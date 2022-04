5 de abril: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Zelenski comparece ante el Congreso: "Estamos en 2022, pero parece que estamos en 1937, cuando todo el mundo conoció la tragedia de Gernika"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha comparecido este martes por videoconferencia con el Congreso y se ha dirigido a los diputados y senadores españoles, como en otro de sus encuentros telemáticos con Parlamentos occidentales, para denunciar la invasión rusa. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha proclamado ante el presidente Zelenski el apoyo de toda España al pueblo ucraniano frente a la "agresión ilegal" de Rusia y la admiración por la resistencia frente al invasor.

Después, a través de dos pantallas, ha llegado el turno del presidente ucraniano. Ha indicado que los ucranianos "queremos paz, no queremos conflicto", así como ha explicado que la invasión rusa comenzó hace años. “Rusia ha venido con la guerra a nuestra tierra, y no ayer o anteayer, hace mucho. A partir de 2014, a partir de la ocupación de nuestra Crimea, luego con la guerra en el Donbás y ahora, con esta agresión a escala de gran guerra”, ha dicho. El presidente ucranio también ha comparado la asediada Mariupol con lo ocurrido en Gernika: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró del ataque a vuestra ciudad, Gernika”. Una vez finalizada su intervención, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con Zelenski a seguir enviando armamento y ha asegurado que España continuará aplicando "las más duras sanciones" contra el régimen del presidente ruso Vladimir Putin. También ha mencionado las "atrocidades" cometidas en ciudades como Mariupol y Bucha, que ha calificado como "crímenes de guerra" que no pueden quedar impunes. Por último, Sánchez ha trasladado a Zelenski su admiración hacia el pueblo ucraniano por la defensa que ha ejercido en las últimas semanas de los valores europeos contra un régimen "tiránico".

España sigue los pasos de los socios europeos y anuncia la expulsión de diplomáticos rusos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la expulsión de al menos 25 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque "representan una amenaza para los intereses de seguridad" de España así como por las "terribles acciones" de los últimos días en Ucrania. De esta forma, se suma a otros países como Lituania, que optó este lunes por expulsar al embajador ruso del país, mientras que Alemania anunció la expulsión de 40 diplomáticos rusos y Francia de 30. Entre los países que ya habían procedido a expulsar a miembros de la legación rusa en sus capitales figuran Países Bajos, Irlanda, República Checa o Eslovaquia.

En el día de hoy, más países europeos se han sumado a esta tendencia. Italia ha anunciado la expulsión de 30 diplomáticos rusos, argumentando que la decisión "era necesaria por motivos de seguridad nacional". Dinamarca también se ha pronunciado y expulsará a 15 diplomáticos de la Embajada de Rusia en Copenhague, a los que ha descrito como "oficiales de los servicios de Inteligencia rusos". Suecia expulsará a tres diplomáticos rusos por llevar a cabo "actividades ilegales de Inteligencia", mientras que Estonia ha anunciado la expulsión de 14 trabajadores de la legación rusa en el país y el cierre del Consulado en la ciudad de Narva. Rumanía ha declarado 'persona non grata' a diez diplomáticos rusos. Por su parte, el Gobierno ruso ya ha adelantado que actuará en consecuencia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha ido advirtiendo a medida que se conocían las expulsiones que "Rusia dará la respuesta correspondiente".

Continúan apareciendo cuerpos en Bucha y la comunidad internacional se pronuncia sobre la masacre

Al menos cinco muertos han sido encontrados en el sótano de un hospital infantil con signos aparentes de tortura en la ciudad de Bucha, donde se han recuperado los cuerpos sin vida de más de 300 personas tras la retirada rusa, según ha informado la Oficina del Fiscal General de Ucrania. Zelenski ha acusado a Rusia de "distorsionar los hechos" y ha asegurado que "no podrán engañar al mundo entero", ya que hay "amplias evidencias" de que las tropas rusas destruyen ciudades y secuestran, torturan y matan a civiles. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha asegurado que la masacre de Bucha es "otra provocación escenificada" destinada a "desacreditar y deshumanizar" a las Fuerzas Armadas rusas y nivelar la presión política sobre Rusia.

Mientras, este martes la comunidad internacional se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Bucha. Estados Unidos ha descartado calificar como "genocidio" la masacre de la ciudad ucraniana, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha acusado a Rusia de poner en marcha una "campaña deliberada para matar, torturar, violar y cometer atrocidades". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también ha hecho "responsable" a Rusia y ha indicado que teme que aún se vayan a descubrir "más masacres", "más ejemplos de crímenes de guerra", en zonas que aún están bajo control de las tropas rusas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido una investigación para determinar si la matanza de civiles en Bucha constituye un crimen de guerra.

Zelenski reprocha ante Naciones Unidas su escasa determinación para frenar las agresiones de Rusia

El presidente ucraniano Zelenski ha reprochado a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia y se ha preguntado dónde está la paz y la seguridad que tanto dice defender Naciones Unidas. Ha asegurado que el Consejo de Seguridad podría disolverse "si no pueden hacer nada a parte de hablar". También ha cuestionado el propósito de la organización, así como la violación continua por parte de Rusia de la Carta de Naciones Unidas.

"Existe el Consejo de Seguridad, ¿pero dónde están la paz y las garantías que tiene que ofrecer Naciones Unidas?", ha insistido el presidente ucraniano, que ha vuelto a proponer una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país. Además, Zelenski ha reprochado a Naciones Unidas que no solo no están haciendo lo suficiente en Ucrania, sino también en otros conflictos, como los de Libia, Somalia, Afganistán, o Yemen, y ha aventurado que "si las tiranías hubieran recibido respuesta, ya se podría haber garantizado una paz honesta". "El mundo podría haber sido distinto y quizás no hubiéramos visto una guerra en mi país", ha conjeturado el presidente ucraniano, quien ha recordado cómo "todo el mundo ha visto" lo que Rusia ha hecho en la ciudad de Bucha. Unos crímenes, ha contado, que se han registrado en hasta una docena de ciudades y localidades desde que Rusia decidió iniciar la guerra hace ahora 41 días. "La geografía cambia, pero la crueldad es la misma", ha recalcado.

La OTAN cree que Moscú agudizará su ataque en el Donbás para conectarlo con Crimea

La OTAN espera que Rusia realice una nueva ofensiva centrada en el Donbás, al este de Ucrania, una vez que Moscú se retire de los alrededores de Kiev y del norte de la antigua república soviética, y reagrupe sus tropas en la zona oriental del país. "En las próximas semanas, esperamos un impulso adicional de Rusia en el este y sur de Ucrania, para intentar tomar todo el Donbás y crear una conexión por tierra con la Crimea ocupada", declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Además, EEUU ha pronosticado que la guerra ahora entra en una nueva fase que será "larga".

Stoltenberg también ha declarado que hace a Rusia "responsable" de la matanza de Bucha y teme que aún se vayan a descubrir "más masacres", "más ejemplos de crímenes de guerra", en zonas que aún están bajo control de las tropas rusas. Stoltenberg ha comparecido ante los medios para avanzar los temas a tratar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN prevista para este miércoles y jueves, que llega precedida de las "imágenes horribles" captadas en Bucha y otros lugares "controlados por los rusos hasta hace unos pocos días".