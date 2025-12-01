Iberia, Air Europa y Plus Ultra mantienen cancelados sus vuelos a Venezuela

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que vuelan entre España y Venezuela, han extendido este lunes la cancelación de sus vuelos hacia el país latinoamericano, tras el aviso de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

La AESA sigue la recomendación de la autoridad aérea estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), quien emitió una alerta el pasado viernes 21 instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región". Este aviso coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona. Además, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) alertó el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Tras la recomendación de la AESA de este lunes, Iberia ha suspendido su operativa hasta el día 31, mientras que Air Europa no volará hacia Venezuela hasta al menos el día 12 del mismo mes. Por su parte, Plus Ultra ha ampliado la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Iberia tiene cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro la venezolana Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra, por lo que tampoco volará a Venezuela) y tres más de Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

La también venezolana Estelar, que el día 24 anunció la suspensión de la operativa con Caracas desde Madrid, todavía no ha ampliado la cancelación de estos vuelos, pese a la recomendación de la AESA.

Las aerolíneas, en continua evaluación

Mientras, las tres compañías han destacado que su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad", como ha detallado Iberia. Air Europa ha comentado que, en función de la evolución de esta situación, "se valorará prorrogar la cancelación, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación".

Plus Ultra es la compañía a la que más le impactan estas suspensiones, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta en su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad". No obstante, el espacio aéreo no esta cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato español de controladores USCA, Susana Romero.

En este contexto, el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, ha recibido este lunes vuelos procedentes de la panameña Copa Airlines (desde Bogotá y Ciudad de Panamá) y de la venezolana Conviasa (desde San Petersburgo), mientras mantiene programada la llegada de otros aviones desde Bogotá, Ciudad de Panamá y Curazao.

Así, Conviasa mantiene abierta la única posibilidad de salida directa a Europa desde Venezuela, ya que Iberia, Air Europa, TAP, Turkish, Laser y Plus Ultra han cancelado sus vuelos en Caracas ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por su parte, ha defendido este lunes que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos, incluidas las medidas de clausura de espacios aéreos, poniendo por delante la seguridad de los pasajeros y de la tripulación en la toma de sus decisiones operativas.