6 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

EEUU niega haber ayudado a Ucrania a hundir el buque 'Moskva' en el mar Negro

El Gobierno de Estados Unidos ha negado este viernes haber dado información de Inteligencia de Ucrania para el hundimiento del 'Moskva', el buque insignia de la Flota rusa en el Mar Negro, tras las informaciones publicadas por la cadena estadounidense CNN y el periódico The Washington Post. "No entregamos a Ucrania información específica para un ataque contra el 'Moskva'", ha dicho el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, en un comunicado enviado a la cadena. "No estuvimos implicados en la decisión de Ucrania de atacar el buque o en la operación que llevaron a cabo. No tuvimos conocimiento previo de la intención de Ucrania de atacar el buque", ha señalado. En este sentido, el portavoz del Pentágono ha hecho hincapié en que "los ucranianos tienen sus propias capacidades de Inteligencia para ubicar y atacar buques rusos, como hicieron en este caso".

Fuentes citadas por la CNN y The Washington Post han afirmado que, tras avistar el buque de guerra ruso, las fuerzas ucranianas llamaron a sus contactos estadounidenses para confirmar si era el 'Moskva', tras lo que Estados Unidos respondió que sí y proporcionó datos concretos sobre su ubicación. Pese a ello, las fuentes citadas por estos dos medios estadounidenses han asegurado que no está claro si Estados Unidos sabía que Ucrania se movería para atacar el barco o si Washington estuvo involucrado en esa operación. El Ministerio de Defensa ruso ha reconocido que al menos un militar falleció y otros 27 se dieron por desaparecidos a consecuencia del incendio en el buque, dotado con misiles de crucero, y que finalmente terminó hundiéndose.

El Ejército ucraniano acusa a Rusia de violar de nuevo el alto el fuego en Azovstal

El Ejército ucraniano ha acusado este viernes a Rusia de volver a violar el alto el fuego acordado entre las partes en torno de la planta metalúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariúpol, para facilitar las evacuaciones de civiles. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han indicado así que las fuerzas rusas han incendiado un vehículo utilizado para trasladar a los civiles, tal y como ha explicado el Ejército en un mensaje difundido a través de Telegram.

Así, han explicado que un militar ha muerto y otros seis han resultado heridos. El Ejército ruso había anunciado un alto el fuego a lo largo del viernes y el sábado para facilitar la evacuación de civiles que continúan en la planta. Fuentes del Gobierno ucraniano han indicado que cerca de 200 civiles siguen atrapados en la zona junto al resto de militares ucranianos. Además, el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha lamentado que Mariúpol está siendo "torturada hasta la muerte" y ha denunciado que la ciudad está siendo "devastada", lo que supone un "ejemplo de cómo la tortura y el hambre son utilizados como armas de guerra".

La ONU lleva a cabo una nueva operación para evacuar civiles de Mariúpol

La ONU, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha llevado a cabo una nueva operación para evacuar civiles de la asediada ciudad de Mariúpol, la tercera que se organiza esta semana. Así lo ha confirmado el secretario general de la organización, António Guterres, en un discurso ante el Consejo de Seguridad, en el que no quiso dar detalles de estas acciones en curso para no perjudicarlas. Las nuevas evacuaciones han llegado después de que el martes sacasen a 160 civiles del área de Mariúpol, 101 de ellos personas que se encontraban refugiadas en la acería de Azovstal.

El jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, ha agradecido a la ONU su ayuda para realizar esta nueva etapa de rescate de civiles. "En estos minutos continúa la siguiente etapa del rescate de nuestra gente de Azovstal. Los resultados se comunicarán más adelante", ha escrito en su cuenta de Telegram en un mensaje recogido por las agencias Ukrinform y Unian. Ha agregado que durante la "compleja operación" para evacuar a civiles de Mariúpol y la planta acerería Azovstal se han logrado rescatar ya a casi quinientas personas, y ha asegurado que "Ucrania continuará haciendo todo lo posible para salvar a todos los civiles y militares".

Aumentan a más de 5,7 millones los refugiados ucranianos y la ONU estima que ya son más de 3.300 los civiles muertos por los combates

Más de 5,7 millones de personas han salido de Ucrania desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de iniciar una ofensiva militar el 24 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La cifra de refugiados ha aumentado de forma constante, varias decenas de miles por día, y ya han cruzado la frontera polaca más de 3,1 millones de personas. Las llegadas a Rumanía han ascendido a 857.000, mientras que a Hungría han llegado 551.000 personas, a Moldavia 452.000 y a Eslovaquia 391.000.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de que ya son más de 3.300 los civiles muertos durante la guerra en Ucrania. En un comunicado, la ONU ha indicado que el último balance sitúa en 3.309 los fallecidos y 3.493 los heridos desde el inicio de la invasión ucraniana el pasado 24 de febrero. En total, según los datos recabados, las víctimas civiles ascienden a 6.802. Entre los fallecidos figuran 1.194 hombres, 761 mujeres, 88 niños y 73 niñas así como 1.120 adultos y 73 menores que no han sido identificados. Por otra parte, entre los heridos hay 452 hombres, 352 mujeres, 86 niños y 75 niñas, así como 2.359 adultos y 169 menores.

Biden y Scholz abordan posibles nuevas sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han mantenido una conversación telefónica en la que han abordado la posibilidad de ampliar las sanciones a Rusia como respuesta a la guerra contra Ucrania. En la conversación, que se ha prolongado por media hora, ambos mandatarios han coincidido en el rechazo de cualquier movimiento que entre en conflicto con la integridad territorial y la soberanía ucraniana, por lo que han reforzado su apoyo a la "autodefensa" del país europeo.

Así lo ha trasladado el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, quien ha apuntado que Biden y Scholz han coincidido también en denunciar aquellas declaraciones de autoridades rusas que vayan encaminadas a "desacreditar al liderazgo ucraniano democráticamente legítimo", según ha recogido la agencia rusa TASS.