Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido

La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 años que ya ha sido detenido, ha fallecido, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se ha producido sobre las 12:30 horas en un centro de salud en el que trabajaba la víctima como enfermera, donde ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido.

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

El centro de salud ha sido cerrado tras el suceso y hasta allí se ha desplazado un equipo de profesionales de salud mental del Hospital General de Castellón, que ofrece apoyo al personal del centro de salud.

Continúa en la UCI la mujer agredida este domingo por su expareja en su vivienda de Ibiza Ver más

Así lo han anunciado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, que han indicado que también se han trasladado el lugar el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón, Raúl Ferrando.

Las fuentes han indicado que el Punto de Atención Continuada (PAC), que está situado en el mismo local del centro de salud pero tiene un acceso independiente, ha sido abierto con profesionales de otros centros.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1350 desde 2003.