Biden: "Putin no puede seguir en el poder"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha criticado este sábado al presidente ruso, Vladimir Putin, del que ha dicho que "no puede seguir en el poder", aunque inmediatamente la Casa Blanca ha matizado que la intención no era pedir un cambio de régimen. "Por el amor de Dios. Este hombre no puede seguir en el poder", ha afirmado durante un publicitado discurso en el Palacio Real de Varsovia, recogido por Europa Press.

"El presidente quería decir que no se debería permitir a Putin ejercer su poder sobre sus vecinos de la región. No estaba hablando sobre el poder de Putin en Rusia ni sobre un cambio de régimen", ha explicado un responsable de la Casa Blanca citado por la CNN. Tras estas declaraciones, el Kremlin ha advertido que "no es algo que pueda decidir el señor Biden", según el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Solo el pueblo de la Federación Rusa puede decidir al respecto", ha argumentado.

En su discurso, Biden ha apelado directamente al pueblo ruso: "No sois nuestro enemigo". "Siempre os he hablado directa y honestamente: vosotros los rusos no sois nuestros enemigos. Me niego a creer que estéis contentos con la muerte de niños y abuelos inocentes o que aceptéis que se derriben hospitales, colegios, maternidades, por el amor de Dios, con misiles y bombas rusas", ha argumentado.

Biden ha apuntado además que los actos de Putin en Ucrania "no son los de una gran nación" y ha pedido a los rusos que conocieron la época soviética que se planten y hablen. "No son recuerdos del pasado. Esto es exactamente lo que está haciendo el ejército ruso en Ucrania ahora mismo", ha reprochado. "No sois así. Este no es el futuro que os merecéis vosotros y vuestras familias. Os digo la verdad. Esta guerra no vale la pena", ha señalado.

Igualmente se ha referido a la "democracia estrangulada" de Rusia y a las "mentiras" de Putin para justificar la guerra. "En los últimos 30 años, las fuerzas de la autocracia han revivido en todo el mundo. Sus marcas son conocidas: desprecio por el estado de derecho, desprecio por la libertad democrática y desprecio por la verdad", ha señalado.

"Hoy Rusa tiene una democracia estrangulada y busca extenderla por todas partes no solo invalida a naciones vecinas con afirmaciones falsas de solidaridad étnica, sino que Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando Ucrania'. Es mentira. Lo sabe. Y además es ofensivo", ha argumentado. "El presidente (Volodimir) Zelenski ha sido elegido democráticamente. Es judío. La familia de su padre fue eliminada durante el Holocausto nazi y Putin tiene el descaro, como otros autócratas, de creer que puede ser lo correcto", ha apostillado.

"No puede entrar en un solo centímetro de la OTAN"

Por otra parte, ha advertido a Putin que "ni piense en entrar en un solo centímetro de territorio OTAN" o de lo contrario responderá "con toda la fuerza de nuestro poder colectivo".

En cualquier caso, Biden ha dejado claro que el actual conflicto en Ucrania no implica la intervención directa de Estados Unidos. "Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para participar en un conflicto con fuerzas rusas, sino para defender a los aliados de la OTAN", ha explicado.

"Un criminal quiere presentar la ampliación de la OTAN como un proyecto imperialista que busca desestabilizar a Rusia. Nada más lejos de la verdad. La OTAN es una alianza defensiva. Jamás ha querido la desaparición de Rusia", ha subrayado. En cambio, Putin ha elegido la guerra: "Es un desafío directo al orden internacional fundamentado en normas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial. No podemos volver a eso. No podemos", ha reseñado.