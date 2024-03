Biden arremete contra los republicanos por el asalto al Capitolio: "No se puede amar al país solo cuando se gana"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido este jueves durante el discurso del Estado de la Nación contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpiera en el edificio para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales de 2020, según informa Europa Press.

"No se puede amar al país solo cuando se gana", ha declarado el mandatario, que ha aprovechado la ocasión para dirigirse a los políticos estadounidenses y pedirles que se unan y defiendan la democracia, recordando su "juramento de defenderse contra todas las amenazas extranjeras y nacionales". En este sentido, ha pedido que aboguen por el respeto a una elecciones libres y justas, recuperando la confianza en las instituciones.

"Dejad claro que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos", ha declarado desde el palco de la Cámara de Representantes, en el edificio del Capitolio."Mi predecesor y algunos de ustedes intentan enterrar la verdad del 6 de enero. (...) Muchos de ustedes estaban aquí en ese día tan oscuro", ha arremetido el mandatario, después de sostener que "los insurrectos que asaltaron el Capitolio pusieron una daga en la garganta de la democracia estadounidense".

Biden ha afirmado que la población estadounidense "vio con sus propios ojos que estos insurrectos no eran patriotas", que simplemente habían acudido para detener la transferencia pacífica del poder y anular la voluntad del pueblo en las urnas. Así, ha argumentado que este hecho, junto a las "mentiras sobre las elecciones" de 2020 y los "complots para robar" los comicios "supusieron "la amenaza más grave" para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. "Pero fracasaron. Estados unidos se mantuvo fuerte y la democracia prevaleció. Pero debemos ser honestos, la amenaza persiste y al democracia debe ser defendida", ha concluido.

Biden y su predecesor, Donald Trump, son los dos previsibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras arrasar en las primaras del supermartes, por lo que se repetirá el enfrentamiento electoral entre ambos vivido en los comicios de 2020, en un país polarizado tras el sorprendente triunfo del magnate estadounidense en 2016. Desde entonces, ambas candidaturas han estado marcadas por la avanzada edad de ambos y, sobre todo, por los numerosos procesos judiciales a hombros de Trump.

La situación en Gaza

No ha sido el único tema que ha tratado durante este dircurso, en el que también ha dedicado una buena parte a la situación en Oriente Próximo. En los últimos meses, la gestión de Biden del conflicto en la Franja de Gaza le ha supuesto numerosas críticas internas. Así, ha querido reconocer la muerte de más de 30.000 palestinos en los bombardeos del Ejército israelí contra el territorio gazatí, razón por la que ha pedido a Israel "proteger a los civiles inocentes" en sus operaciones contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Israel tiene una carga añadida porque Hamás se esconde y opera entre la población civil. Pero Israel también tiene la responsabilidad fundamental de proteger a los civiles inocentes de Gaza. Esta guerra se ha cobrado más víctimas civiles inocentes que todas las guerras anteriores en Gaza juntas. Han muerto más de 30.000 palestinos. La mayoría de ellos no son de Hamás. Miles y miles son mujeres y niños inocentes. Niñas y niños también huérfanos", ha expresado durante su intervención ante el Congreso.

Asimismo, ha instado a Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria y a controlar que los trabajadores humanitarios no se encuentren en situaciones de fuego cruzado. "Casi dos millones más de palestinos bombardeados o desplazados. Casas destruidas, barrios en escombros, ciudades en ruinas. Familias sin comida, sin agua, sin medicinas. Es desgarrador", ha añadido.

Sin embargo, ha vuelto a asegurar que Israel tiene el derecho de perseguir y acabar con la milicia palestina por los ataques del 7 de octubre", en la que murieron 1.200 personas y fueron hechos rehenes otras 240, en lo que ha descrito como el "día más mortífero para los judíos desde el Holocausto".

En ese sentido, ha hablado de "cinco meses desgarradores" para israelíes, palestinos e incluso estadounidenses, entre las que hay familias que aún esperan la liberación de sus familiares retenidos por Hamás, asegurando que su Administración no descansará hasta lograr su vuelta a casa. También destacando los esfuerzos de su Gobierno para lograr un alto el fuego de al menos seis semanas, que coincidiría con la celebración de la festividad del Ramadán, y que además permita la liberación de los rehenes.

Además, ha asegurado que Hamás "podría acabar con este conflicto hoy mismo liberando a los rehenes, entregando las armas y entregando a los responsables del 7 de octubre". "De este modo, los rehenes volverían a casa, se aliviaría la intolerable crisis humanitaria y se avanzaría hacia algo más duradero", ha agregado.

Respecto a la solución definitiva del conflicto palestino-israelí, ha vuelto a insistir en el reconocimiento de los dos Estados como única forma de "garantizar la seguridad y la democracia de Israel" y de "garantizar que los palestinos puedan vivir en paz y dignidad".

Por otro lado, Biden ha expresado que la estabilidad regional pasa por "contener la amenaza" de Irán, razón por la que ha creado una coalición internacional para proteger la libertad en el mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes hutíes, apoyados por Teherán, atacan buques comerciales e incluso militares que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.

"He ordenado ataques para degradar las capacidades de los hutíes y defender a las fuerzas estadounidenses en la región. Como comandante en jefe, no dudaré en ordenar nuevas medidas para proteger a nuestro pueblo y a nuestro personal militar", ha afirmado.

"Plantar cara a Putin"

En el plano internacional, el dueño actual de la Casa Blanca también ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial y asegurando que "la historia está observando" las decisiones de Washington ante la "siembra de caos" del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Putin está en marcha, invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", ha declarado Biden ante los congresistas. En ese sentido, ha pedido "plantar cara a Putin" y aprobar el nuevo paquete de fondos de financiación militar para Ucrania, bloqueado en la Cámara de Representantes por una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos.

"Se lo digo al Congreso, tenemos que plantar cara a Putin. (...). La historia está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa estará en riesgo. El mundo libre estará en riesgo. (...) Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es sencillo. No nos alejaremos. No nos doblegaremos", ha expresado el mandatario. Sin embargo, ha aclarado que no está pidiendo militares estadounidenses para Ucrania, y ha prometido que "no hay soldados americanos" ni los habrá.

Biden ha comparado su intervención en el Congreso con la realizada en enero de 1941 por parte del entonces presidente Franklin Roosevelt, en la que el mandatario pidió abandonar las políticas aislacionistas por unas de intervención en el continente europeo, que entonces vivía la Segunda Guerra Mundial.

"La libertad y la democracia estaban siendo asaltadas en el mundo. Esta noche, vengo a esta misma cámara para dirigirme a la nación. Ahora, somos nosotros los que nos enfrentamos a un momento sin precedentes en la historia. Y sí, mi propósito esta noche es despertar al Congreso. Y alertar al pueblo americano de que éste tampoco es un momento ordinario. Desde el presidente (Abraham) Lincoln y la Guerra Civil, la libertad y la democracia no han estado bajo asalto en casa como lo están hoy. Lo que hace que nuestro momento sea excepcional es la libertad y la democracia que están siendo atacadas tanto en casa como en el extranjero", ha manifestado.

La crítica a Trump y los nuevos integrantes de la OTAN

Asimismo, el presidente estadounidense ha criticado al expresidente Donald Trump por sus declaraciones en las que amenazaba con "dejar hacer a Putin lo que quiera" si los países miembros de la OTAN no aumentaban sus presupuestos de defensa. "Un expresidente estadounidense dijo eso, inclinándose ante un líder ruso. Es indignante. Es peligroso. Es inaceptable", ha agregado durante su discurso del Estado de la Nación.

Al finalizar el primer bloque de discurso, que ha comenzado con varios minutos de retraso, ha vuelto a celebrar la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, una alianza militar que se encuentra "más fuerte que nunca". "Una vez más reafirmamos que nuestros valores democráticos y nuestra voluntad de defenderlos es lo que hace de la OTAN, la mayor alianza militar de la historia. Es lo que atrae a las naciones a nuestra causa. Es lo que sustenta nuestra unidad. Y junto con nuestro nuevo aliado, Suecia, la OTAN seguirá defendiendo la libertad y la democracia durante generaciones", ha expresado en comunicado.

Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar, una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en la capital de Estados Unidos, Washington. Estocolmo se une así a sus vecinos finlandeses, que ingresaron en la OTAN hace ahora 11 meses, después de que ambos presentaran su solicitud tan solo unos meses después de la invasión rusa de Ucrania. Ambos, tanto Finlandia como Suecia, han tenido que lidiar con las reticencias de Hungría y especialmente de Turquía, que ha bloqueado el proceso alegando falta de cooperación en materia de seguridad.

Un nuevo proyecto para migración

Por último, el líder estadounidense ha pedido a los republicanos la aprobación de los fondos presupuestarios anuales para la seguridad fronteriza, y en la que también se incluye ayuda para Ucrania, además de afirmar que "no demonizará" a los migrantes. "Este proyecto de ley salvaría vidas y pondría orden en la frontera. También me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar temporalmente la frontera cuando el número de migrantes en la frontera sea abrumador", ha expresado.

Biden ha destacado que el proyecto de ley es el conjunto de reformas de seguridad fronteriza "más dura" en toda la historia del país, razón por la que ha instado a los republicanos a aprobarla. "Amigos republicanos, le debéis al pueblo estadounidense la aprobación de este proyecto de ley. Tenemos que actuar. (...) Podemos hacerlo juntos. Pero no demonizaré a los migrantes diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país'", ha criticado Biden, en referencia a unas declaraciones del expresidente Donald Trump sobre los migrantes irregulares. "No se trata de él o de mí. ¡Sería una victoria para Estados Unidos!", ha agregado.

Además, ha afirmado que, a diferencia de Trump, él sabe "quienes son los estadounidenses", recordando que se trata de un país creado por nativos americanos y de "gentes de todos los lugares de la Tierra" que llegaron "encadenados por la fuerza", por "la hambruna" de otros países como Irlanda, de donde viene su familia, para "huir de la persecución" o para "para perseguir sueños que son imposibles en cualquier otro lugar".

"No separaré familias. No prohibiré la entrada a Estados Unidos a personas por su fe. A diferencia de mi predecesor, en mi primer día en el cargo presenté un plan integral para arreglar nuestro sistema de inmigración, asegurar la frontera y proporcionar un camino a la ciudadanía para los soñadores y mucho más. Eso es Estados Unidos, de donde todos venimos, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelearnos por la frontera o podemos arreglarla. Yo estoy dispuesto a arreglarla", ha sostenido.

Biden también ha explicado que el acuerdo serviría para contratar a 1.500 agentes fronterizos, crear un centenar de juzgados de migración para atender los más de dos millones de casos pendientes, contratar a 4.300 funcionarios de asilo extra para resolver los casos "en seis meses en vez de en seis años" y construir más de cien máquinas de alta tecnología para la detección de droga en la frontera.