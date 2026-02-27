Amazon, SoftBank y Nvidia inyectan 110.000 millones de dólares en OpenAI

OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, anunció este viernes una ronda de financiación histórica por 110.000 millones de dólares, una inversión liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia que eleva la valoración prefinanciación de la compañía a 730.000 millones de dólares y la consolida como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

La operación cuenta con la participación estratégica de Amazon (50.000 millones), SoftBank (30.000 millones) y Nvidia (30.000 millones), y se espera que otros inversores financieros se unan a la ronda en las próximas semanas, según informó la compañía en un comunicado.

"La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía, y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda", declaró a la cadena CNBC Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien dijo estar "entusiasmado" con el acuerdo.

900 millones de usuarios semanales

OpenAI reveló que ChatGPT ya supera los 900 millones de usuarios activos semanales y cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago.

Además, la empresa de IA destacó que, en el ámbito corporativo, más de 9 millones de usuarios empresariales utilizan la plataforma para tareas de productividad y desarrollo.

Por su parte, Codex, su herramienta para programadores, ha triplicado su base de usuarios desde principios de año, alcanzando los 1,6 millones de usuarios semanales.

OpenAI y Amazon Web Services

Según el acuerdo anunciado este viernes, Amazon realizará un desembolso inicial de 15.000 millones de dólares, al que seguirán otros 35.000 millones sujetos a condiciones específicas en los próximos meses. Esta operación refuerza la posición de Amazon Web Services (AWS) como socio tecnológico clave para OpenAI.

Ambas compañías desarrollarán conjuntamente un 'Entorno de Ejecución con Estado' (Stateful Runtime Environment), que permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones que mantengan el contexto y la memoria de procesos previos. Este servicio estará disponible a través de Amazon Bedrock.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo este viernes en la red social X que está "entusiasmado" con su "nueva alianza estratégica" con OpenAI. "Desarrolladores y empresas de todo tipo están deseosos de ejecutar servicios basados ​​en modelos de OpenAI en AWS, y nuestra colaboración única les proporcionará un entorno de ejecución con estado, impulsado por la inteligencia de vanguardia de OpenAI en Amazon Bedrock", anotó.

Asimismo, AWS se convertirá en el proveedor exclusivo de nube de terceros para "OpenAI Frontier", una plataforma diseñada para que las organizaciones desplieguen y gestionen equipos de agentes de IA con seguridad de grado empresarial.

"OpenAI también está apostando fuerte por nuestros chips Trainium personalizados, que ofrecen una relación calidad-precio entre un 30% y un 40% superior a la de las GPU comparables, para impulsar su crecimiento. Ambos laboratorios líderes de IA han realizado importantes compromisos con Trainium, que está cobrando gran impulso", anota en su post Jassy.

Esta colaboración también permitirá a los desarrolladores de Amazon crear modelos personalizados basados en la tecnología de OpenAI para potenciar las aplicaciones de cara al consumidor final de la compañía, complementando su actual familia de modelos Nova.

Alianza con Nvidia

Además del capital, OpenAI ha reforzado su infraestructura mediante un acuerdo con Nvidia para asegurar capacidad de computación de próxima generación.

El pacto incluye el uso de 3 gigavatios (GW) de capacidad de inferencia dedicada y 2 GW de entrenamiento en los sistemas 'Vera Rubin', que se sumarán a la infraestructura actual basada en chips Hopper y Blackwell.