderos estratégicos rusos Tu-95 o Tu-160 lanzan un ataque con misiles desde la región del Caspio", ha detallado el Estado Mayor del Ejército ucraniano en un mensaje en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, las autoridades de la aldea de Kochubeyivsky, en la región de Jersón, han informado de que al menos una persona ha fallecido y cuatro han resultado heridas tras un bombardeo. "Cuide de usted y de su familia, no descuide la oportunidad de evacuar a un lugar seguro", han aconsejado las autoridades a través de Twitter a los residentes. Asimismo, el jefe de la administración militar regional de Sumy, Dimitro Zhivitskyi, ha alertado de varios bombardeos en los pueblos de Shalygin, Zarutske y Bilokopytove. Mientras, en otro punto del país, en Donetsk, al menos 21 civiles han muerto y 27 han resultado heridos, el mayor número de víctimas en un día después del bombardeo de la estación en Kramatorsk.

El alcalde de Mariúpol afirma que 30 niños permanecen en la acería de Azovstal a la espera de ser evacuados

El alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, ha indicado este miércoles que hay intensos combates en la acería de Azovstal, donde resiste el último bastión de resistencia de las tropas ucranias en la ciudad portuaria en el mar de Azov. Además de militares del ultraderechista batallón Azov, en la planta metalúrgica aún se refugian cientos de civiles. Boichenko ha afirmado en la televisión nacional que se ha perdido el contacto con los combatientes ucranios que aún se encuentran en las instalaciones subterráneas de la planta. Según el regidor, más de 30 niños aún esperan a ser evacuados.

La vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha explicado a primera hora de este miércoles que está prevista la apertura de cuatro corredores humanitarios para continuar la evacuación de Mariúpol y otras localidades cercanas. “Si la situación de seguridad lo permite”, ha matizado Vereshchuk en su cuenta de Facebook. De momento, y con la intermediación de Naciones Unidas, se ha logrado la evacuación de 156 personas de la planta de Azovstal.

Reino Unido suspende todos los servicios de exportación a Rusia y sanciona a otros 63 individuos y empresas

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este miércoles la suspensión de todos los servicios de exportación a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania y ha informado de que otros 63 individuos y empresas han sido sancionados. El Ministerio de Exteriores británico ha indicado que la mayoría de los afectados por las sanciones son medios de comunicación y periodistas rusos. "Tras la publicación esta semana de una investigación financiada por Reino Unido que expone las oscuras tácticas del Kremlin, la ministra de Exteriores (Liz Truss) también ha anunciado 63 nuevas sanciones", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

Asimismo, ha instado a las compañías de redes sociales y tiendas de aplicaciones de telefonía móvil a bloquear el contenido de "dos de las principales fuentes de desinformación de Rusia", la cadena RT y la agencia de noticias Sputnik. Además, ha señalado que las medidas restrictivas se aplicarán también contra la compañía de radio y televisión VGTRK y otros medios y periodistas rusos debido a su cobertura de la invasión rusa de Ucrania. Downing Street ha subrayado que Rusia depende de los servicios de las compañías occidentales a la hora de importar productos, por lo que la medida sobre las exportaciones reducirá un 10 por ciento las importaciones rusas. "Hacer negocios con el régimen de (Vladimir) Putin y moralmente la bancarrota y ayuda a financiar la maquinaria de guerra que está provocando tanto sufrimiento en toda Ucrania", ha dicho Truss en declaraciones al diario The Guardian.