Trump y Biden arrasan en un 'supermartes' sin sorpresas y se enfrentarán en las elecciones de noviembre

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el actual mandatario, Joe Biden, han logrado este martes una victoria en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el Republicano y el Demócrata, durante una jornada conocida como supermartes en la que quince estados y un territorio han organizado sus votaciones. Hasta ahora, ambos candidatos, considerados como los favoritos de ambas formaciones, han arrasado en todos los estados de los que se conocen resultados, según proyecciones de la cadena de televisión estadounidense CNN y recoge Europa Press.

A pesar de ello, la contienda republicana es la que está acaparando más atención debido a que la candidata Nikki Haley esperaba frenar a Trump durante el supermartes, aunque si bien el magnate cuenta con cerrar matemáticamente su nominación si logra llegar a los 1.215 delegados.

Además de en Oklahoma, Tennessee, Maine, Arkansas, Alabama, Colorado, Texas, Minnesota, Massachusetts y California, Trump también ha ganado en Carolina del Norte y Virginia, al igual que Biden, que se suma además el de Vermont, Utah y el caucus por correo del estado de Iowa, resultado publicado durante el mismo aunque no estaba incluido en la votación de esta jornada.

Las excepciones de Vermont y Samoa Americana

Mientras que a Trump se le ha resistido el estado de Vermont, donde su rival republicana, Nikki Haley, le ha superado por menos de cinco puntos porcentuales, Biden ha perdido en el territorio de Samoa Americana, donde ha dado la sorpresa el candidato Jason Palmer.

Si bien la estrecha victoria de Haley en Vermont podía entreverse por ser de uno de los estados con los republicanos menos conservadores, nadie había previsto de la victoria Palmer, un candidato hasta ahora desconocido, aunque se trata de un hecho testimonial por los pocos delegados que otorga. De hecho, un funcionario de la campaña de Biden citado por la cadena de televisión CNN ha calificado la derrota de "noticia tonta". El territorio de Samoa Americana también protagonizó una situación parecida en las elecciones primarias demócratas de 2020, cuando eligió como ganador al magnate Michael Bloomberg, convirtiéndose en su único éxito.

Haley, que hace unos días se convirtió en la primera mujer del Partido Republicano en ganar unas elecciones primarias, ha aprovechado su segunda victoria para proclamar que los votantes están "abiertos a una alternativa contra Trump", aunque los demócratas ya están pensando en los votos entre los republicanos que rechazan al magnate, y es que la candidatura del Partido Republicano se encuentra prácticamente cerrada tras una jornada en la que 15 estados y un territorio han celebrado elecciones.

Victorias holgadas

Aunque Biden ha ganado holgadamente en todos los estados, obteniendo en la gran mayoría más de un 80 % de apoyo, cabe destacar el gran número de votos "protesta" en el estado de Minnesota, donde la comunidad árabe tiene un papel importante y donde se ha emitido un 19 por ciento de votos "no comprometidos".

Trump también ha conseguido victorias holgadas, aunque los porcentajes han rondado entre el 60 y el 70% debido a que Haley ha arrastrado a los votantes menos conservadores.

Tras el supermartes, las proyecciones emitidas por CNN estiman que Trump conseguirá tener un total 936 delegados de los 1.215 necesarios para cerrar matemáticamente su candidatura frente a los 85 de Haley, mientras que Biden logrará asegurar 1.312 delegados de los 1.968 necesarios para sellar su candidatura.

Biden alerta de que un segundo mandato de Trump traerá "caos, división y oscuridad"

En un comunicado tras conocerse los resultados, Biden ha alertado de que un segundo mandato de Trump "traerá caos, división y oscuridad" al país. "Los resultados de esta noche dejan al pueblo estadounidense con una opción clara: ¿vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?", ha declarado.

Biden ha afirmado que hace cuatro años, cuando en 2020 se disputó la Casa Blanca frente a Trump, lo hizo "debido a la amenaza existencial" que el magnate "representaba para Estados Unidos". "Desde entonces, hemos hecho enormes progresos", ha aseverado, mencionando la situación económica del país. "Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, todo este progreso está en riesgo. Se mueve por el resentimiento y el rencor, centrado en su propia venganza y revancha, no en el pueblo estadounidense", ha aseverado antes de acusarle de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por volver al poder.

En este sentido, ha afirmado que Trump "está decidido a destruir nuestra democracia, arrebatar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres para tomar sus propias decisiones en materia de atención sanitaria y aprobar otra ronda de recortes fiscales de miles de millones de dólares para los ricos".

Por ello, Biden ha pedido a "cada generación de estadounidenses" que defienda la democracia, la libertad personal, el derecho al voto y los derechos civiles, y ha hecho un llamamiento a toda la población -demócrata, republicano e independiente- para unirse en apoyo a su candidatura. "Hoy millones de votantes en todo el país han hecho oír su voz, demostrando que están dispuestos a luchar contra el plan extremo de Trump de hacernos retroceder", ha expresado.

Trump ataca a Biden y defiende su mandato

Por su parte, Trump ha atacado a Biden y ha defendido su gestión durante su mandato tras arrasar en las primarias del Partido Republicano. "Esta ha sido una noche increíble. Ha sido un periodo increíble en la historia de nuestro país", ha declarado el exmandatario, que ha aprovechado la ocasión para sostener que Biden "es el peor presidente de la historia" del país, mencionando la invasión rusa de Ucrania, el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Israel y la presencia de milicias proiraníes en Oriente Próximo, que han realizado varios ataques en los últimos meses, en especial el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

En este sentido, ha afirmado que si hubiera estado en el poder "Rusia no habría atacado Ucrania, Israel no habría sido atacado, Irán no tenía dinero, (...) ni siquiera para Hezbolá", mientras que "no había inflación", que "está destruyendo a la clase trabajadora". Además, ha criticado la gestión de Biden en la frontera, donde las autoridades federales están enfrentadas políticamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el control migratorio.

"Quieren fronteras abiertas y las fronteras abiertas van a destruir el país. Necesitamos fronteras y necesitamos unas elecciones libres y justas", ha declarado antes de anunciar que si llega a ocupar la Presidencia cerrará la frontera y hará que "el país sea más grande que nunca": "Ganaremos estas elecciones porque no tenemos otra opción".

Por otro lado, Trump ha aseverado que su Administración "se llevaba bien con muchos países", como Corea del Norte o China. También ha señalado que, entonces, Estados Unidos "no tuvo guerras" y que él las detuvo, "derrotando a Estado Islámico en cuatro semanas" y ha criticado "la terrible retirada" de las tropas estadounidenses de Afganistán.

El magnate, que ha realizado una conferencia de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, ha reconocido que Estados Unidos es "un país muy dividido", al igual que el Partido Republicano, y ha prometido unificar a ambos "muy pronto".