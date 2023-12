Borrell sostiene que "Europa está en peligro" si gana Putin y continúa la guerra en Gaza

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró hoy que si Rusia gana en Ucrania y continúa la guerra en la Franja de Gaza "Europa está en peligro", en su intervención en la primera cumbre organizada por la revista Gran Continente celebrada en Courmayeur, en la región del Valle de Aosta, en el noroeste de Italia, según informa EFE. "Europa está en peligro. Si dejamos que Putin gane en Ucrania, si dejamos que continúe la tragedia de Gaza, el proyecto europeo podría sufrir daños irreparables. Trabajemos para evitarlo", dijo Borrell en esta primera edición que organiza esta revista política.

Según el alto representante de la UE, Putin "no dejará la guerra, no antes de las elecciones estadounidenses, que presentan un escenario más favorable para él. Así que tenemos que prepararnos para un conflicto de alta intensidad que durará". Y ante ello, señaló que "lo que las sociedades europeas tienen que saber, tienen que aprender, y nosotros tenemos que desarrollar nuestra industria bélica, que no está en absoluto a la altura de los retos a los que nos enfrentamos".

Borrell afirmó que la UE debe "consolidar y aumentar el apoyo a Ucrania" porque "es difícil romper un frente tan fuerte (el ruso) sin el apoyo aéreo que les prometimos, pero que aún no ha llegado". "Europa está sufriendo ataques y, por tanto, desde aquí tenemos la absoluta necesidad de que la sociedad europea comprenda cuáles son los riesgos y sus líderes políticos deben actuar en consecuencia", concluyó su intervención.

Borrell también explicó contestando a una pregunta que las próximas elecciones europeas "estarán marcadas por las dos guerras y sus consecuencias" y citó el aumento de los costes energéticos, pero también cambios a nivel financiero como los enormes aumentos de las tasas de interés y luego los problemas de distribución del ingreso, o por la amenaza a la seguridad.

Y ante ello, agregó que tiene "miedo al miedo" a "que los europeos votan porque tienen miedo". "Tenemos un mundo mediático que nos amenaza, nos habla de crímenes y desgracias. Esto da lugar a una actitud, digamos, influenciada por el miedo. El miedo juega mucho. Y esto a veces provoca malas respuestas a buenas preguntas y esto quizás pueda atraer la atención de la población europea", añadió.

E instó "a las fuerzas políticas deben ser capaces de responder a los peligros y a dar respuestas". "Si no son capaces de hacerlo, creo que las elecciones europeas pueden ser peligrosas como las elecciones estadounidenses", agregó.