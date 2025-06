Los neoyorquinos latinos son el corazón de esta ciudad y merecen un alcalde que les hable directamente. Este vídeo es un esfuerzo a presentar nuestra visión a la comunidad latina, para que podamos trabajar juntos para construir la ciudad que todos merecemos. Latino New Yorkers are the heart of this city — and they deserve a mayor who will speak to them directly. This video is an effort to introduce our vision to the Latino community, so we can work together to build the city we all deserve.